Ένα νέο θεωρητικό μοντέλο από τον φυσικό Mauricio Cataldo του Πανεπιστημίου του Bío-Bío στη Χιλή προσδιορίζει τις ακριβείς μαθηματικές συνθήκες υπό τις οποίες ένας άνθρωπος θα μπορούσε να διασχίσει μια διαπερατή σκουληκότρυπα χωρίς να υποστεί βλάβη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, μια δομή με ακτίνα λαιμού περίπου 100.000 χιλιομέτρων θα επέτρεπε σε έναν ταξιδιώτη να ολοκληρώσει τη διαδρομή μέσα σε 6,1 ημέρες, βασιζόμενος αποκλειστικά στη βαρύτητα και χωρίς να χρειαστεί να ενεργοποιήσει προωθητήρες σε κανένα στάδιο του ταξιδιού.

Παρά το εντυπωσιακό εύρημα, η μελέτη παραμένει αυστηρά στο πεδίο της θεωρητικής φυσικής και συνοδεύεται από έναν ανυπέρβλητο πρακτικό περιορισμό, καθώς απαιτεί κολοσσιαίες ποσότητες εξωτικής ύλης με μάζα ισοδύναμη με 45.000 Ήλιους. Η ουσιαστική αξία της έρευνας δεν έγκειται στον σχεδιασμό διαστρικών ταξιδιών, αλλά στην απόδειξη ότι οι εξισώσεις πεδίου της γενικής σχετικότητας του Albert Einstein επιτρέπουν μακροσκοπικές λύσεις σκουληκοτρυπών πολύ πέρα από την κλίμακα του μήκους Planck, διευρύνοντας σημαντικά το θεωρητικό πλαίσιο για μελλοντικές έρευνες.

Από το φαινόμενο Casimir στις μακροσκοπικές σκουληκότρυπες

Οι σκουληκότρυπες αποτελούν υποθετικές συντομεύσεις στον χωροχρόνο που επιτρέπονται μαθηματικά από τη γενική σχετικότητα, ωστόσο, η διατήρηση του ανοίγματος τους για αρκετό χρόνο ώστε να περάσει ύλη από μέσα τους παραμένει το δυσκολότερο φυσικό εμπόδιο. Για να μην καταρρεύσει ο λαιμός της δομής, τα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα επιστρατεύουν την εξωτική ύλη, μια υποθετική μορφή ύλης με αρνητική ενεργειακή πυκνότητα που λειτουργεί ως στήριγμα ενάντια στη βαρυτική κατάρρευση.

Μια πραγματική ένδειξη για το πώς μπορεί να προκύψει αρνητική ενεργειακή πυκνότητα προέρχεται από την κβαντική μηχανική και το φαινόμενο Casimir. Ακόμη και το απόλυτο κενό στο Σύμπαν διατρέχεται από συνεχείς κβαντικές διακυμάνσεις, οπότε όταν δύο αγώγιμες πλάκες τοποθετηθούν σε απειροελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, περιορίζουν τα μήκη κύματος αυτών των διακυμάνσεων, μειώνοντας την ενέργεια του κενού ανάμεσά τους σε αρνητική τιμή σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και έλκοντας τις πλάκες τη μία προς την άλλη.

Το 2019, ο Ιταλός φυσικός Remo Garattini από το Πανεπιστήμιο του Μπέργκαμο αξιοποίησε τα μαθηματικά του φαινομένου Casimir για να περιγράψει μια διαπερατή σκουληκότρυπα, αλλά το μοντέλο του είχε έναν κρίσιμο περιορισμό μεγέθους, καθώς η ακτίνα του λαιμού της μόλις που ξεπερνούσε το μήκος Planck (περίπου 10⁻³⁵ μέτρα), καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση ακόμη και ενός πρωτονίου. Ο Cataldo διαπίστωσε ότι το μικροσκοπικό μέγεθος δεν αποτελούσε εγγενή ιδιότητα της ίδιας της σκουληκότρυπας, αλλά απόρροια της ενεργειακής κλίμακας του φαινομένου Casimir, και επέλεξε να αφήσει το μέγεθος της ενεργειακής πυκνότητας να μεταβάλλεται ελεύθερα διατηρώντας παράλληλα τις μαθηματικές ιδιότητες της ενέργειας Casimir. Με αυτή την προσέγγιση προέκυψαν οι λεγόμενες σκουληκότρυπες τύπου Casimir, οι οποίες στους υπολογισμούς του δεν παρουσιάζουν ανώτατο όριο μεγέθους.

Πώς επιβιώνει το ανθρώπινο σώμα κατά τη διέλευση

Για να προσδιορίσει τις διαστάσεις που απαιτούνται ώστε ένας άνθρωπος να επιβιώσει από τη διέλευση, ο Cataldo έπρεπε να αντιμετωπίσει δύο θανάσιμους κινδύνους. Από τη μία τις ακραίες δυνάμεις επιτάχυνσης και από την άλλη, τις παλιρροϊκές δυνάμεις, δηλαδή τη διαφορά της βαρυτικής έλξης ανάμεσα στο κεφάλι και τα πόδια του ταξιδιώτη που οδηγεί στο φαινόμενο της σπαγγετοποίησης (spaghettification). Για να εξαλείψει το πρόβλημα της επιτάχυνσης, το μοντέλο προβλέπει ότι ο ταξιδιώτης αφήνεται σε ελεύθερη πτώση υπό την επίδραση της βαρύτητας της σκουληκότρυπας, βιώνοντας αίσθηση έλλειψης βαρύτητας παρόμοια με εκείνη ενός αστροναύτη σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η αντιμετώπιση των παλιρροϊκών δυνάμεων εξαρτάται άμεσα από τη γεωμετρία της δομής, αφού όσο μεγαλύτερη είναι η σκουληκότρυπα τόσο πιο ομαλή γίνεται η καμπυλότητα του χωροχρόνου της, μειώνοντας τις απότομες βαρυτικές διαβαθμίσεις. Σύμφωνα με τις εξισώσεις του Cataldo, μια ακτίνα λαιμού της τάξης των 100.000 χιλιομέτρων (άνοιγμα μεγαλύτερο από τη διάμετρο του πλανήτη Δία) αρκεί για να διατηρήσει τις παλιρροϊκές επιταχύνσεις που ασκούνται σε έναν άνθρωπο σε ελεύθερη πτώση κάτω από το 1 g, δηλαδή κάτω από την επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης.

Στο σενάριο που περιγράφει η δημοσίευση, ένας ταξιδιώτης που απελευθερώνεται από στάση σε έναν διαστημικό σταθμό στη μία πλευρά της σκουληκότρυπας επιταχύνεται αποκλειστικά από τη βαρύτητα, φτάνοντας στο 66% της ταχύτητας του φωτός τη στιγμή που περνά από τον λαιμό της. Μόλις βγει από την άλλη πλευρά, η βαρυτική έλξη της ίδιας δομής τον επιβραδύνει σταδιακά μέχρι να σταματήσει ομαλά σε έναν δεύτερο διαστημικό σταθμό, ολοκληρώνοντας ολόκληρη τη διαδρομή σε 6,1 ημέρες χωρίς καμία κατανάλωση καυσίμου.

Το εμπόδιο της εξωτικής ύλης και το ζήτημα της σταθερότητας

Παρότι το μοντέλο του Cataldo πλεονεκτεί έναντι παλαιότερων θεωρητικών προτάσεων που απαιτούσαν άπειρες ποσότητες εξωτικής ύλης, η πεπερασμένη ποσότητα που προκύπτει από τους υπολογισμούς παραμένει ασύλληπτη. Καθώς αυξάνεται το μέγεθος της σκουληκότρυπας μειώνεται μεν η απαιτούμενη πυκνότητα της εξωτικής ύλης, αλλά αυξάνεται δραματικά η συνολική της ποσότητα, φτάνοντας για μια ανθρώπινης κλίμακας διέλευση σε μάζα ισοδύναμη με περίπου 45.000 Ήλιους.

Πέρα από το γεγονός ότι η σύγχρονη φυσική δεν γνωρίζει αν υπάρχει τέτοια μορφή ύλης ούτε πώς θα μπορούσε να παραχθεί αρνητική ενεργειακή πυκνότητα σε ανάλογη κλίμακα, η μελέτη δεν εξέτασε τη δυναμική σταθερότητα της δομής. Δεν υπάρχει συνεπώς καμία εγγύηση ότι μια τέτοια σκουληκότρυπα δεν θα κατέρρεε τη στιγμή που κάποιο αντικείμενο επιχειρούσε να τη διασχίσει.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Cataldo, οι λύσεις που προέκυψαν καθορίζουν τι επιτρέπουν μαθηματικά οι εξισώσεις πεδίου και όχι τι είναι φυσικά υλοποιήσιμο. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η εργασία αποδεικνύει ότι η θεωρητική αναζήτηση διαπερατών σκουληκοτρυπών δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην υποατομική κλίμακα Planck, ανοίγοντας νέες κατευθύνσεις τόσο για τη θεωρητική φυσική όσο και για μελλοντικές αστρονομικές παρατηρήσεις.