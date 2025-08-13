Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, έρχεται τον Οκτώβριο μετά την επιτυχία στο Netflix

Η GameMill Entertainment ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου τίτλου βασισμένου στη δημοφιλή παιδική σειρά Hot Wheels Let’s Race, η οποία προβάλλεται στο Netflix και έχει σημειώσει εντυπωσιακή απήχηση. Το παιχνίδι, με τίτλο Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, στοχεύει σε ακόμη μικρότερες ηλικίες σε σχέση με προηγούμενες κυκλοφορίες, όπως το Hot Wheels Unleashed, και αντλεί το περιεχόμενο του απευθείας από τον κόσμο της τηλεοπτικής σειράς.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα πέρυσι, μετρά ήδη τρεις σεζόν και 20 επεισόδια, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 46 εκατομμύρια ώρες προβολής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επιτυχία της φαίνεται να έδωσε το πράσινο φως για την ανάπτυξη ενός νέου παιχνιδιού, το οποίο θα διατηρεί την αισθητική και τους χαρακτήρες του show, χωρίς όμως να επηρεάζει τα γεγονότα της κεντρικής πλοκής.

Η κυκλοφορία του τίτλου έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου σε PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC και Nintendo Switch. Οι παίκτες θα ακολουθούν τις περιπέτειες των έξι βασικών χαρακτήρων της σειράς — Coop, Spark, Mac, Brights, Axle και Sidecar — σε 12 πίστες εμπνευσμένες από τον τηλεοπτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών τοποθεσιών όπως το Hot Wheels Ultimate Garage.

Ανάμεσα στα οχήματα που θα είναι διαθέσιμα για οδήγηση περιλαμβάνονται το GT-Scorcher, το Roger Dodger και το Duck ’n’ Roll, με τους ήρωες να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του Professor Rearview. Η προσέγγιση υπόσχεται έντονη δράση, αλλά με σαφή προσανατολισμό στη διασκέδαση για μικρούς παίκτες.

Το παιχνίδι θα διαθέτει πέντε διαφορετικά modes, ανάμεσά τους ελεύθερους αγώνες, χρονομετρημένες δοκιμές ταχύτητας και δυνατότητα δημιουργίας πίστας. Οι παίκτες θα μπορούν να κερδίζουν «flame badges», οι οποίες θα ξεκλειδώνουν νέες δυνατότητες, όπως εξατομικευμένες εμφανίσεις οχημάτων και επιπλέον κομμάτια πίστας.

Η GameMill έχει αποκλείσει τη λειτουργία online multiplayer, επιλέγοντας αντ’ αυτού τοπική συνεργασία έως τεσσάρων παικτών. Η απόφαση αυτή φαίνεται να συνάδει με τον οικογενειακό χαρακτήρα του παιχνιδιού και τον στόχο να ενθαρρύνει τη συλλογική διασκέδαση στον ίδιο χώρο.