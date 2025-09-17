Bumblebee: Το κινεζικό ρομπότ που περπατά σαν άνθρωπος και σηκώνει 30 κιλά

Η Kepler Robotics, εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη, παρουσίασε μια σημαντική εξέλιξη για το ανθρωποειδές ρομπότ της K2, γνωστό ως Bumblebee. Το ρομπότ πλέον μπορεί να περπατά με τεντωμένα γόνατα χάρη σε ένα νέο υβριδικό σύστημα ενεργοποιητών, συνδυάζοντας σταθερότητα και προσαρμοστικότητα. Στα video που δημοσίευσε η εταιρεία, το ρομπότ διατηρεί την ισορροπία του σε ανώμαλες επιφάνειες όπως τούβλα, πλαστικά και χλοοτάπητες, αντέχοντας ακόμη και εξωτερικές πιέσεις χωρίς να χάνει τη σταθερότητα του βηματισμού. Πρόκειται για την πρώτη επίδειξη στην Κίνα υβριδικής αρχιτεκτονικής που εξασφαλίζει έναν ρυθμό «ανθεκτικό σε διαταραχές», δηλαδή ικανό να αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές διαταράξεις.

Το Bumblebee συνδυάζει ειδικούς κοχλίες που μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση σε γραμμική με υψηλή αποδοτικότητα, με περιστροφικούς ενεργοποιητές σε διαμόρφωση σειράς-παράλληλης σύνδεσης. Οι πρώτοι παρέχουν τη βασική δύναμη του βηματισμού, λειτουργώντας ως τα «μυϊκά» στοιχεία των ποδιών, ενώ οι περιστροφικοί ενεργοποιητές διαχειρίζονται την ακρίβεια και τις γρήγορες προσαρμογές σε διαφορετικά εδάφη. Η Kepler αναφέρει ενεργειακή απόδοση 81,3% και ικανότητα ανύψωσης μεγαλύτερη από αυτή των παραδοσιακών κοχλιών.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν μόνο μηχανική. Για να μεταφερθεί το ρομπότ από τις προσομοιώσεις στην πραγματικότητα, οι μηχανικοί έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ενεργοποιητών, θόρυβο αισθητήρων και διαφορετικές ιδιότητες εδάφους. Η λύση βρέθηκε μέσα από έναν συνδυασμό τεχνικών μηχανικής μάθησης, από ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning) έως μιμητική μάθηση (imitation learning), σε συνδυασμό με δυναμικό έλεγχο θέσης, ταχύτητας και ροπής. Αυτό επιτρέπει στο Bumblebee να προσαρμόζει τον ρυθμό βηματισμού ανάλογα με το περιβάλλον, διατηρώντας έναν φυσικό και ρευστό βηματισμό.

Εκτός από την κινητικότητα, η Kepler παρουσίασε και την πλατφόρμα VLA+, η οποία επιτρέπει στο Bumblebee να κατανοεί εντολές σε φυσική γλώσσα και να εκτελεί ποικίλες εργασίες. Το σύστημα αξιοποιεί ένα dual-data flywheel: αφενός χρησιμοποιεί προσομοιωμένα δεδομένα για να βελτιώσει την αντίληψη και τη γλώσσα, αφετέρου εκπαιδεύεται σε πραγματικές κινήσεις που εκτελούν άνθρωποι. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας προηγμένης σημασιολογικής κατανόησης, ικανής να συνδέει λεκτικές εντολές με συγκεκριμένα σχέδια δράσης.

Η εταιρεία τονίζει ότι οι βελτιώσεις αυτές καθιστούν το ρομπότ πιο κατάλληλο για πραγματικά σενάρια, από εκπαιδευτικές εφαρμογές και εκθεσιακές εκδηλώσεις, έως μεταφορές και έξυπνη παραγωγή. Το Bumblebee μπορεί να λειτουργεί για οκτώ ώρες με μία μόνο φόρτιση διάρκειας μίας ώρας και να σηκώνει φορτία έως 30 κιλά. Επιπλέον, πάνω από το 80% των υλικών εξαρτημάτων αναπτύσσονται εσωτερικά, γεγονός που αποδεικνύει την επιδίωξη της Kepler να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο οικοσύστημα παραγωγής.

