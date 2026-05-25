Τέλος στην αποκλειστικότητα του AirPlay: Η ΕΕ αναγκάζει την Apple να επιτρέψει το Google Cast ως προεπιλογή στο iPhone

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), υποχρεώνει την Apple να επιτρέψει τον ορισμό τρίτων πρωτοκόλλων streaming ως προεπιλογή στο iOS.

Οι χρήστες iPhone στην Ευρώπη θα μπορούν να επιλέγουν λύσεις όπως το Google Cast αντί του AirPlay για την προβολή βίντεο και φωτογραφιών σε τηλεοράσεις και ηχεία.

Η αλλαγή έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, όπως το sideloading, τα εναλλακτικά app stores και το άνοιγμα του NFC.

Διευκολύνει δραματικά τα "μικτά νοικοκυριά" που διαθέτουν συσκευές Apple για προσωπική χρήση, αλλά βασίζονται σε λύσεις τρίτων (π.χ. Android TV, Chromecast) για την οικιακή τους ψυχαγωγία.

Η αυστηρή αρχιτεκτονική του λογισμικού της Apple υφίσταται άλλη μία δομική τροποποίηση υπό την πίεση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Το αποκλειστικό δικαίωμα του AirPlay, του εγγενούς πρωτοκόλλου ασύρματης μετάδοσης πολυμέσων της εταιρείας, φτάνει στο τέλος του για τους χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), η Apple καλείται να παρέχει στους κατόχους iPhone και iPad το δικαίωμα να επιλέγουν και να ορίζουν ως προεπιλογή εναλλακτικά πρωτόκολλα streaming, όπως το Google Cast, για τη μετάδοση βίντεο, ήχου και φωτογραφιών.

Η εξέλιξη αυτή αποδομεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία διακράτησης χρηστών στο hardware της Apple. Ιστορικά, η άριστη και απροβλημάτιστη συνεργασία μεταξύ ενός iPhone και ενός Apple TV – ή ενός ηχείου HomePod – αποτελούσε βασικό επιχείρημα για την παραμονή στο οικοσύστημα της εταιρείας. Οι χρήστες που διέθεταν iPhone αλλά χρησιμοποιούσαν τηλεοράσεις με ενσωματωμένο Chromecast ή άλλες έξυπνες οθόνες χωρίς υποστήριξη AirPlay, αντιμετώπιζαν συχνά εμπόδια, αναγκαζόμενοι να χρησιμοποιούν μεμονωμένες εφαρμογές που υποστήριζαν το Cast πρωτόκολλο, χωρίς ωστόσο τη βαθιά, εγγενή ενσωμάτωση στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος (OS-level integration).

Η μηχανική της μετάβασης και το πλαίσιο του DMA

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αποτρέπει πρακτικές εγκλωβισμού (vendor lock-in) από τις αποκαλούμενες εταιρείες - gatekeepers. Μέχρι σήμερα, το λειτουργικό σύστημα iOS κατεύθυνε τον χρήστη με απόλυτη αυστηρότητα προς τις λύσεις της Apple. Όταν ένας χρήστης ήθελε να πραγματοποιήσει screen mirroring (κατοπτρισμό οθόνης) ή να στείλει τον ήχο του Spotify στα ηχεία του σπιτιού του, το Control Center του iOS εμφάνιζε και προωθούσε πρωτίστως τις συσκευές που υποστήριζαν το AirPlay.

Με τη νέα νομοθετική επιταγή, η Apple υποχρεούται να ανοίξει το συγκεκριμένο μενού και την υποκείμενη αρχιτεκτονική. Οποιοδήποτε πρωτόκολλο ασύρματης μετάδοσης, θεωρητικά, θα μπορεί να λάβει τη θέση της προεπιλογής. Αν κάποιος χρήστης τοποθετήσει το Google Cast ως κύρια επιλογή, η διαδικασία διαμοιρασμού περιεχομένου από το επίπεδο του λειτουργικού (για παράδειγμα από την εγγενή εφαρμογή Photos) θα αναζητά και θα συνδέεται απευθείας σε οθόνες Android TV, συσκευές Chromecast ή συμβατά smart speakers τρίτων κατασκευαστών, ακριβώς όπως έκανε μέχρι πρότινος αποκλειστικά με το Apple TV.

Αυτή η παραχώρηση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά ακολουθεί μια σειρά από πρωτοφανείς αλλαγές στον κώδικα και την πολιτική του iOS που εφαρμόστηκαν αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Το DMA έχει ήδη επιβάλει το άνοιγμα του NFC chip για ανέπαφες πληρωμές από τρίτες εφαρμογές (παρακάμπτοντας το Apple Pay), την εγκατάσταση εφαρμογών εκτός του App Store (sideloading) μέσω εναλλακτικών καταστημάτων (όπως το AltStore PAL), την αλλαγή της προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης και του browser (χωρίς την επιβολή της μηχανής WebKit του Safari).

Η πρόκληση της κατακερματισμένης εμπειρίας

Παρά το προφανές όφελος για τον τελικό καταναλωτή, η υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου σε επίπεδο λειτουργικού εγείρει τεχνικά ερωτήματα. Η Apple έχει δομήσει το AirPlay πάνω σε ένα κλειστό σύνολο προδιαγραφών ασφαλείας, κρυπτογράφησης και διαχείρισης bandwidth που εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλό latency και ελαχιστοποίηση των αποσυνδέσεων – ειδικά κατά το screen mirroring.

Όταν το iOS αρχίσει να διοχετεύει τη ροή δεδομένων μέσω πρωτοκόλλων όπως το Google Cast ή το Miracast απευθείας από τον πυρήνα του συστήματος, είναι πιθανό η Apple να ενσωματώσει προειδοποιήσεις συστήματος σχετικά με τη διαχείριση της ιδιωτικότητας και την απώλεια ορισμένων εγγενών δικλείδων ασφαλείας, όπως ακριβώς έπραξε και κατά την ενεργοποίηση των εναλλακτικών app stores. Αν η εμπειρία μετάδοσης (frame rate, καθυστέρηση ήχου) υπολείπεται του AirPlay, η εταιρεία ενδέχεται να το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα υπέρ της δικής της «απρόσκοπτης» λύσης.

Ωστόσο, για τα λεγόμενα μικτά οικοσυστήματα συσκευών (mixed-ecosystem households) – νοικοκυριά που διαθέτουν ένα iPhone, ένα Google Nest Hub στο σαλόνι και μία Android τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο – αυτή η αλλαγή καταργεί ένα τεράστιο πρακτικό εμπόδιο. Η ομαλή μεταφορά αρχείων και πολυμέσων μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών παύει να απαιτεί πολύπλοκες λύσεις.

