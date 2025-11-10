Η Samsung ετοιμάζει το πρώτο της ανθρωποειδές ρομπότ και ίσως το δούμε πολύ σύντομα

Η Samsung φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα μεγάλο άλμα πέρα από τα smartphones, τις τηλεοράσεις και τις συσκευές που γνωρίζουμε προς έναν εντελώς νέο τομέα: τα ανθρωποειδή ρομπότ. Στο πλαίσιο του RoboWorld 2025, της μεγαλύτερης έκθεσης ρομποτικής στη Νότια Κορέα, ο Oh Jun-ho, επικεφαλής του Future Robotics Division της εταιρείας, επιβεβαίωσε ότι η Samsung εργάζεται εντατικά πάνω σε μια σειρά τεχνολογιών-κλειδιά για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, όπως προηγμένους ενεργοποιητές (actuators), αισθητήρες, λογισμικό και ρομποτικά χέρια.

Τα ανθρωποειδή αποτελούν μια νέα πρόκληση για τη Samsung, αλλά είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε χάρη στην τεχνογνωσία και τις υποδομές που έχουμε χτίσει εδώ και δεκαετίες. Θα το δείτε σύντομα.

Η είσοδος της Samsung στο πεδίο των ανθρωποειδών σηματοδοτεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια νέα σειρά προϊόντων. Πρόκειται για το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, όπου οι μηχανές δεν περιορίζονται πια σε σταθερές θέσεις ή απλές λειτουργίες, αλλά μπορούν να κινηθούν, να αλληλεπιδράσουν και να «σκεφτούν» μέσα στον φυσικό κόσμο.

Η εταιρεία δεν κρύβει ότι βλέπει τα ανθρωποειδή ως το νέο μεγάλο στοίχημα της εποχής του AI. Για να ενισχύσει αυτό το όραμα, συνεργάζεται ήδη με κολοσσούς όπως η Nvidia και η Rainbow Robotics, με στόχο να δημιουργήσει ένα πλήρες οικοσύστημα ρομποτικής που θα συνδυάζει hardware, λογισμικό και επεξεργαστική ισχύ. Η Samsung σχεδιάζει μάλιστα να κατασκευάζει η ίδια κρίσιμα εξαρτήματα όπως τους ενεργοποιητές και τους αισθητήρες, προετοιμάζοντας το έδαφος για πλήρη παραγωγή in-house στο μέλλον.

Η χρονική συγκυρία κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο ανταγωνισμός στον χώρο των ανθρωποειδών ρομπότ έχει ήδη αρχίσει να παίρνει φωτιά. Νεοφυείς εταιρείες όπως η Figure εργάζονται πάνω σε ρομπότ για οικιακή χρήση, ενώ η Unitree έχει παρουσιάσει το δικό της μοντέλο με επιδόσεις που παραπέμπουν σε ρομπότ-ακροβάτες.

Στην Κορέα, εταιρείες όπως η A-Robot και η Yuil Robotics παρουσίασαν στο ίδιο συνέδριο τα δικά τους πρωτότυπα, αποδεικνύοντας ότι η χώρα θέλει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας εποχής. Στην αρένα μπαίνουν επίσης μοντέλα όπως το Neo, ένα ανθρωποειδές που ήδη διατίθεται για προπαραγγελία, και το Caltech bipedal bot, ένα εντυπωσιακό ρομπότ που μπορεί όχι μόνο να περπατά αλλά και να… πετά.

Σε αυτό το τοπίο, η είσοδος της Samsung έχει ιδιαίτερο βάρος. Αν καταφέρει να μεταφέρει την αξιοπιστία και την τεχνολογική της υπεροχή από τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα στη ρομποτική, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών που θα φέρει ένα πλήρως λειτουργικό, AI-powered ανθρωποειδές τόσο στη βιομηχανική παραγωγή όσο και στα σπίτια.

Σύμφωνα με τον Oh Jun-ho, η ανάπτυξη ανθρωποειδών δεν είναι απλώς ένα ζήτημα μηχανικής. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνολογιών που πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά: αισθητήρες υψηλής ακρίβειας που επιτρέπουν την κατανόηση του περιβάλλοντος, λογισμικό που συνδυάζει φυσική κίνηση με λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, και μηχανικά μέρη με ευελιξία και ανθεκτικότητα κοντά σε εκείνη του ανθρώπινου σώματος.

Οι ρομποτικές αρθρώσεις και τα χέρια είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια. Το να κάνεις ένα ρομπότ να περπατά δεν είναι πια το πρόβλημα. Το δύσκολο είναι να το κάνεις να αλληλεπιδρά φυσικά με τον κόσμο, να πιάνει αντικείμενα, να κινείται με ισορροπία, να μαθαίνει.

Για τον ίδιο, η ρομποτική δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά και τη χρησιμότητα. Ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε νοσοκομεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή ακόμη και σε οικιακές εφαρμογές, αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες ή επικίνδυνες εργασίες. Η μαζική παραγωγή τους όμως απαιτεί σταθερά, αξιόπιστα εξαρτήματα κι εδώ η Samsung πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η συνεργασία με την Nvidia υποδηλώνει πως η Samsung δεν βλέπει τα ρομπότ απλώς ως μηχανές, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου AI οικοσυστήματος. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου hardware, software και cloud υπηρεσίες θα συνδέονται μεταξύ τους, επιτρέποντας στα ρομπότ να εξελίσσονται συνεχώς μέσα από δεδομένα και εμπειρίες.

Η Rainbow Robotics, στην οποία η Samsung έχει ήδη επενδύσει, συμβάλλει στην ανάπτυξη των φυσικών μηχανισμών κίνησης και χειρισμού. Αυτή η στρατηγική συνεργασία δίνει στην εταιρεία ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορεί να συνδυάσει την τεχνογνωσία της στη μικροηλεκτρονική με την πρωτοπορία της στη ρομποτική μηχανική.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες ή επίσημο χρονοδιάγραμμα, οι δηλώσεις του Oh υποδηλώνουν ότι η Samsung είναι κοντά σε μια επίδειξη πρωτοτύπου.

