Η γερμανική διαστημική εταιρεία ATMOS Space Cargo και η MBDA Deutschland, θυγατρική του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού κατασκευαστή πυραύλων, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για τη διερεύνηση της δυνατότητας εκτόξευσης και ρίψης στρατιωτικών όπλων από γήινη τροχιά. Το πρόγραμμα φέρει την ονομασία Precision Orbital Deep Strike (PODS) και εστιάζει στη μελέτη σκοπιμότητας για τον συνδυασμό συμβατικών στρατιωτικών φορτίων με τεχνολογίες τροχιακής μεταφοράς και ατμοσφαιρικής επανεισόδου.

Η προοπτική ανάπτυξης πυραύλων που θα μπορούν να απελευθερώνονται από το Διάστημα και να πλήττουν στόχους στην επιφάνεια της Γης εισάγει μια νέα διάσταση στη συμβατική αποτροπή της Ευρώπης, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα συστήματα αεράμυνας και κρούσης μεγάλου βεληνεκούς. Παρότι οι δύο εταίροι βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο της αρχιτεκτονικής σχεδίασης και των μελετών ενσωμάτωσης φορτίου, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές τεχνολογικές επιδείξεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε επιχειρησιακή ανάπτυξη ή χρήση θα εγκριθεί από τις αρμόδιες κυβερνητικές και στρατιωτικές αρχές.

Πώς θα λειτουργεί η ιδέα της τροχιακής κρούσης στο πρόγραμμα PODS

Η φιλοσοφία πίσω από το PODS στηρίζεται στη συνένωση δύο διαφορετικών τεχνολογικών τομέων που μέχρι σήμερα αναπτύσσονταν παράλληλα. Από τη μία πλευρά, η MBDA Deutschland διαθέτει την τεχνογνωσία στα αμυντικά συστήματα και τα στρατιωτικά φορτία ακριβείας, ενώ από την άλλη, η ATMOS Space Cargo παρέχει την τεχνολογία που επιτρέπει σε ένα αντικείμενο να παραμένει σε τροχιά και στη συνέχεια να επιστρέφει με ασφάλεια μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Για να επιτευχθεί η εκτόξευση ή η ρίψη ενός πυραύλου από τροχιά, το φορτίο πρέπει να αντέχει τις ακραίες θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις της επανεισόδου χωρίς να χάνει την ακρίβεια καθοδήγησής του. Σε αυτό το πεδίο, η ATMOS αξιοποιεί την εμπειρία που συγκέντρωσε από τη δοκιμαστική πτήση της επαναχρησιμοποιήσιμης κάψουλας Phoenix 1, η οποία εκτοξεύθηκε στις 21 Απριλίου 2025 με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX στο πλαίσιο της αποστολής Bandwagon-3 από το Cape Canaveral της Φλόριντα. Κατά τη διάρκεια εκείνης της αποστολής, η εταιρεία δοκίμασε φουσκωτές θερμικές ασπίδες, σχεδιασμένες να προστατεύουν τα φορτία κατά την κάθοδο τους προς τη Γη.

Αυστηρός διαχωρισμός από τα πολιτικά οχήματα και ευρωπαϊκή αυτονομία

Στην επίσημη ανακοίνωση από το Lichtenau της Γερμανίας, οι δύο εταιρείες υπογραμμίζουν ότι το PODS αποτελεί ένα αποκλειστικά αμυντικό σύστημα, το οποίο από την πλευρά της ATMOS θα διαχειρίζεται η εξειδικευμένη μονάδα ATMOS WORKS για ευρωπαϊκούς κυβερνητικούς και στρατιωτικούς πελάτες. Τα πολιτικά οχήματα PHOENIX παραμένουν ένα εντελώς ξεχωριστό προϊόν, αφιερωμένο αποκλειστικά στην τροχιακή εφοδιαστική και την επιστροφή ερευνητικών ή βιομηχανικών φορτίων.

Ο CEO της ATMOS Space Cargo, Sebastian Klaus, ανέφερε ότι η Ευρώπη οφείλει να αναπτύσσει, να κατασκευάζει και να λειτουργεί τις κρίσιμες αμυντικές της δυνατότητες μέσω της δικής της βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η τροχιακή μεταφορά και επιστροφή διαμορφώνουν ένα νέο επίπεδο στρατηγικής υποδομής. Αντίστοιχα, ο CEO της MBDA Deutschland, Thomas Gottschild, δήλωσε ότι η συνεργασία αποσκοπεί στην παροχή μιας κυρίαρχης ευρωπαϊκής δυνατότητας για τις ένοπλες δυνάμεις, ενισχύοντας τόσο τη χρήση του Διαστήματος για αμυντικούς σκοπούς όσο και την προστασία των ίδιων των διαστημικών συστημάτων.

Η διεθνής συζήτηση γύρω από τα τροχιακά όπλα

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη μελέτη εκτόξευσης πυραύλων από τροχιά έρχεται λίγους μήνες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας της U.S. Space Force για τη χρήση όπλων στο Διάστημα. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Air, Space & Cyber Conference στο Maryland, ο επικεφαλής διαστημικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, στρατηγός Douglas Schiess, επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό της Space Force χειρίζεται ήδη ενεργά τροχιακά όπλα για την άμυνα των διακλαδικών δυνάμεων απέναντι σε επιθέσεις που υποστηρίζονται από το Διάστημα.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, τόσο η ATMOS όσο και η MBDA δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο νομικό και ρυθμιστικό σκέλος της συνεργασίας τους. Όλες οι μελέτες και τα ενδεχόμενα μελλοντικά έργα γύρω από το PODS θα υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο συμμόρφωσης με το ισχύον διεθνές δίκαιο, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα απαιτεί ξεχωριστές συμφωνίες και επίσημες εγκρίσεις από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.