Avengers: Doomsday: Το νέο trailer φέρνει μαζί τη Wakanda και τους Fantastic Four

Η Marvel Studios συνεχίζει να χτίζει μεθοδικά την προσμονή για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του MCU, και το τέταρτο teaser για το Avengers: Doomsday μόλις έφτασε για να επιβεβαιώσει μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συναντήσεις στην ιστορία των κόμικς. Η Wakanda και οι Fantastic Four μοιράζονται πλέον την ίδια οθόνη, σε ένα κλιπ που ίσως αποτελεί και το τελευταίο «ορεκτικό» που θα γευτούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το νέο προωθητικό βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 13 Ιανουαρίου, εστιάζει αποκλειστικά στη σύγκλιση δύο ισχυρών πόλων του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Από τη μία, η τεχνολογικά προηγμένη Wakanda και από την άλλη, η «Πρώτη Οικογένεια» της Marvel. Συγκεκριμένα, το πλάνο που κλέβει την παράσταση δείχνει την Shuri (Black Panther) και τον Βασιλιά M'Baku να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς με τον Ben Grimm, γνωστό και ως The Thing.

Μια ιστορική συνάντηση για το MCU

Η σημασία αυτής της σκηνής είναι βαρύνουσα. Αν και οι Fantastic Four έκαναν το ντεμπούτο τους στην ταινία The Fantastic Four: First Steps το 2025, η ιστορία εκείνη διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα. Το Avengers: Doomsday, επομένως, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι εμβληματικοί αυτοί ήρωες αλληλεπιδρούν με τους «γηγενείς» υπερήρωες του MCU που γνωρίζουμε.

Το ερώτημα για το πώς ακριβώς οι Fantastic Four περνούν στο κεντρικό σύμπαν παραμένει, με διάφορες θεωρίες να κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο, όμως η εικόνα του Ben Grimm δίπλα στους ηγέτες της Wakanda επιβεβαιώνει ότι οι δυνάμεις ενώνονται ενόψει της επερχόμενης απειλής.

Η επιστροφή του Namor και το ερωτικό τρίγωνο

Πέρα από τη συμμαχία Wakanda-Fantastic Four, το teaser επαναφέρει στο προσκήνιο άλλον έναν χαρακτήρα-κλειδί: τον Namor. Ο ηγέτης του υποθαλάσσιου βασιλείου Talokan, που γνωρίσαμε ως ανταγωνιστή στο Black Panther: Wakanda Forever, εμφανίζεται ξανά, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του στο τεράστιο καστ της ταινίας.

Η παρουσία του Namor δίπλα στους Fantastic Four δεν είναι τυχαία και ξυπνά μνήμες στους φανατικούς αναγνώστες των κόμικς. Ο χαρακτήρας έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία με την Sue Storm (Invisible Woman) και τον Reed Richards (Mr. Fantastic), που χρονολογείται από το 1962 και το τεύχος Fantastic Four #4. Μένει να φανεί αν η ταινία θα εξερευνήσει αυτό το διάσημο ερωτικό τρίγωνο, προσθέτοντας μια προσωπική νότα εν μέσω της επικής μάχης που πλησιάζει.

Σιγή ασυρμάτου μέχρι το Super Bowl;

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο κλείνει το teaser. Το βίντεο ολοκληρώνεται με ένα «Ρολόι της Κρίσης» (Doomsday Clock) που μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της ταινίας στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες διαρροές από τον οργανισμό αξιολόγησης της Νότιας Κορέας, υποδηλώνει ότι η Marvel ίσως πατάει «pause» στην καταιγίδα των character teasers. Παρόλο που υπήρξαν φήμες για επιπλέον μικρά clips, η λογική λέει ότι το στούντιο θα κρατήσει πλέον τα χαρτιά του κλειστά μέχρι την επόμενη μεγάλη αποκάλυψη, η οποία πιθανολογείται ότι θα είναι το πρώτο πλήρες trailer κατά τη διάρκεια του Super Bowl του 2026.