Ένα νέο θεωρητικό μοντέλο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physics Letters B υποδεικνύει ότι ένας κβαντικός ανιχνευτής που εισέρχεται στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας δεν καταφέρνει ποτέ να φτάσει στο κέντρο της, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να προσεγγίσει τη βαρυτική μοναδικότητα (singularity) εκτείνεται στο άπειρο.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια απλοποιημένη γεωμετρική προσέγγιση για να χαρτογραφήσουν την πορεία ενός κβαντικού σωματιδίου-κύματος μέσα στις ακραίες καμπυλώσεις του χωροχρόνου, διαπιστώνοντας ότι η κλασική μοναδικότητα ωθείται ουσιαστικά εκτός της φυσικής του εμβέλειας.

Το εύρημα αγγίζει ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής, καθώς η ύπαρξη σημείων άπειρης πυκνότητας στο εσωτερικό των μαύρων τρυπών θεωρείται από πολλούς επιστήμονες ένδειξη ότι οι σημερινοί νόμοι της φυσικής καταρρέουν σε τόσο ακραίες συνθήκες. Με την επαναδιατύπωση της κίνησης σε κβαντικό επίπεδο, η μελέτη προσφέρει ένα νέο εργαλείο για να εξεταστεί κατά πόσο οι μοναδικότητες αποτελούν πραγματικά φυσικά φαινόμενα ή απλώς μαθηματικά όρια της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας.

Από τα κλασικά σωματίδια στη γεωμετρική περιγραφή των κβαντικών κυμάτων

Στη μακροσκοπική κλίμακα που περιγράφει η θεωρία του Albert Einstein, η βαρύτητα των μαύρων τρυπών στρεβλώνει τον χωροχρόνο σε βαθμό που ούτε το φως δεν μπορεί να διαφύγει, ενώ η ύλη από άστρα, πλανήτες ή άλλες μαύρες τρύπες υφίσταται βίαιη σπαγγετοποίηση (spaghettification) πριν συμπιεστεί θεωρητικά σε ένα απειροελάχιστο σημείο. Μέσα σε αυτό το κλασικό πλαίσιο, οποιοδήποτε σώμα ή ανιχνευτής αντιμετωπίζεται ως ένα διακριτό, συμπαγές σωματίδιο που ακολουθεί τη συντομότερη δυνατή διαδρομή μέσα στο βαρυτικό πεδίο.

Ωστόσο, στις μικρότερες κλίμακες της φύσης η ύλη δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, γεγονός που οδήγησε την ερευνητική ομάδα να μοντελοποιήσει τον ανιχνευτή ως κβαντικό κύμα αντί για κλασικό σωματίδιο. Επειδή τα κβαντομηχανικά κύματα δεν ακολουθούν μία σαφή τροχιά αλλά διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις όπως οι κυματισμοί στην επιφάνεια μιας λίμνης, οι φυσικοί ανέπτυξαν μια εξειδικευμένη μαθηματική μέθοδο που αποδίδει την τροποποιημένη κβαντική κίνηση μέσα από καθαρά γεωμετρικούς όρους.

Για να καταστήσουν το πείραμα υπολογίσιμο χωρίς να εγκλωβιστούν στο χαοτικό περιβάλλον του εσωτερικού μιας μαύρης τρύπας, διαχώρισαν τη συμπεριφορά του κυματικού ανιχνευτή σε δύο βασικές παραμέτρους, το πλάτος, το οποίο εκφράζει την ισχύ του κύματος, και τη φάση, η οποία καθορίζει την κατεύθυνση διάδοσης του. Μέσα από αυτή τη διάσπαση, κατέστη δυνατή η ακριβής παρακολούθηση της εξέλιξης του ανιχνευτή όσο βυθίζεται βαθύτερα προς το κέντρο του ουράνιου σώματος.

Η διαστολή του χρόνου στο άπειρο και τα όρια του μοντέλου

Το αποτέλεσμα των υπολογισμών έδειξε ότι, καθώς ο κβαντικός ανιχνευτής προσεγγίζει τη μοναδικότητα, ο χρόνος διαστέλλεται ασυμπτωτικά προς το άπειρο, με συνέπεια το σωματίδιο να χρειάζεται άπειρο χρονικό διάστημα για να φτάσει στον προορισμό του. Με άλλα λόγια, από τη σκοπιά της κβαντικής μηχανικής που ενσωματώνει το μοντέλο, η κλασική μοναδικότητα παραμένει απρόσιτη και απομονωμένη από οποιαδήποτε φυσική αλληλεπίδραση με τον ανιχνευτή.

Οι συγγραφείς της δημοσίευσης επισημαίνουν παράλληλα ότι η παρούσα εργασία αποτελεί ένα πρώτο, απλοποιημένο βήμα. Το μοντέλο εξετάζει μια μη περιστρεφόμενη μαύρη τρύπα και τον απλούστερο δυνατό τύπο κβαντικού ανιχνευτή, παραλείποντας μεταβλητές που κυριαρχούν στο πραγματικό Σύμπαν. Οι αστροφυσικές μαύρες τρύπες διαθέτουν στροφορμή και περιστρέφονται με τεράστιες ταχύτητες, ενώ τα πραγματικά υποατομικά σωματίδια φέρουν πρόσθετες κβαντικές ιδιότητες, όπως το σπιν και το φορτίο, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις αλληλεπιδράσεις τους. Μελλοντικές μελέτες θα χρειαστεί να ενσωματώσουν αυτούς τους παράγοντες ώστε να διαπιστωθεί αν η μοναδικότητα παραμένει απρόσιτη και σε πιο ρεαλιστικά σενάρια.

Προεκτάσεις για το Big Bang και την αρχή του Σύμπαντος

Πέρα από τη φυσική των μαύρων τρυπών, η μεθοδολογία των ερευνητών ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την προέλευση του Σύμπαντος. Σύμφωνα με τα καθιερωμένα κοσμολογικά μοντέλα, το Big Bang ξεκίνησε από μια κατάσταση ασύλληπτης πυκνότητας που παρουσιάζει μαθηματικές αναλογίες με τις μοναδικότητες στο κέντρο των μαύρων τρυπών.

Αν η ίδια γεωμετρική περιγραφή εφαρμοστεί αντίστροφα στον χρόνο, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο η ιστορία του Σύμπαντος θα φαινόταν να εκτείνεται στο άπειρο από την οπτική ενός κβαντικού ανιχνευτή, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο απόλυτο σημείο μηδέν της δημιουργίας του. Παράλληλα, ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας εκτιμά ότι η απαρχή του Σύμπαντος δεν συνιστά πραγματική μοναδικότητα, αλλά μια προσωρινή αδυναμία των υφιστάμενων εξισώσεων μέχρι να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη θεωρία κβαντικής βαρύτητας.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη θέτει εκ νέου το θεμελιώδες ζήτημα του κατά πόσο οι ίδιοι οι νόμοι της φύσης απαγορεύουν την άμεση εξερεύνηση των πιο ακραίων δομών του χωροχρόνου.