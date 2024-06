Apple Pay Later: Καταργείται, αλλά οι άτοκες δόσεις θα έρθουν στο Apple Pay το φθινόπωρο!

Η Apple καταργεί το Apple Pay Later, τη λειτουργία buy now, pay later που ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Το Apple Pay Later τερματίζεται από σήμερα, αλλά όσοι έχουν υφιστάμενα δάνεια Apple Pay Later θα μπορούν να συνεχίσουν να τα εξοφλούν και να τα διαχειρίζονται μέσω της εφαρμογής Wallet.



Η Apple ανακοίνωσε τα σχέδια για τον τερματισμό της λειτουργίας σε μια δήλωση που παραχώρησε στο 9to5Mac, η οποία σημειώνει επίσης ότι οι πελάτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγορές με δόσεις μέσω των πιστωτικών και χρεωστικών τους καρτών με τις αλλαγές που θα γίνουν στο Apple Pay αυτό το φθινόπωρο.

Από τα τέλη του τρέχοντος έτους, οι χρήστες σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγορές με δόσεις που προσφέρονται μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και σε δανειστές, όταν κάνουν check out με το Apple Pay. Με την εισαγωγή αυτής της νέας παγκόσμιας προσφοράς αγορών με δόσεις, δεν θα προσφέρουμε πλέον το Apple Pay Later στις Η.Π.Α. Η εστίασή μας συνεχίζει να είναι η παροχή στους χρήστες μας πρόσβασης σε εύκολες, ασφαλείς και ιδιωτικές επιλογές πληρωμών με το Apple Pay, και αυτή η λύση θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε ευέλικτες πληρωμές σε περισσότερους χρήστες, σε περισσότερα μέρη σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με τράπεζες και δανειστές που υποστηρίζουν το Apple Pay.

Το Apple Pay Later λανσαρίστηκε επίσημα τον περασμένο Οκτώβριο και μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήταν διαθέσιμο δοκιμαστικά από τον Μάρτιο του 2023. Διαθέσιμο στην εφαρμογή Wallet, το Apple Pay Later επέτρεπε στους πελάτες να χωρίσουν μια αγορά που πραγματοποίησαν με το Apple Pay σε τέσσερις ισόποσες δόσεις σε διάστημα έξι εβδομάδων, χωρίς τόκους ή χρεώσεις. Το Apple Pay Later ήταν διαθέσιμο σε αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε μια συσκευή iOS με τη χρήση του Apple Pay και περιοριζόταν σε εμπορεύματα με τιμές μεταξύ 75 και 1.000 δολαρίων. Κάθε αγορά απαιτούσε ξεχωριστή αίτηση και έγκριση δανείου.



Η Apple δεν έδωσε πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους καταργεί το Apple Pay Later, αλλά εργάζεται για να λύσει τη συνεργασία της με την Goldman Sachs, την εταιρεία που διαχειρίζεται την Apple Card, τον λογαριασμό Apple Savings και το Apple Pay Later. Η κατάργηση του Apple Pay Later σημαίνει ότι η Apple δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί για την αντικατάσταση αυτής της λειτουργικότητας με έναν μελλοντικό συνεργάτη.



Στο iOS 18, η Apple θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε επιλογές χρηματοδότησης με δόσεις από την τράπεζά τους όταν χρησιμοποιούν το Apple Pay, το οποίο θα αντικαταστήσει τη λειτουργία Apple Pay Later. Το Apple Pay θα αποκτήσει επίσης υποστήριξη για την προβολή υπολοίπων ανταμοιβών ή πόντων στο Wallet και την εξαργύρωσή τους με αγορές.

