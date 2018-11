Καμία κρίση στην Apple: Κέρδη ρεκόρ για το τελευταίο τρίμηνο!

Κέρδη και έσοδα που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε για το 4ο τρίμηνο χρήσης η Apple… ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα εκεί στο Κουπερτίνο.

Για τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, η Apple ανακοίνωσε $62,9 δισ. τζίρο και καθαρά κέρδη στα 14,1 δισ. δολάρια (2,91 δολάρια ανά μετοχή), ξεπερνώντας τις προβλέψεις για $61,5 δισ.τζίρο και $2,79 κέρδος ανά μετοχή αντίστοιχα.

Η εταιρεία πούλησε 46,9 εκατομμύρια iPhone στο τρίμηνο και συγκέντρωσε έσοδα 37,2 δισ. δολαρίων από αυτόν τον τομέα, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει πωλήσεις 47 εκατομμυρίων iPhone με έσοδα 35,6 δισ. δολαρίων.

Εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του CFO της Apple, Luca Maestri, πως η εταιρεία θα σταματήσει να ανακοινώνει τις πωλήσεις συσκευών (unit sales) των iPhone, iPad και Mac στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης τριμήνων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία τεράστια στροφή από την Apple και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αυτό οφείλεται στην στασιμότητα των πωλήσεων – η οποία ωστόσο δεν αντιστοιχεί στα σχετικά έσοδα. Για παράδειγμα, αυτό το τρίμηνο οι πωλήσεις του iPhone έμειναν σταθερές στις 46.9 εκατ. μονάδες (όπως και το προηγούμενο τρίμηνο), ωστόσο τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 29% – απόρροια της αύξησης των τιμών πώλησεων των νέων μοντέλων.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να θυμηθούμε τι είχε δηλώσει ο αείμνηστος Steve Jobs προ ετών, για τους τότε ανταγωνιστές της Apple:

“Usually, if they sell a lot of something, they want to tell everybody.”