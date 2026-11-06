Blue Origin: Σημαντική αναβάθμιση στον πύραυλο New Glenn - Θα μπορεί να μεταφέρει 20 τόνους στη Σελήνη

Σύνοψη

Παρουσίαση του τρίτου σταδίου: Το Glenn Stage 3 (GS3) προστίθεται στον πύραυλο New Glenn για απευθείας πτήσεις σε γεωστατική τροχιά και ταξίδια στο βαθύ διάστημα.

Το Glenn Stage 3 (GS3) προστίθεται στον πύραυλο New Glenn για απευθείας πτήσεις σε γεωστατική τροχιά και ταξίδια στο βαθύ διάστημα. Μεταφορά βαρύτερων φορτίων: Το σύστημα καθιστά εφικτή τη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου έως 20 τόνων στη Σελήνη, υποστηριζόμενο από τον δοκιμασμένο κινητήρα BE-7.

Το σύστημα καθιστά εφικτή τη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου έως 20 τόνων στη Σελήνη, υποστηριζόμενο από τον δοκιμασμένο κινητήρα BE-7. Νέος κινητήρας εκκίνησης: Η εταιρεία ανακοίνωσε τον κινητήρα Northstar, τεχνολογίας υγρού οξυγόνου/υγροποιημένου φυσικού αερίου (LOX/LNG), ο οποίος αποδίδει ώθηση 715.000 λιβρών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον κινητήρα Northstar, τεχνολογίας υγρού οξυγόνου/υγροποιημένου φυσικού αερίου (LOX/LNG), ο οποίος αποδίδει ώθηση 715.000 λιβρών. Κυβερνητικά συμβόλαια: Η πρώτη επιβεβαιωμένη κυβερνητική αποστολή με χρήση του νέου σταδίου έχει ήδη προγραμματιστεί επίσημα για το 2028.

Η Blue Origin του Jeff Bezos προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως σημαντική αναβάθμιση του σχεδιασμού για το επερχόμενο βαρύ όχημα εκτόξευσης New Glenn, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της για κυριαρχία στον τομέα των εμπορικών και κρατικών εκτοξεύσεων.

Ο CEO της Blue Origin, Dave Limp, παρουσίασε τις νέες τεχνολογικές προσθήκες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης UP.Summit στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy της Φλόριντα, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της εταιρείας να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων διαστημικών αποστολών υψηλής ενέργειας. Αυτές οι προσθήκες δεν αποτελούν απλώς μηχανικές βελτιώσεις του αρχικού σχεδιασμού, αλλά διαμορφώνουν έναν εντελώς νέο οδικό χάρτη για τις τροχιακές ικανότητες του συστήματος, δίνοντας έμφαση στη μεταφορά βαρύτερων ωφέλιμων φορτίων με ταυτόχρονη διατήρηση της αποδοτικότητας.

Οι μηχανικοί της Blue Origin σχεδίασαν το Glenn Stage 3 προκειμένου να προσφέρει δυνατότητες απευθείας εισαγωγής σε γεωστατική τροχιά (Direct-to-GEO), κάτι που πρακτικά απαλλάσσει τους κατασκευαστές δορυφόρων από την ανάγκη ενσωμάτωσης βαρέων και πολύπλοκων συστημάτων πρόωσης στα ίδια τα σκάφη τους. Υπό κανονικές συνθήκες, ένας δορυφόρος μεταφέρεται αρχικά σε μια γεωστατική τροχιά μεταφοράς και κατόπιν καταναλώνει σημαντική ποσότητα από τα δικά του πολύτιμα καύσιμα για να κυκλοτεροποιήσει την πορεία του και να φτάσει στο τελικό του ύψος. Η χρήση ενός εξειδικευμένου τρίτου σταδίου αναλαμβάνει εξολοκλήρου αυτή τη διαδικασία, επιτρέποντας στους πελάτες της Blue Origin να κατασκευάζουν δορυφόρους με μεγαλύτερο επιστημονικό ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, αφού ο διαθέσιμος χώρος δεν θυσιάζεται πλέον για την εγκατάσταση ογκωδών δεξαμενών καυσίμων.

Για την πρόωση του νέου σταδίου GS3 επιλέχθηκε ο δοκιμασμένος κινητήρας BE-7 της εταιρείας, ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά για την υποστήριξη του σεληνιακού προγράμματος προσεδάφισης. Το προηγμένο σύστημα καθιστά τον πύραυλο New Glenn ικανό να μεταφέρει έως και 20 τόνους ωφέλιμου φορτίου απευθείας προς τη Σελήνη, εξυπηρετώντας ιδανικά τα φιλόδοξα σχέδια τόσο των κυβερνητικών διαστημικών υπηρεσιών όσο και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στον φυσικό μας δορυφόρο. Η Blue Origin μάλιστα έχει ήδη εξασφαλίσει τον πρώτο της κυβερνητικό πελάτη για μια αποστολή που βασίζεται στο στάδιο GS3, με την εκτόξευση να προγραμματίζεται για το έτος 2028.

Παράλληλα με το τρίτο στάδιο, η αποκάλυψη του κινητήρα εκκίνησης Northstar προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ευελιξίας στην ήδη εκτεταμένη κατασκευαστική γραμμή της Blue Origin. Ο νέος αυτός κινητήρας χρησιμοποιεί μείγμα υγρού οξυγόνου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LOX/LNG), ακολουθώντας την ίδια ακριβώς σχεδιαστική φιλοσοφία με τον προκάτοχό του, τον γνωστό BE-4, αλλά καταφέρνει να παράγει τη θηριώδη ώθηση των 715.000 λιβρών. Η επιλογή του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καυσίμου διασφαλίζει χαμηλότερη παραγωγή αιθάλης στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, προστατεύοντας τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα των στροβιλοαντλιών και επιτρέποντας την ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη επαναχρησιμοποίηση των πυραύλων μετά από πολλαπλές πτήσεις. Οι σχεδιαστές του Northstar ενσωμάτωσαν προηγμένες τεχνικές κατασκευής για να επιτύχουν μικρότερο συνολικό βάρος σε σχέση με τον BE-4, βελτιώνοντας δραματικά τον λόγο ώθησης προς βάρος (thrust-to-weight ratio), γεγονός που μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερες επιδόσεις κατά την κρίσιμη φάση ανύψωσης του πυραύλου από την πλατφόρμα εκτόξευσης.

Ο ανταγωνισμός στον τομέα των εμπορικών εκτοξεύσεων έχει ενταθεί σε τεράστιο βαθμό, με την SpaceX του Elon Musk να κυριαρχεί απόλυτα χάρη στον αξιόπιστο στόλο των πυραύλων Falcon 9 και την ταχύτατη εξέλιξη του προγράμματος Starship. Η διοίκηση της Blue Origin αντιλαμβάνεται πλήρως πως για να προσελκύσει στρατηγικούς εταίρους οφείλει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που να καλύπτουν όλο το φάσμα των διαστημικών αναγκών, από την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών συστοιχιών χαμηλής καθυστέρησης σε χαμηλή γήινη τροχιά έως τις πλέον απαιτητικές αποστολές διαφυγής από τη γήινη βαρύτητα. Το αναβαθμισμένο σύστημα εγγυάται ότι ο πύραυλος New Glenn θα μπορεί να εξυπηρετήσει αποστολές μεγάλου ενεργειακού προφίλ, διεκδικώντας επί ίσοις όροις ένα σημαντικό μερίδιο από τα κρατικά συμβόλαια εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, τα οποία παραδοσιακά απαιτούν την τοποθέτηση βαρέων δορυφόρων παρακολούθησης σε εξαιρετικά υψηλές, ελλειπτικές ή και δυσπρόσιτες τροχιές.

Είναι γεγονός ότι η βιομηχανία αεροδιαστημικής απομακρύνεται οριστικά από τις παραδοσιακές, εξαιρετικά ακριβές λύσεις μίας χρήσης, στρεφόμενη προς πλήρως επαναχρησιμοποιούμενα συστήματα βαρέως τύπου. Η αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική που προσφέρει πλέον η Blue Origin επιτρέπει την απόλυτη προσαρμογή του πυραύλου New Glenn στις εκάστοτε αυστηρές απαιτήσεις των πελατών, χρησιμοποιώντας τον βασικό κορμό με τα δύο στάδια για τις απλούστερες, καθημερινές αποστολές, και προσθέτοντας το τρίτο στάδιο GS3 όταν οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται κατακόρυφα.

Η άποψη του Techgear

Η δυναμική είσοδος της Blue Origin στην κατηγορία των συστημάτων βαρέως φορτίου με το τρίτο στάδιο GS3 και τον κινητήρα Northstar δημιουργεί ισχυρές αναταράξεις στο παγκόσμιο αεροδιαστημικό τοπίο, επηρεάζοντας άμεσα και την ευρωπαϊκή στρατηγική. Τη στιγμή που η Ευρώπη παλεύει να σταθεροποιήσει τη ροή εκτοξεύσεων του πυραύλου Ariane 6, ο οποίος υστερεί σημαντικά καθώς δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, οι αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες ρίχνουν διαρκώς το λειτουργικό κόστος μεταφοράς φορτίων ανά κιλό. Η πίεση αυτή αναμένεται να αναγκάσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), αλλά και τις ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής νανοδορυφόρων να στραφούν εξολοκλήρου σε αμερικανικούς παρόχους προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.