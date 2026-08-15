BreathEasy: Συνδυασμός σκυλιών και.. AI για πρώιμη ανίχνευση καρκίνων!

Σύνοψη

Η startup Dognosis αξιοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που σχετίζονται με τον καρκίνο, αναλύοντας δείγματα αναπνοής.

Οι αισθητήρες καταγράφουν την εγκεφαλική δραστηριότητα, την κίνηση και την αναπνοή του ζώου, μεταφράζοντας την υποκειμενική βιολογική αντίδραση σε τυποποιημένα, μετρήσιμα ψηφιακά δεδομένα.

Η κλινική δοκιμή δεύτερης φάσης σε 1.502 συμμετέχοντες έδειξε ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 90% στην ανίχνευση της νόσου και το 91% στα υγιή δείγματα (ειδικότητα).

Το σύστημα προορίζεται αποκλειστικά ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου χαμηλού κόστους, με απώτερο τεχνολογικό στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω hardware βιοαισθητήρων, παρακάμπτοντας την ανάγκη χρήσης ζώων στο μέλλον.

Η startup Dognosis αναπτύσσει το BreathEasy, ένα σύστημα προσυμπτωματικού ελέγχου που συνδυάζει την ισχυρή όσφρηση των σκύλων με αισθητήρες και Τεχνητή Νοημοσύνη, ικανό να εντοπίζει πάνω από 20 διαφορετικούς τύπους καρκίνου καταγράφοντας και αναλύοντας βιομετρικά δεδομένα μέσω ενός απλού δείγματος αναπνοής διάρκειας 10 λεπτών.

Η τεχνολογική προσέγγιση της βιομηχανίας υγείας απέναντι στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου βασιζόταν παραδοσιακά σε απεικονιστικές μεθόδους μεγάλου κόστους, επώδυνες βιοψίες και πολύπλοκες αιματολογικές εξετάσεις, διαδικασίες που συχνά χαρακτηρίζονται από περιορισμένη προσβασιμότητα για τον γενικό πληθυσμό.

Η Dognosis, μια startup με έδρα την πόλη Μπανγκαλόρ της Ινδίας, επιχειρεί να παρακάμψει αυτά τα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια ενσωματώνοντας τις απαράμιλλες ικανότητες της βιολογικής όσφρησης σε ένα αυστηρά δομημένο υπολογιστικό πλαίσιο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν καινοτόμο ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στη φύση και τη μηχανική μάθηση.

Η βασική αρχή λειτουργίας στηρίζεται στην καλά τεκμηριωμένη επιστημονική παραδοχή ότι οι κακοήθεις όγκοι απελευθερώνουν συγκεκριμένες πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds – VOCs) στην κυκλοφορία του αίματος, οι οποίες στη συνέχεια αποβάλλονται μέσω της εκπνοής, αφήνοντας ένα διακριτό χημικό αποτύπωμα πολύ πριν οι συμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι καταγράψουν τις πρώτες δομικές αλλοιώσεις στους ιστούς των ασθενών.

Η διαδικασία σε επίπεδο τελικού χρήστη παραμένει εξαιρετικά απλή και απόλυτα μη παρεμβατική, καθώς ο ασθενής καλείται να αναπνεύσει κανονικά μέσα σε μια ειδική μάσκα εγκλωβισμού αέρα για περίπου δέκα λεπτά. Το σφραγισμένο δείγμα αποστέλλεται έπειτα σε ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις όπου αναλαμβάνουν δράση ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ράτσας Beagle, Labrador και Ολλανδικού Ποιμενικού. Το καθοριστικό στοιχείο καινοτομίας ωστόσο, δεν είναι τα ίδια τα ζώα, αλλά το εξειδικευμένο δίκτυο αισθητήρων που φέρουν πάνω τους. Αντί η διαδικασία να βασίζεται αποκλειστικά στην υποκειμενική ερμηνεία ενός ανθρώπινου εκπαιδευτή που παρατηρεί τη συμπεριφορά του ζώου, η πλατφόρμα καταγράφει συνεχή δεδομένα για την εγκεφαλική δραστηριότητα, τους ρυθμούς αναπνοής, τις μικροκινήσεις και τη γενικότερη στάση του σώματος.

Όλα αυτά τα βιομετρικά σήματα τροφοδοτούνται σε πραγματικό χρόνο σε έναν προηγμένο αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος αναλαμβάνει το εξαιρετικά απαιτητικό έργο της τυποποίησης. Η AI μεταφράζει ένα στιγμιαίο σταμάτημα ή μια ανεπαίσθητη κίνηση της ουράς σε επαναλήψιμα ψηφιακά δεδομένα, προσφέροντας μετρήσιμη ακρίβεια και κλινική αξιοπιστία.

Ανίχνευση πτητικών ενώσεων (VOCs): Τα συστήματα στοχεύουν σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις χημικών ενώσεων που συνδέονται άμεσα με τον αυξημένο κυτταρικό μεταβολισμό διαφόρων όγκων, καλύπτοντας καρκίνους του μαστού, του πνεύμονα, του τραχήλου της μήτρας και της στοματικής κοιλότητας.

Τα συστήματα στοχεύουν σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις χημικών ενώσεων που συνδέονται άμεσα με τον αυξημένο κυτταρικό μεταβολισμό διαφόρων όγκων, καλύπτοντας καρκίνους του μαστού, του πνεύμονα, του τραχήλου της μήτρας και της στοματικής κοιλότητας. Πολυτροπικοί αισθητήρες: Η καταγραφή συνδυάζει νευρολογικά σήματα (brain activity) και κινητικά δεδομένα για την ολιστική χαρτογράφηση της αντίδρασης του σκύλου στο ερέθισμα.

Η καταγραφή συνδυάζει νευρολογικά σήματα (brain activity) και κινητικά δεδομένα για την ολιστική χαρτογράφηση της αντίδρασης του σκύλου στο ερέθισμα. Τυποποίηση μέσω AI: Η Τεχνητή Νοημοσύνη απομονώνει τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους κατά την οπτική παρατήρηση, μετατρέποντας τη βιολογική συμπεριφορά σε αυστηρό κλινικό στατιστικό στοιχείο.

Κλινικές δοκιμές, αποτελεσματικότητα και ρυθμιστικό πλαίσιο

Τα πρώτα αναλυτικά δεδομένα που προκύπτουν από τις μελέτες της εταιρείας και παρουσιάστηκαν στο Journal of Clinical Oncology καταδεικνύουν την επιστημονική εγκυρότητα της μεθόδου BreathEasy. Στη δεύτερη φάση των κλινικών δοκιμών, οι ερευνητές της Dognosis ανέλυσαν με προσοχή δείγματα από 1.502 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 283 ήταν ασθενείς με ήδη επιβεβαιωμένο καρκίνο μέσω κλασικής βιοψίας.

Τα επτά ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατάφεραν να εντοπίσουν περισσότερο από το 90% των καρκινικών δειγμάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα εντυπωσιακό ποσοστό ειδικότητας της τάξης του 91% στα μη καρκινικά δείγματα, γεγονός που αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που θα προκαλούσαν αδικαιολόγητη ανησυχία. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας παρέμειναν εξίσου ικανοποιητικά ακόμη και στις κρίσιμες περιπτώσεις καρκίνου αρχικού σταδίου, ενώ η ικανότητα των ζώων να γενικεύουν τη γνώση τους επιβεβαιώθηκε όταν σκύλοι εκπαιδευμένοι σε δέκα συγκεκριμένους τύπους καρκίνου εντόπισαν με επιτυχία έναν ενδέκατο τύπο στον οποίο δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν.

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών με φιλόδοξο στόχο να συμπεριλάβει 10.000 άτομα σε δέκα διαφορετικά νοσοκομεία, σχεδιάζοντας παράλληλα μια επιθετική στρατηγική εμπορικής επέκτασης που προβλέπει τη διενέργεια ενός εκατομμυρίου τεστ ετησίως. Αυτή η κλίμακα παραγωγής αναμένεται να υποστηριχθεί από περίπου 30 εκπαιδευμένους σκύλους, εξασφαλίζοντας χρόνο ολοκλήρωσης της ανάλυσης εντός μίας εβδομάδας.

Η ρυθμιστική στρατηγική που ακολουθεί ο ιδρυτής της εταιρείας, Akash Kulgod, προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ταχύτητας, καθώς το σύστημα ταξινομείται νομικά και αυστηρά ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου και όχι ως αμιγώς διαγνωστική ιατρική συσκευή. Αυτός ο νομικός διαχωρισμός απαλλάσσει τη Dognosis από τον μακροχρόνιο και κοστοβόρο έλεγχο των υγειονομικών αρχών που απαιτείται για τα διαγνωστικά εργαλεία, επιτρέποντας την ταχύτερη διάθεση στην αγορά. Παράλληλα, καθιστά απολύτως αναγκαία την ξεκάθαρη επικοινωνία προς το κοινό: το θετικό αποτέλεσμα δεν συνιστά ιατρική ετυμηγορία, αλλά μια ισχυρή προτροπή για την άμεση διενέργεια περαιτέρω στοχευμένων κλινικών εξετάσεων.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Η επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων με τη συμμετοχή ισχυρών επενδυτικών σχημάτων όπως η Accel India και η Caffeinated Capital, επικεντρώνεται στην εμπορική διάθεση ενός κιτ που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την άνεση του σπιτιού. Η στόχευση της τεράστιας ινδικής αγοράς για το 2027, με προτεινόμενη τιμή που θα κυμαίνεται στις λίγες χιλιάδες ρουπίες (ένα ποσό που μεταφράζεται περίπου σε 20 με 30 ευρώ), αποδεικνύει την ικανότητα μαζικής εφαρμογής του συστήματος σε πληθυσμούς που παραδοσιακά παραμένουν εκτός των προληπτικών ιατρικών προγραμμάτων εξαιτίας του υψηλού κόστους ή της τεράστιας χιλιομετρικής απόστασης από τα σύγχρονα αστικά ιατρικά κέντρα.

Πηγαίνοντας όμως την τεχνολογία ένα βήμα παραπέρα, η τελική φιλοδοξία της ομάδας ανάπτυξης εστιάζει στην πλήρη αποδέσμευση της διαδικασίας από τα ζώα. Ο σκοπός της καταγραφής εκατομμυρίων μετρήσεων σήμερα είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη βάση δεδομένων που θα επιτρέψει στο άμεσο μέλλον την κατασκευή αυτόνομων hardware βιοαισθητήρων, σχεδιασμένων να αναπαράγουν ψηφιακά την ασύλληπτη πολυπλοκότητα των οσφρητικών υποδοχέων ενός σκύλου, εξαλείφοντας τη βιολογική μεταβλητότητα.