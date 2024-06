Τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον μήνα Ιούλιο είναι τα Borderlands 3, NHL 24 και Among Us, όπως ανακοίνωσε η Sony Interactive Entertainment. Οι gamers μπορούν να κατεβάσουν την τριάδα των παιχνιδιών από την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου.



Το Borderlands 3, διαθέσιμο για PlayStation 4 και PlayStation 5, αποτελεί την προσθήκη της Gearbox Software του 2019 στο φουτουριστικό franchise looter-shooter πρώτου προσώπου. Οι παίκτες παίζουν ως ένας από τους τέσσερις εξατομικεύσιμους Vault Hunters σε μια περιπέτεια για να εξουδετερώσουν μια τρελή αίρεση γνωστή ως Children of the Vault. Αν ψάχνετε για ένα co-op shooter δράσης, είτε πρόκειται για online παιχνίδι είτε για τοπικό παιχνίδι σε split-screen, το Borderlands 3 είναι μια διασκεδαστική επιλογή.



Το NHL 24 είναι η περσινή προσθήκη στην πολυετή προσομοίωση χόκεϊ της EA Sports. Νέα στην είσοδο του '24 είναι η Exhaust Engine της EA, ένα ανανεωμένο σύστημα Total Control Skill Moves και ένα ανανεωμένο σύστημα Vision Passing. Το NHL 24 είναι διαθέσιμο για PS4 και PS5 και υποστηρίζει cross-play με τις εκδόσεις Xbox One και Xbox Series X του παιχνιδιού, αντίστοιχα.



Το Among Us είναι ένα φιλικό για τα παιδιά, viral-smash, social-deduction, online multiplayer game όπου οι παίκτες πρέπει να συνεργαστούν για να εντοπίσουν τον Imposter ανάμεσά τους, και ελπίζουμε να επιβιώσουν από τη διαδικασία. Το Among Us είναι διαθέσιμο για PS4 και PS5.

Η τριάδα για τον μήνα Ιούλιο θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για τους συνδρομητές όλων των πακέτων της υπηρεσίας PS Plus (Essential, Extra, Premium).