Αποστολή MMX: Η JAXA και η NASA αναζητούν την προέλευση των δορυφόρων του Άρη

Σύνοψη

Η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία (JAXA) σε συνεργασία με τη NASA ετοιμάζεται για την εκτόξευση της αποστολής Martian Moons eXploration (MMX) στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Ο κύριος στόχος είναι η μελέτη των δορυφόρων του πλανήτη Άρη, Φόβου και Δείμου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προήλθαν από πρόσκρουση κάποιου ουράνιου σώματος ή αποτελούν αιχμαλωτισμένους αστεροειδείς.

Το σκάφος αναμένεται να φτάσει στον Άρη τον Αύγουστο του 2027, ενώ τον Δεκέμβριο του 2028 προγραμματίζεται η δειγματοληψία από την επιφάνεια του Φόβου μέσω πρωτοποριακών οργάνων.

Η επιστροφή των συλλεχθέντων δειγμάτων στη Γη υπολογίζεται για το 2031, παρέχοντας πρωτοφανή δεδομένα για την εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος.

Η διαστημική εξερεύνηση ετοιμάζεται να καταγράψει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, καθώς η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) συμπράττει με την NASA για την υλοποίηση της φιλόδοξης αποστολής Martian Moons eXploration ή εν συντομία MMX. Κεντρικός άξονας αυτού του εγχειρήματος παραμένει η ενδελεχής μελέτη των δύο μικρών δορυφόρων του πλανήτη Άρη, οι οποίοι φέρουν τα ονόματα Φόβος και Δείμος, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες σχετικά με την ακριβή προέλευσή τους.

Οι αστρονόμοι και οι πλανητικοί γεωλόγοι έχουν καταλήξει σε δύο επικρατέστερες θεωρίες για τη δημιουργία αυτών των ουράνιων σωμάτων, υποστηρίζοντας είτε ότι πρόκειται για τα υπολείμματα μιας κολοσσιαίας πρόσκρουσης στον πλανήτη Άρη η οποία εκτόξευσε τεράστιες ποσότητες υλικού σε τροχιά, είτε ότι αποτελούν πανάρχαιους αστεροειδείς τους οποίους η βαρύτητα του Κόκκινου Πλανήτη εγκλώβισε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Ποιος είναι ο στόχος της αποστολής MMX στον Άρη;

Η αποστολή Martian Moons eXploration (MMX) της JAXA, με την υποστήριξη της NASA, θα εκτοξευθεί στις 19 Οκτωβρίου 2026 για να μελετήσει τους δορυφόρους Φόβο και Δείμο. Το σκάφος θα φτάσει στον Άρη τον Αύγουστο του 2027, συλλέγοντας δείγματα από τον Φόβο το 2028, τα οποία θα επιστρέψουν στη Γη το 2031 προς ανάλυση.

Μέσα από την προγραμματισμένη εκτόξευση που θα πραγματοποιηθεί από το Διαστημικό Κέντρο Tanegashima της Ιαπωνίας, οι ερευνητές ευελπιστούν ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα διαφωτίσουν τα πρώτα χρόνια εξέλιξης του ηλιακού συστήματος κατά τα οποία η Γη και οι υπόλοιποι εσωτερικοί πλανήτες ενδέχεται να αποκτούσαν το μεγαλύτερο μέρος του νερού και των οργανικών ενώσεων τους. Το διαστημικό σκάφος της αποστολής αναμένεται να ολοκληρώσει το μακρύ ταξίδι του και να φτάσει στον Άρη το 2027, οπότε και θα ξεκινήσει την προσεκτική χαρτογράφηση και την εξέταση των δύο δορυφόρων από ασφαλή απόσταση, προετοιμάζοντας το έδαφος για το πιο κρίσιμο ίσως στάδιο όλης της διαδικασίας. Εν συνεχεία, όχι νωρίτερα από τον Δεκέμβριο του 2028, το σκάφος θα προσεγγίσει τον δορυφόρο Φόβο για να εκτελέσει την εξαιρετικά απαιτητική μανούβρα της συλλογής δειγμάτων από την επιφάνεια του.

Η αμερικανική συμβολή στην αποστολή κρίνεται καθοριστική, καθώς η NASA συμμετέχει προσφέροντας εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία θα επιτρέψουν την ασφαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του επιστημονικού σκοπού. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα όργανα που φέρει το σκάφος είναι ο φασματογράφος MEGANE (Mars-moon Exploration with Gamma rays and Neutrons), ο οποίος αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Το ακριβέστατο αυτό όργανο θα βοηθήσει τους ερευνητές να αντιληφθούν την ακριβή σύσταση του Φόβου, μετρώντας τα νετρόνια και τις ακτίνες γάμμα που εκπέμπονται από την επιφάνειά του, προσφέροντας έτσι πολύτιμα στοιχεία για τη χημική του δομή.

Παράλληλα, η NASA έχει κατασκευάσει το σύστημα Pneumatic Sampler (P-Sampler), ένα πρωτοποριακό μηχανισμό τοποθετημένο σε ένα από τα σκέλη προσεδάφισης του σκάφους, το οποίο αξιοποιεί ριπές αερίου αζώτου υπό υψηλή πίεση για να συγκεντρώσει επιφανειακό υλικό από τον Φόβο. Το εργαλείο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον κεντρικό δειγματολήπτη C-Sampler της JAXA, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να διεισδύσει μερικά εκατοστά βαθύτερα στο έδαφος του δορυφόρου, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες συλλογής ενός αντιπροσωπευτικού και πλούσιου σε πληροφορίες δείγματος από την αφιλόξενη επιφάνεια.

Μετά την επιτυχή συλλογή των πολύτιμων θραυσμάτων, το διαστημικό σκάφος MMX θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς τον πλανήτη μας, με την άφιξη να τοποθετείται χρονολογικά στο έτος 2031. Η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στις δύο μεγάλες διαστημικές υπηρεσίες προβλέπει ότι η NASA θα λάβει και θα διαχειριστεί περίπου το 15% του συνολικού δείγματος που θα φτάσει στη Γη, αποθηκεύοντάς το στο Εργαστήριο Αστροϋλικών του Διαστημικού Κέντρου Johnson στο Χιούστον, ώστε να παραμείνει διαθέσιμο για ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

Η Nicky Fox, αναπληρώτρια διοικήτρια της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA, τόνισε ότι τα δείγματα που θα φέρει πίσω η αποστολή MMX θα παραγάγουν πρωτοποριακή επιστήμη γύρω από το σύστημα του Άρη για τις επόμενες γενιές επιστημόνων, διαδραματίζοντας μάλιστα κρίσιμο ρόλο στις προετοιμασίες που κάνει η υπηρεσία για την αποστολή των πρώτων ανθρώπων στον Κόκκινο Πλανήτη. Αντίστοιχα, η συνεχής επικοινωνία με το σκάφος και η ακριβής πλοήγησή του στο αχανές διάστημα εξασφαλίζεται μέσα από τη συνδρομή του δικτύου Deep Space Network της NASA, προσφέροντας έναν ισχυρό και αξιόπιστο δίαυλο μετάδοσης δεδομένων και λήψης εντολών ελέγχου.

Όπως επισημαίνει ο Tom Statler, στέλεχος του προγράμματος MMX στη NASA, ανεξάρτητα από το αν οι δορυφόροι αποτελούν θραύσματα μιας κοσμικής σύγκρουσης ή αστεροειδείς που μαγνητίστηκαν από την έλξη του Άρη, η οριστική απάντηση θα ρίξει φως στη χρονική εκείνη συγκυρία όπου οι πλανήτες άρχισαν να διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά που παρατηρούμε σήμερα. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα να κατανοήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς κατανεμήθηκε το νερό και το απαραίτητο υλικό για την εμφάνιση ζωής σε ολόκληρο το εσωτερικό ηλιακό σύστημα.

Για να αντιληφθεί κανείς πλήρως το μέγεθος του εγχειρήματος και τις τεράστιες δυσκολίες που προκύπτουν πρακτικά, αρκεί να αναλογιστεί τις τεχνικές προκλήσεις της προσεδάφισης σε ένα σώμα τόσο μικρό όσο ο Φόβος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ελάχιστη βαρυτική έλξη που δυσκολεύει δραματικά τη διατήρηση ενός σκάφους σταθερού. Η απουσία ισχυρής βαρύτητας σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια λήψης δείγματος με παραδοσιακά μέσα μπορεί εύκολα να απομακρύνει βίαια το σκάφος από τον δορυφόρο, γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα τον περίπλοκο σχεδιασμό των συστημάτων δειγματοληψίας, τα οποία οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ακαριαία και με χειρουργική ακρίβεια κινήσεων.

Η επιτυχία προηγούμενων αποστολών επιστροφής δειγμάτων, όπως η ιστορική αποστολή OSIRIS-REx της NASA στον αστεροειδή Bennu ή οι ιαπωνικές αποστολές Hayabusa που έφεραν πολύτιμο υλικό από τους αστεροειδείς Itokawa και Ryugu, δημιουργεί ένα εξαιρετικά θετικό προηγούμενο για το μέλλον της εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος, αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος έχει πλέον τη δυνατότητα να διαχειριστεί αρχέγονα πετρώματα διατηρώντας τα αναλλοίωτα κατά την επανείσοδο τους στην ατμόσφαιρα της Γης.