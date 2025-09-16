Apple Music: Διαθέσιμο παγκοσμίως το εργαλείο μεταφοράς των playlists από Spotify και YouTube Music

Η Apple κάνει το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για να εδραιώσει το Apple Music ως την απόλυτη πλατφόρμα streaming μουσικής, ανακοινώνοντας τη διεθνή διάθεση ενός εργαλείου που επιτρέπει τη μεταφορά περιεχομένου από ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Από σήμερα, οι συνδρομητές μπορούν να εισάγουν τη μουσική τους συλλογή από Spotify, YouTube Music, Prime Music, Tidal, Deezer και άλλες πλατφόρμες κατευθείαν στο Apple Music, απλοποιώντας όσο ποτέ άλλοτε τη μετάβαση.

Το εργαλείο αυτό βρισκόταν σε φάση δοκιμών τους τελευταίους μήνες σε περιορισμένες αγορές. Τώρα όμως, η διάθεση επεκτείνεται σε όλες τις χώρες όπου λειτουργεί το Apple Music, με ελάχιστες εξαιρέσεις: η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη στην ηπειρωτική Κίνα, τη Μιανμάρ και τη Ρωσία, όπως επιβεβαιώνει σχετικό έγγραφο υποστήριξης της Apple.

Σε αντίθεση με την εφαρμογή Move to iOS, η οποία απαιτεί ξεχωριστό κατέβασμα, η νέα δυνατότητα δεν χρειάζεται καμία επιπλέον εγκατάσταση. Ο χρήστης δεν είναι καν απαραίτητο να έχει συσκευή Apple για να ξεκινήσει τη διαδικασία· αρκεί να διαθέτει ενεργή συνδρομή Apple Music. Αυτό ανοίγει τον δρόμο και για όσους χρησιμοποιούν Android ή την web έκδοση της πλατφόρμας.

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Στο iPhone ή το iPad, αρκεί να μεταβεί κανείς στις Ρυθμίσεις, να επιλέξει Εφαρμογές και στη συνέχεια Μουσική, όπου υπάρχει η επιλογή “Transfer Music from Other Services”. Στην εφαρμογή Apple Music για Android, η επιλογή βρίσκεται στο μενού “More”, ενώ στην web έκδοση εμφανίζεται όταν κάνεις κλικ στο εικονίδιο του προφίλ επάνω δεξιά. Από εκεί, ο χρήστης επιλέγει την υπηρεσία από την οποία θέλει να μεταφέρει μουσική, και πατώντας “Add to Library” ξεκινά η διαδικασία αναζήτησης αντίστοιχων κομματιών στον κατάλογο του Apple Music.

Η όλη λειτουργία βασίζεται σε τεχνολογία τρίτου συνεργάτη, του SongShift, το οποίο ειδικεύεται σε τέτοιου είδους μεταφορές. Το εργαλείο επιτρέπει να μεταφέρεις τραγούδια, λίστες αναπαραγωγής και άλμπουμ, αν και η Apple διευκρινίζει πως η διαθεσιμότητα εξαρτάται από κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Αν κάποιο τραγούδι δεν υπάρχει στον κατάλογο του Apple Music, εμφανίζεται ειδοποίηση ώστε ο χρήστης να επιλέξει εναλλακτική έκδοση ή να το απορρίψει. Υπάρχει μάλιστα προθεσμία 30 ημερών για να ολοκληρωθεί αυτή η επιμέλεια, ενώ μέχρι να τελειώσει δεν μπορεί να ξεκινήσει νέα μεταφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργαλείο αντιγράφει τις λίστες αναπαραγωγής που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο χρήστης, όχι όμως τις λίστες που δημιουργούνται αυτόματα ή είναι ιδιοκτησία των πλατφορμών. Παράλληλα, η διαδικασία δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τη μουσική που παραμένει αποθηκευμένη στους άλλους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες εκεί να παραμένουν ανέπαφες.

