Αυτές τις 4 λειτουργίες φέρνει η Google στις συσκευές της Samsung

Για να γιορτάσει το μεγάλο Unpacked Event, η Google αποκάλυψε τέσσερις νέες λειτουργίες πάνω στις οποίες δούλευε μαζί με τη Samsung, οι οποίες θα γίνουν όλες διαθέσιμες για τις συσκευές της κορεατικής εταιρείας.



Στα Galaxy Z Fold6 και Galaxy Z Flip6, το Gemini της Google "σύντομα" θα δίνει σχετικές προτάσεις με βάση το τι υπάρχει στην οθόνη σας. Όταν παρακολουθείτε ένα video στο Fold6, θα μπορείτε να εμφανίσετε το Gemini overlay και να το μετακινήσετε σε όλη την οθόνη για μια πραγματική εμπειρία multitasking. Και αν παρακολουθείτε κάτι στο YouTube, το Gemini θα εμφανίζει την πρόταση " ask about this video". Αυτές οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες "τους επόμενους μήνες".



Στη συνέχεια, η Google αναφέρει ότι το Circle to Search υποστηρίζεται πλήρως στα νέα Fold6 και Flip6, επιτρέποντάς σας να μαθαίνετε σύνθετα θέματα όπως συμβολικά μαθηματικά και να σαρώνετε barcodes και QR codes στην οθόνη σας, ξεκινώντας "αργότερα αυτό το μήνα", εκτός από τις ήδη διαθέσιμες μεταφραστικές δυνατότητες και τη βοήθεια για το σπίτι για "μια σειρά από προβλήματα Φυσικής και Μαθηματικών".





Τα Galaxy Watch7 και Galaxy Watch Ultra τρέχουν το Wear OS 5, όντας μάλιστα τα πρώτα smartwatches που το κάνουν (το δικό της Google Pixel Watch 3 θα τρέχει επίσης το Wear OS 5 όταν κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα). Η νέα έκδοση του wearable λογισμικού της Google προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Τέλος, στο Galaxy Z Fold6, οι συνδρομητές του YouTube TV θα μπορούν να παρακολουθούν κανάλια σε λειτουργία πολλαπλών προβολών, με έως και τέσσερις διαφορετικές ροές να εμφανίζονται στην οθόνη ανά πάσα στιγμή. Θα μπορείτε να επιλέξετε κάποιους προεπιλεγμένους συνδυασμούς ποδοσφαίρου, ειδήσεων, καιρού και ταυτόχρονων αθλητικών γεγονότων.



Η Google αναφέρει ότι συνεργάζεται επίσης στενά με τη Samsung για την επερχόμενη πλατφόρμα XR, η οποία λέγεται ότι θα αποκαλυφθεί σύντομα για να ανταγωνιστεί το visionOS της Apple.

