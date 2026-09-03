Archer 8 Ultra & Deco 8 Ultra: Τα πρώτα Wi-Fi 8 routers της TP-Link

Σύνοψη

Η TP-Link παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο lineup προϊόντων Wi-Fi 8 σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής έκθεσης IFA 2026.

Ο νέος δρομολογητής Archer 8 Ultra βασίζεται στην προδιαγραφή IEEE 802.11bn και προσφέρει κορυφαίες συνολικές ασύρματες ταχύτητες που αγγίζουν τα 19 Gbps.

Το προηγμένο σύστημα mesh Deco 8 Ultra εξασφαλίζει ασύρματες ταχύτητες έως 22 Gbps, υποστηρίζοντας την ταυτόχρονη, απρόσκοπτη λειτουργία περισσότερων από 200 συνδεδεμένων συσκευών.

Η παγκόσμια online παρουσίαση των νέων συσκευών και η έναρξη των προπαραγγελιών για επιλεγμένες αγορές έχουν προγραμματιστεί επίσημα για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η TP-Link επέλεξε την IFA 2026 για να ανακοινώσει επίσημα το πρώτο ολοκληρωμένο lineup προϊόντων που βασίζονται στο πρότυπο Wi-Fi 8 σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής προϊοντικής παρουσίασης βρίσκονται δύο εντελώς νέες συσκευές, το Archer 8 Ultra, το οποίο αποτελεί το νέο tri-band Wi-Fi 8 router της εταιρείας, καθώς και το Deco 8 Ultra, το οποίο εισάγει ένα εξαιρετικά ισχυρό tri-band Wi-Fi 8 mesh system για την κάλυψη εκτεταμένων χώρων.

Και τα δύο αυτά υπερσύγχρονα προϊόντα δικτύωσης είναι σχεδιασμένα με βάση την επερχόμενη και πολυαναμενόμενη προδιαγραφή IEEE 802.11bn, επιτυγχάνοντας να συνδυάσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Wi-Fi νέας γενιάς με τις προηγμένες λύσεις σε επίπεδο hardware αλλά και software που αναπτύσσει αποκλειστικά η TP-Link.

Σύμφωνα με την εταιρεία, βασικός σκοπός αυτής της αρχιτεκτονικής προσέγγισης είναι η εξασφάλιση μιας ακόμη πιο σταθερής και απολύτως αξιόπιστης συνδεσιμότητας για τον τελικό καταναλωτή, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των προηγούμενων γενιών. Παρατηρώντας στενά την εξέλιξη των ασύρματων δικτύων, γίνεται σαφές πως πέρα από την επίτευξη απλώς υψηλότερων ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων, το νέο πρότυπο Wi-Fi 8 δίνει ιδιαίτερα μεγάλη και ουσιαστική έμφαση στην αξιοπιστία του οικιακού και επαγγελματικού δικτύου σε πραγματικές συνθήκες καθημερινής χρήσης.

Το νέο πρότυπο στοχεύει άμεσα στην αντιμετώπιση γνωστών τεχνικών προκλήσεων, όπως είναι η ασθενέστερη κάλυψη σήματος στα πιο απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία ενός σπιτιού, η αναπόφευκτη συμφόρηση που προκαλείται από τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των ταυτόχρονα συνδεδεμένων έξυπνων συσκευών, καθώς και οι ποικίλες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που αποδεδειγμένα μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τη συνολική σταθερότητα της διαδικτυακής σύνδεσης.

Για να προσφέρουν αυτή τη βελτιωμένη εμπειρία χρήσης, τα μοντέλα Archer 8 Ultra και Deco 8 Ultra ενσωματώνουν τη νέα, αποκλειστική τεχνολογία της εταιρείας που ονομάζεται Wi-Fi 8 StabilityEngine της TP-Link, η οποία έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να ενισχύει την εμβέλεια της κάλυψης, να διαχειρίζεται πολύ πιο αποτελεσματικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση του δικτύου και να περιορίζει δραστικά τις παρεμβολές από γειτονικά δίκτυα. Η λειτουργία αυτού του συστήματος βασίζεται στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, όπως το Enhanced Long Range (ELR), το Distributed Resource Units (DRU) και το Non-Primary Channel Access (NPCA), τεχνολογίες που σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα συμβάλλουν καθοριστικά στην καλύτερη κάλυψη και στην ταχύτατη απόκριση του δικτύου, λειτουργώντας απρόσκοπτα ακόμη και όταν υπερβολικά πολλές συσκευές συνδέονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή όταν οι συνθήκες χρήσης γίνονται εξαιρετικά απαιτητικές.

Εστιάζοντας αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε μοντέλου, το Archer 8 Ultra BN19000, το οποίο ενδέχεται να κυκλοφορήσει και με την εναλλακτική ονομασία Archer BN800, έχει την ικανότητα να προσφέρει συνολικές ασύρματες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που φτάνουν έως και τα 19 Gbps, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει θύρες για ενσύρματη συνδεσιμότητα που αγγίζουν τα 10 Gbps. Προκειμένου να διασφαλίσει μια εξαιρετικά ισχυρή και απολύτως σταθερή ασύρματη κάλυψη σε όλους τους χώρους του σπιτιού, η TP-Link έχει εξοπλίσει το συγκεκριμένο router με 18 εσωτερικές κεραίες υψηλής απόδοσης.

Παράλληλα με τις αδιαμφισβήτητες επιδόσεις του, το Archer 8 Ultra ξεχωρίζει έντονα για τη λιτή αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονη σχεδιαστική του γραμμή, η οποία αναδεικνύεται μέσα από μια κομψή δίχρωμη γρίλια, διακριτικά γεωμετρικά μικρομοτίβα και έναν ιδιαίτερα απαλό φωτισμό που χρησιμεύει ως ένδειξη κατάστασης της λειτουργίας. Όλα αυτά τα αισθητικά στοιχεία έχουν επιλεγεί προκειμένου η συσκευή να μπορεί να ενσωματώνεται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο και να επιτρέπει την τοποθέτησή της σε περίοπτο και εμφανές σημείο στο σαλόνι, δηλαδή ακριβώς εκεί όπου χωροταξικά αποδίδει καλύτερα το ασύρματο σήμα.

Αντίστοιχα, το προηγμένο σύστημα mesh που περιλαμβάνεται στο νέο Wi-Fi 8 lineup, το Deco 8 Ultra BN22000 (ή εναλλακτικά Deco BN85, ανάλογα με την περιοχή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς), υπόσχεται εκπληκτικές ασύρματες ταχύτητες που αγγίζουν το όριο των 22 Gbps, παρέχοντας φυσικά και αυτό κορυφαία ενσύρματη συνδεσιμότητα της τάξεως των 10 Gbps. Το εν λόγω σύστημα προορίζεται για εξαιρετικά πυκνά περιβάλλοντα, καθώς έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία για περισσότερες από 200 συνδεδεμένες συσκευές, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες ενός υπερσύγχρονου έξυπνου σπιτιού. Σχεδιαστικά, η συσκευή προχωρά σε μια ουσιαστική εξέλιξη της χαρακτηριστικής αισθητικής που έχει καθιερώσει η σειρά Deco, συνδυάζοντας αρμονικά οργανικές καμπύλες γραμμές με έναν ιδιαίτερα προσεγμένο συνδυασμό από ματ και γυαλιστερές επιφάνειες που προσδίδουν μια premium αίσθηση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Gary Chang, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής βιομηχανικού σχεδιασμού (industrial design) της TP-Link με έδρα στο Irvine, η εταιρεία σταμάτησε πλέον να αντιμετωπίζει το οικιακό router αποκλειστικά ως μια απρόσωπη συσκευή δικτύωσης, αλλά αντίθετα ξεκίνησε να το σχεδιάζει αναπόσπαστο μέρος της επίπλωσης του σύγχρονου σπιτιού. Ο ίδιος προσέθεσε ότι όταν ο σχεδιασμός ενός router είναι τόσο προσεγμένος ώστε οι τελικοί χρήστες να επιθυμούν οι ίδιοι να το τοποθετήσουν σε ένα εμφανές σημείο του σαλονιού τους, τότε η συσκευή καταλήγει να βρίσκεται ακριβώς σε εκείνη την ιδανική θέση όπου μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση εκπομπής του σήματος.

Σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά σχέδια και τη διάθεση των προϊόντων, το Wi-Fi 8 lineup της εταιρείας αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2027, με την κυκλοφορία του βασικού μοντέλου Deco 8 να έχει προγραμματιστεί επίσημα για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το φορητό Roam 8, καθώς και διάφορα άλλα αξεσουάρ όπως τα Wi-Fi 8 range extenders και οι αντίστοιχοι adapters, αναμένονται να κυκλοφορήσουν το δεύτερο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς, με την υποσημείωση βέβαια ότι τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα ενδέχεται να υποστούν κάποιες αλλαγές.

Η διαθεσιμότητα τους θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι τιμές τους.