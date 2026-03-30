Bluesky Attie: Η νέα AI εφαρμογή δίνει τον έλεγχο του αλγορίθμου στον χρήστη

Σύνοψη

Το Bluesky ανακοίνωσε το Attie , μια νέα, αυτόνομη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάστηκε για την εξατομίκευση της εμπειρίας των χρηστών.

, μια νέα, αυτόνομη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάστηκε για την εξατομίκευση της εμπειρίας των χρηστών. Η εφαρμογή βασίζεται στο γλωσσικό μοντέλο Claude της Anthropic και επιτρέπει τη δημιουργία custom feeds μέσω εντολών φυσικής γλώσσας.

και επιτρέπει τη δημιουργία custom feeds μέσω εντολών φυσικής γλώσσας. Στόχος του εγχειρήματος, υπό την καθοδήγηση της ομάδας καινοτομίας της Jay Graber, είναι η εφαρμογή του "vibe-coding" , όπου ο χρήστης διαμορφώνει το λογισμικό χωρίς να γράφει κώδικα.

, όπου ο χρήστης διαμορφώνει το λογισμικό χωρίς να γράφει κώδικα. Η λειτουργία βασίζεται αποκλειστικά στο AT Protocol , ενισχύοντας την αποκέντρωση έναντι των κλειστών αλγορίθμων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

, ενισχύοντας την αποκέντρωση έναντι των κλειστών αλγορίθμων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο κλειστής beta (invite-only) και διατηρεί σαφή διαχωρισμό από την κύρια εφαρμογή του Bluesky.

Η εξέλιξη των αποκεντρωμένων κοινωνικών δικτύων αποκτά ξεκάθαρη τεχνολογική κατεύθυνση με την πρόσφατη ανακοίνωση του Bluesky στο συνέδριο Atmosphere στο Σαν Φρανσίσκο.

Η πλατφόρμα, η οποία έχει πλέον ξεπεράσει τα 43,4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες (θα βρείς και το επίσημο κανάλι του techgear.gr), αποκάλυψε το Attie. Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο χαρακτηριστικό ενσωματωμένο στο υπάρχον περιβάλλον, αλλά για μια εντελώς ανεξάρτητη εφαρμογή που εστιάζει αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι να αφαιρέσει τον αλγοριθμικό έλεγχο από τους κεντρικούς servers και να τον παραδώσει απευθείας στον τελικό χρήστη. Η μετάβαση της πρώην CEO, Jay Graber, στον ρόλο της Chief Innovation Officer υπογραμμίζει την αλλαγή στρατηγικής: η έμφαση δίνεται πλέον στη δημιουργία εργαλείων ανοιχτού κώδικα που καθιστούν το οικοσύστημα του AT Protocol πιο προσιτό και χρηστικό για το ευρύ κοινό.

Τι είναι η εφαρμογή Attie του Bluesky και πώς λειτουργεί;

Το Attie είναι μια αυτόνομη AI εφαρμογή, ενσωματωμένη στο δίκτυο του AT Protocol, η οποία αξιοποιεί το μοντέλο Claude της Anthropic. Επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων αλγορίθμων και feeds μέσω εντολών φυσικής γλώσσας (prompting), απαλλάσσοντας τους 43,4 εκατομμύρια χρήστες του Bluesky από την ανάγκη συγγραφής πολύπλοκου κώδικα ή ρύθμισης τεχνικών φίλτρων (RegEx).

Η αρχιτεκτονική του Attie διαφέρει ριζικά από τα «μαύρα κουτιά» των παραδοσιακών κοινωνικών δικτύων. Στις συμβατικές πλατφόρμες, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως στο παρασκήνιο με διττό σκοπό: τη μεγιστοποίηση του χρόνου παραμονής και τη μαζική συλλογή δεδομένων. Το Attie ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή. Λειτουργεί ως ένας προσωπικός πράκτορας (agent) που αλληλεπιδρά με τον χρήστη για να κατανοήσει ακριβώς τι είδους περιεχόμενο αναζητά μέσα στον τεράστιο όγκο δεδομένων του δικτύου.

Η διαδικασία αυτή εισάγει την έννοια του "vibe-coding" στο ευρύ κοινό. Αντί να επιλέγει από προκαθορισμένες λίστες (Starter Packs) ή να προγραμματίζει χειροκίνητα feeds χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και σύνθετα φίλτρα κανονικών εκφράσεων (RegEx) σε εργαλεία όπως το Skyfeed, ο χρήστης απλώς συνομιλεί με το Attie. Μια εντολή όπως "Δημιούργησε μια ροή με αναρτήσεις για την τεχνολογία των μπαταριών στερεάς κατάστασης, χωρίς καμία αναφορά σε κρυπτονομίσματα", αναλύεται από το Claude. Στη συνέχεια, το σύστημα επικοινωνεί με το firehose API του Bluesky, αντλεί τα σχετικά δεδομένα και δημιουργεί ένα custom feed το οποίο ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να διαμοιραστεί.

Η τεχνολογική βάση που καθιστά εφικτή αυτή την υλοποίηση είναι το AT Protocol. Σύμφωνα με τον προσωρινό CEO, Toni Schneider, το πρωτόκολλο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σύστημα όπου πολλαπλές, ανεξάρτητες εφαρμογές μπορούν να συνυπάρχουν και να μοιράζονται δεδομένα απρόσκοπτα. Το γεγονός ότι το Attie είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή —και όχι μια καρτέλα μέσα στο επίσημο app του Bluesky— αποδεικνύει την ικανότητα του atproto να υποστηρίζει φορητότητα δεδομένων. Συνδέεστε με το ίδιο προφίλ, οι επαφές και το ιστορικό σας παραμένουν ακέραια, αλλά η εμπειρία πλοήγησης (UI/UX) αλλάζει πλήρως.

Παράλληλα, η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, διασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα για τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι το Bluesky διαχωρίζει τη θέση του από την κερδοσκοπική προσέγγιση της Web3 κοινότητας, αρνούμενο κατηγορηματικά την ενσωμάτωση κρυπτονομισμάτων ή εργαλείων πληρωμών. Η δημιουργία εσόδων θα στηριχθεί αυστηρά σε συνδρομητικά μοντέλα και υπηρεσίες φιλοξενίας.