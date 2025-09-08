Αυτό είναι το κινεζικό ηλεκτρικό supercar που έσπασε κάθε ρεκόρ ταχύτητας [Video]

Η Κίνα μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των supercars, καθώς η BYD κατάφερε να δημιουργήσει το ταχύτερο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο. Το νέο YANGWANG U9 Track Edition έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, αγγίζοντας τα 472,41 χιλιόμετρα την ώρα, και αφήνοντας πίσω του ανταγωνιστές που μέχρι χθες θεωρούνταν ανίκητοι.

Το κατόρθωμα σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στη διάσημη πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη βόρεια Γερμανία. Εκεί, το YANGWANG U9 Track Edition επιβεβαίωσε τις δυνατότητές του, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικό όχημα που κατείχε το Rimac Nevera R, με 431,62 χιλιόμετρα την ώρα, καταγεγραμμένο μόλις τον περασμένο Ιούλιο.

Ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι ήταν ο Γερμανός επαγγελματίας οδηγός αγώνων Marc Basseng. Ο ίδιος είχε καταρρίψει και το περσινό ρεκόρ με το YANGWANG U9, όταν το όχημα είχε φτάσει τα 375 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, δεν περίμενε να ξεπεράσει τόσο σύντομα το δικό του ρεκόρ.

Το YANGWANG U9 Track Edition δεν είναι ένα απλό ηλεκτρικό supercar. Κρύβει κάτω από το καπό του 2.960 ίππους και μια αναλογία ισχύος-βάρους που φτάνει τους 1.341,5 ίππους ανά τόνο, καθιστώντας το πραγματικό «θηρίο» της ταχύτητας. Η απόδοση αυτή οφείλεται σε έναν εξελιγμένο συνδυασμό τεχνολογιών, ανάμεσά τους τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση με έλεγχο ροπής σε κάθε τροχό.

Η αεροδυναμική σχεδίαση παραπέμπει στον προκάτοχό του, το YANGWANG U9, που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2024 με ισχύ 1.300 ίππων. Η νέα έκδοση όμως ανεβάζει τον πήχη σε όλα τα επίπεδα, ενσωματώνοντας καινοτομίες που επιτρέπουν την επίτευξη επιδόσεων οι οποίες πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδύνατες για ένα ηλεκτρικό όχημα.

Στην καρδιά του YANGWANG U9 βρίσκεται η μπαταρία Blade Battery, τεχνολογίας λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος. Με επίπεδο, ορθογώνιο σχεδιασμό, προσφέρει καλύτερη ψύξη και αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα. Η φόρτιση είναι εντυπωσιακά γρήγορη: από 30% σε 80% μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Για να καταρριφθεί το ρεκόρ, οι μηχανικοί της BYD εξόπλισαν το Track Edition με ένα προηγμένο σύστημα θερμοκρασιακού ελέγχου για μπαταρία και κινητήρες, ειδικά σχεδιασμένο για ακραίες συνθήκες. Το όχημα βασίζεται επίσης στην πρώτη μαζικά παραγόμενη πλατφόρμα 1200V υπερυψηλής τάσης, η οποία φέρνει όλα τα βασικά εξαρτήματα –από τη μπαταρία και τον κινητήρα μέχρι τον κλιματισμό– σε αυτό το επίπεδο τάσης, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα της απόδοσης.

Επιπλέον, το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου αμαξώματος διατηρεί το όχημα όσο το δυνατόν πιο επίπεδο σε κάθε επιτάχυνση, φρενάρισμα ή στροφή, εξασφαλίζοντας σταθερότητα σε ταχύτητες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απλησίαστες για ηλεκτρικά supercars.

Η νέα επίδοση φέρνει τα ηλεκτρικά supercars πιο κοντά από ποτέ στους βενζινοκίνητους ανταγωνιστές τους. Μέχρι σήμερα, το ταχύτερο αυτοκίνητο δρόμου παραμένει το Koenigsegg Jesko Absolut, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ακόμη στην πράξη. Στην ίδια κατηγορία, το SSC Tuatara έχει καταγράψει ταχύτητα 475 χιλιομέτρων την ώρα, μια επίδοση που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε άπιαστη για ηλεκτρικό.

