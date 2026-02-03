Αυτός είναι το νέο «αφεντικό» της Disney

Το τέλος μιας μακράς και συχνά ταραχώδους περιόδου διαδοχής για τη Walt Disney Company γράφτηκε σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο του κολοσσού της ψυχαγωγίας έδωσε την οριστική απάντηση στο ερώτημα που απασχολούσε τη Wall Street και το Hollywood εδώ και χρόνια, ανακοινώνοντας τον Josh D'Amaro ως τον επόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), ο οποίος καλείται να διαδεχθεί τον θρυλικό Bob Iger.

Η επιλογή του D'Amaro, μέχρι πρότινος Προέδρου του τμήματος Disney Experiences, δεν αποτελεί τεράστια έκπληξη, αλλά σίγουρα σφραγίζει την επικράτηση της «εμπειρίας» και της άμεσης επαφής με τον καταναλωτή έναντι άλλων στρατηγικών προσεγγίσεων. Ο 54χρονος D'Amaro θα αναλάβει τα ηνία την 18η Μαρτίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Bob Iger, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη σύγχρονη γιγάντωση της Disney (μέσω των εξαγορών της Pixar, της Marvel και της Lucasfilm), δεν θα αποχωρήσει άμεσα. Θα παραμείνει στη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου και συμβούλου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εξασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση εξουσίας — κάτι που η εταιρεία έχει απόλυτη ανάγκη μετά το φιάσκο της εποχής Bob Chapek.

Ποιος είναι ο «Άνθρωπος των Πάρκων»

Ο Josh D'Amaro δεν είναι ένας τεχνοκράτης που προσγειώθηκε ξαφνικά στα κεντρικά του Burbank. Με θητεία που αγγίζει τα 28 χρόνια στην εταιρεία, ενσαρκώνει το αρχέτυπο του στελέχους που ανελίχθηκε μέσα από τις τάξεις της Disney. Ξεκινώντας το 1998, πέρασε από κρίσιμες θέσεις, διοικώντας τόσο το Disneyland Resort στην Καλιφόρνια όσο και το Walt Disney World στη Φλόριντα, πριν αναλάβει τη συνολική εποπτεία του τομέα Disney Experiences το 2020.

Η θητεία του στα θεματικά πάρκα συνέπεσε με μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας που έκλεισε τις πύλες των πάρκων παγκοσμίως. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε την κρίση, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους εργαζομένους, του προσέδωσε το προσωνύμιο του ηγέτη με ενσυναίσθηση. Είναι γνωστός για τις συχνές του εμφανίσεις στα πάρκα, όπου συνομιλεί με επισκέπτες και προσωπικό, μια εικόνα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πιο απόμακρο προφίλ προηγούμενων διοικήσεων.

Ο James Gorman, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής της επιτροπής διαδοχής, δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο D'Amaro διαθέτει «τον σπάνιο συνδυασμό οραματικής ηγεσίας και καινοτομίας», τονίζοντας την ικανότητά του να παντρεύει τη δημιουργικότητα με την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

Παρά τα χαμόγελα και τις αισιόδοξες δηλώσεις, ο δρόμος για τον D'Amaro είναι στρωμένος με αγκάθια.

Η Κερδοφορία του Streaming: Το Disney+ έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά η σταθερή κερδοφορία παραμένει το ζητούμενο, ειδικά καθώς ο ανταγωνισμός με το Netflix και άλλους παίκτες εντείνεται. Το Μέλλον του ESPN: Η μετάβαση του αθλητικού κολοσσού σε ένα πλήρως ψηφιακό (direct-to-consumer) μοντέλο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο τεχνολογικό και οικονομικό στοίχημα της δεκαετίας. Η Κόπωση των Franchise: Η Marvel και η Lucasfilm (Star Wars) αντιμετωπίζουν φαινόμενα κόπωσης του κοινού. Ο D'Amaro και η Walden θα κληθούν να αποφασίσουν αν η στρατηγική της υπερ-προσφοράς περιεχομένου πρέπει να δώσει τη θέση της σε μια πιο επιλεκτική προσέγγιση ποιότητας. Ψηφιακή Επέκταση: Ο D'Amaro ήταν ο αρχιτέκτονας της επένδυσης στην Epic Games (δημιουργό του Fortnite). Η αγορά περιμένει να δει πώς θα μετουσιωθεί αυτή η συνεργασία σε ένα νέο σύμπαν ψυχαγωγίας που θα συνδέει τα φυσικά πάρκα με τον ψηφιακό κόσμο.

Η σκιά του Iger

Το μεγαλύτερο ίσως στοίχημα για τον D'Amaro θα είναι να βγει από τη βαριά σκιά του μέντορά του. Η προηγούμενη προσπάθεια διαδοχής κατέληξε σε ναυάγιο, με τον Bob Chapek να απομακρύνεται κακήν κακώς και τον Iger να επιστρέφει ως «σωτήρας». Αυτή τη φορά, η παραμονή του Iger ως συμβούλου μέχρι το τέλος του έτους λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, αλλά ταυτόχρονα εγκυμονεί τον κίνδυνο να μην επιτρέψει στον νέο CEO να χαράξει άμεσα τη δική του πορεία.

Παρ' όλα αυτά, η επιλογή D'Amaro φαντάζει ως η πιο ασφαλής και ταυτόχρονα ελπιδοφόρα λύση. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το "DNA" της Disney όσο λίγοι, αγαπητός στους εργαζομένους και με αποδεδειγμένη επιτυχία στο τμήμα που φέρνει τα περισσότερα έσοδα στην εταιρεία. Το αν θα καταφέρει να διατηρήσει τη μαγεία ζωντανή και στα λογιστικά βιβλία, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Το σίγουρο είναι πως από τις 18 Μαρτίου, το πηδάλιο του πιο διάσημου πλοίου της ψυχαγωγίας αλλάζει χέρια.