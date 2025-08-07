Apple: Επενδύει $600 δισ. στην Αμερική και αυτό είναι το σχέδιο της

Υπό την αυξανόμενη πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης, η Apple ανακοίνωσε ένα εντυπωσιακό πλάνο για την ενίσχυση των επενδύσεών της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, προσθέτει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια στα 500 που είχε ήδη δεσμεύσει, φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη τετραετία, ποσό σχεδόν αστρονομικό, που αντιστοιχεί σε περίπου 570 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από απλή συναρμολόγηση. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας πλήρους παραγωγικής αλυσίδας επί αμερικανικού εδάφους, φέρνοντας πίσω την κατασκευή βασικών εξαρτημάτων. Στην καρδιά αυτού του φιλόδοξου σχεδίου βρίσκεται το νέο πρόγραμμα American Manufacturing Program (AMP), μια πρωτοβουλία που στοχεύει όχι μόνο στη συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες, αλλά και στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους στις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε ο CEO της Apple, Tim Cook, «είμαστε υπερήφανοι που ενισχύουμε τις επενδύσεις μας στις Ηνωμένες Πολιτείες». Τόνισε, μάλιστα, ότι το νέο σχέδιο περιλαμβάνει νέες ή διευρυμένες συνεργασίες με δέκα διαφορετικές αμερικανικές επιχειρήσεις, των οποίων τα εξαρτήματα προορίζονται για Apple προϊόντα που διατίθενται παγκοσμίως.

Το όραμα της Apple είναι η δημιουργία μιας αλυσίδας εφοδιασμού «από το μηδέν», δηλαδή πλήρως αυτόνομης, εντός των ΗΠΑ. Έτσι, μέχρι το 2025, περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια chips για τις συσκευές της θα παράγονται επί αμερικανικού εδάφους. Το δίκτυο των συνεργατών είναι ευρύ και καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής.

Η διαδικασία ξεκινά από τα προηγμένα wafers πυριτίου της GlobalWafers America στο Τέξας, συνεχίζει με την κατασκευή των chips από την TSMC στην Αριζόνα — όπου η Apple είναι ο μεγαλύτερος πελάτης — και από τις μονάδες της Texas Instruments στη Γιούτα και στο Τέξας. Ακόμη και η τελική συσκευασία, που θεωρείται ένα από τα πιο ευαίσθητα στάδια, θα πραγματοποιείται σε νέο εργοστάσιο της Amkor στην Αριζόνα. Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία με την Applied Materials στο Όστιν, για τον εξοπλισμό παραγωγής.

Η αλλαγή αυτή δεν περιορίζεται στα μικροκυκλώματα. Ένας ακόμη σημαντικός τομέας αφορά το γυαλί που προστατεύει τις συσκευές Apple. Μέσω της επέκτασης της μακρόχρονης συνεργασίας με την Corning, κάθε iPhone και Apple Watch που θα πωλείται παγκοσμίως θα διαθέτει προστατευτικό γυαλί που θα κατασκευάζεται στο Κεντάκι, όπου θα δημιουργηθεί και ένα νέο κέντρο καινοτομίας. Ταυτόχρονα, οι μαγνήτες σπάνιων γαιών, κρίσιμοι για πολλές λειτουργίες των συσκευών, θα προέρχονται από την MP Materials, ενώ οι VCSEL λέιζερ — υπεύθυνοι για το Face ID — θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Coherent στο Τέξας.

Μια τόσο μεγάλη μεταβολή δεν θα μπορούσε παρά να φέρει και αντίστοιχο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο. Η Apple σχεδιάζει να προσλάβει απευθείας 20.000 εργαζομένους μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, κυρίως σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η μηχανική λογισμικού και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στους ήδη 450.000 εργαζομένους που απασχολούνται μέσω προμηθευτών και συνεργατών της εταιρείας. Επιπλέον, ενισχύεται η υποδομή με νέα εργοστάσια, όπως αυτό στο Χιούστον που θα κατασκευάζει προηγμένους servers για τις ανάγκες της Apple Intelligence, αλλά και με την επέκταση κέντρων δεδομένων στη Βόρεια Καρολίνα, την Αϊόβα και τη Νεβάδα — όλα λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Και μια μικρή, αλλά αποκαλυπτική λεπτομέρεια: κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, αφιερωμένη στην επαναφορά της παραγωγής στις ΗΠΑ, ο Tim Cook χάρισε στον Donald Trump ένα εντυπωσιακό δώρο από χρυσό και γυαλί — μια κίνηση που είχε σκοπό να ενισχύσει τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας με την κυβέρνηση.

