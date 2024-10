Avatar: The Last Airbender, ανακοινώθηκε «AAA RPG» video game από τη Saber Interactive

Η Paramount ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου video game βασισμένου στο Avatar: The Last Airbender, το οποίο θα αναπτύξει η Saber Interactive. Για τους μη μυημένους, η Saber βρίσκεται πίσω από τίτλους όπως το Snowrunner και το Teardown. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή αδειοδοτημένου περιεχομένου, καθώς κυκλοφόρησε, μεταξύ άλλων, τα Evil Dead: The Game και World War Z: Aftermath.

Ένα νέο παιχνίδι στο Avatar-verse δεν είναι και τόσο αξιοσημείωτο από μόνο του. Εξάλλου, έχουν ήδη υπάρξει πολλά. Ωστόσο, η Paramount ήδη πανηγυρίζει για τον τίτλο, κάνοντας λόγο για ένα «AAA RPG» και υποστηρίζοντας ότι θα είναι το «μεγαλύτερο video game στην ιστορία του franchise».

Το επερχόμενο RPG δεν θα ακολουθήσει τον Aang ή την Korra. Οι παίκτες θα ελέγχουν «ένα ολοκαίνουργιο, πρωτόγνωρο Avatar». Το παιχνίδι διαδραματίζεται «χιλιάδες χρόνια» πριν από τα γεγονότα του Avatar: The Last Airbender και του The Legend of Korra. Η ιστορία έχει «αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τα Avatar Studios», αν και δεν γνωρίζουμε αν οι δημιουργοί του franchise Michael Dante DiMartino και Bryan Konietzko εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο.

Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα action RPG και όχι για μια turn-based υπόθεση, καθώς το δελτίο τύπου κάνει λόγο για «δυναμικές μάχες» και μια προσπάθεια να «κυριαρχήσετε και στα τέσσερα στοιχεία». Ωστόσο, δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας και καμία πρόταση σχετικά με το πόσο πολύ έχει προχωρήσει η ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Η Paramount λέει ότι θα είναι διαθέσιμο «σύντομα», αλλά η εταιρεία δεν έχει κυκλοφορήσει trailer ή έστω artwork, οπότε το «σύντομα» είναι πολύ σχετικό.

