Apple Maps: Σύντομα θα βλέπουμε διαφημίσεις μέσα στην υπηρεσία

Η Apple φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα βήμα που θα αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Maps: να ενσωματώσει διαφημίσεις απευθείας στην εφαρμογή. Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, το σχέδιο της εταιρείας να επεκτείνει την παρουσία των διαφημίσεων στο iOS προχωρά με ταχύ ρυθμό, και το Apple Maps είναι το επόμενο πεδίο εφαρμογής. Αν όλα πάνε βάσει προγράμματος, οι πρώτες διαφημίσεις θα μπορούσαν να εμφανιστούν ήδη από το 2026.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούρια. Όπως ήδη συμβαίνει στο App Store, όπου οι developers μπορούν να πληρώσουν για να προβάλλονται πιο πάνω στα αποτελέσματα αναζήτησης, το ίδιο μοντέλο φαίνεται πως θα επεκταθεί και στους χάρτες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gurman, εστιατόρια, καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ώστε τα καταστήματά τους να εμφανίζονται πιο έντονα ή πιο συχνά στις αναζητήσεις των χρηστών.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος ψάχνει «πιτσαρίες κοντά μου», το Maps ενδέχεται να εμφανίζει πρώτα ένα πληρωμένο αποτέλεσμα από μια πιτσαρία που συμμετέχει στο διαφημιστικό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, καφετέριες, τουριστικά αξιοθέατα ή τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να «ανεβαίνουν» στα αποτελέσματα με βάση τον προϋπολογισμό τους και τη συνάφεια με την αναζήτηση του χρήστη.

Η Apple, βέβαια, δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη των ανταγωνιστών της. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να εξασφαλίζει πως οι διαφημίσεις που εμφανίζονται θα είναι πραγματικά σχετικές με το ενδιαφέρον του χρήστη και τη στιγμή της αναζήτησης. Η λογική είναι να μην βομβαρδίζεται ο χρήστης με τυχαία προωθητικά μηνύματα, αλλά να βλέπει προτάσεις που έχουν νόημα, κάτι που η Apple θεωρεί πως μπορεί να πετύχει καλύτερα από τη Google ή άλλες εταιρείες που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες.

Αν το σύστημα λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, η εμπειρία του χρήστη δεν θα θυμίζει τόσο τις κλασικές online διαφημίσεις, αλλά περισσότερο μια «έξυπνη» πρόταση βασισμένη στο πλαίσιο και τα δεδομένα της στιγμής. Μια επιχείρηση που προσφέρει brunch, για παράδειγμα, θα μπορούσε να εμφανίζεται πιο συχνά τις πρωινές ώρες σε χρήστες που βρίσκονται κοντά, αντί να προβάλλεται συνεχώς σε άσχετα πλαίσια.

Ο Gurman προειδοποιεί πάντως ότι η απόφαση της Apple ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους χρήστες. Η εταιρεία έχει χτίσει το brand της πάνω στην ιδέα της ιδιωτικότητας και της «καθαρής» εμπειρίας χωρίς παραπλανητικές διαφημίσεις. Το να φέρει διαφημιστικό περιεχόμενο μέσα σε μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της μπορεί να θεωρηθεί προδοσία αυτής της φιλοσοφίας.

