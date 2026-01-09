LG CLOiD: Το νέο ρομπότ που θέλει να αναλάβει τη μπουγάδα και το πρωινό σας

Αν μέχρι σήμερα η έννοια του «έξυπνου σπιτιού» περιοριζόταν σε λάμπες που ανάβουν με φωνητική εντολή και ψυγεία που μας λένε τον καιρό, η LG αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη. Στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης CES 2026, ο κορεατικός κολοσσός αποκάλυψε το LG CLOiD, ένα ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο όχι απλώς να διαχειρίζεται τις συσκευές μας, αλλά να «λερώνει τα χέρια του» εκτελώντας πραγματικές, φυσικές εργασίες μέσα στο σπίτι.

Το LG CLOiD δεν είναι άλλη μια στατική συσκευή. Είναι η απάντηση της βιομηχανίας στην αυξανόμενη ανάγκη για πραγματική βοήθεια στην καθημερινότητα. Εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική δεξιοτεχνία που μιμείται την ανθρώπινη κίνηση, το ρομπότ αυτό φιλοδοξεί να μας απαλλάξει από το πλύσιμο των ρούχων, το μαγείρεμα, ακόμη και το συμμάζεμα.

Η επόμενη μέρα: Από το IoT στο "Physical AI"

Η παρουσίαση του CLOiD σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή από το Internet of Things (IoT) σε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν "Physical AI" (Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη). Το ρομπότ δεν περιμένει απλώς εντολές· αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, κατανοεί το πλαίσιο και ενεργεί αυτόνομα.

Σχεδιαστικά, το CLOiD διαθέτει έναν κορμό που στηρίζεται σε μια τροχήλατη βάση, προσφέροντας σταθερότητα και ευελιξία κίνησης μέσα στους διαδρόμους του σπιτιού. Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι τα δύο αρθρωτά χέρια του. Με επτά βαθμούς ελευθερίας το καθένα και πέντε πλήρως κινούμενα δάχτυλα, το ρομπότ διαθέτει τη λεπτή κινητικότητα που απαιτείται για να πιάσει εύθραυστα αντικείμενα, να διπλώσει υφάσματα ή να χειριστεί σκεύη κουζίνας χωρίς να προκαλέσει ζημιές.

Το «κεφάλι» του ρομπότ φιλοξενεί μια οθόνη που λειτουργεί ως πρόσωπο, προβάλλοντας εκφράσεις για πιο φυσική αλληλεπίδραση με τους ενοίκους, ενώ ενσωματώνει κάμερες και αισθητήρες που τροφοδοτούν το οπτικό-γλωσσικό μοντέλο (Vision-Language Model - VLM) του συστήματος.

Μπουγάδα, πρωινό και οργάνωση

Κατά τη διάρκεια των επιδείξεων στο Λας Βέγκας, το CLOiD δεν έμεινε στη θεωρία. Τα σενάρια χρήσης που παρουσιάστηκαν ήταν άκρως εντυπωσιακά και στοχευμένα στις πιο βαρετές δουλειές του σπιτιού.

Σε ένα από τα demo, το ρομπότ φάνηκε να ανοίγει το ψυγείο, να αναγνωρίζει το γάλα και να το μεταφέρει στον πάγκο της κουζίνας. Στη συνέχεια, τοποθέτησε ένα κρουασάν στον φούρνο για να ετοιμάσει το πρωινό, δείχνοντας την ικανότητά του να χειρίζεται διαφορετικές συσκευές συντονισμένα.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η ικανότητά του στη διαχείριση των ρούχων. Το CLOiD μπορεί να φορτώσει το πλυντήριο, να μεταφέρει τα ρούχα στο στεγνωτήριο και, το κυριότερο, να τα διπλώσει και να τα στοιβιάσει μόλις στεγνώσουν. Για όσους βλέπουν το δίπλωμα των ρούχων ως αγγαρεία, αυτή η λειτουργία από μόνη της αποτελεί σημαντικό κίνητρο απόκτησης.

Το οικοσύστημα ThinQ και η «ενσυναίσθηση» της μηχανής

Το «μυστικό όπλο» του CLOiD είναι η διασύνδεσή του με την πλατφόρμα LG ThinQ. Το ρομπότ λειτουργεί ως μαέστρος του έξυπνου σπιτιού. Δεν χρειάζεται να του πείτε βήμα-βήμα τι να κάνει. Μια απλή, ασαφής εντολή όπως «Ετοίμασε το σπίτι για το βράδυ» ή «Φτιάξε μου πρωινό», αρκεί για να ενεργοποιήσει μια αλυσίδα ενεργειών: ρύθμιση του φωτισμού, προθέρμανση του φούρνου και προετοιμασία των υλικών.

Η LG τονίζει πως το ρομπότ έχει εκπαιδευτεί με δεκάδες χιλιάδες ώρες δεδομένων από οικιακές εργασίες, επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει αντικείμενα και καταστάσεις με ακρίβεια. Επιπλέον, η εταιρεία έχει δώσει έμφαση στην ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ότι το ρομπότ μπορεί να λειτουργεί αρμονικά σε χώρους όπου υπάρχουν κατοικίδια ή μικρά παιδιά, προσαρμόζοντας την κίνησή του για να αποφύγει ατυχήματα.

Το όραμα του «Zero Labor Home»

Η στρατηγική της LG είναι ξεκάθαρη: ο στόχος δεν είναι απλώς η αυτοματοποίηση, αλλά η απελευθέρωση χρόνου. Η εταιρεία προωθεί το όραμα του «Zero Labor Home», όπου οι άνθρωποι θα σταματήσουν να είναι διαχειριστές του σπιτιού τους και θα γίνουν απλώς κάτοικοι, απολαμβάνοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο για δημιουργικότητα και ξεκούραση.

Αν και δεν ανακοινώθηκε ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας ή τιμή, η παρουσίαση του CLOiD στην CES 2026 δείχνει ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να ξεφύγει από τα εργαστήρια. Ο ανταγωνισμός στον τομέα των οικιακών ρομπότ αναμένεται να ενταθεί, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «σώμα» και μπαίνει στα σαλόνια μας.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν τα ρομπότ θα μπουν στα σπίτια μας, αλλά πόσο γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι να τους παραδώσουμε τα κλειδιά της κουζίνας και του πλυσταριού. Με το CLOiD, η LG φαίνεται να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, μετατρέποντας την τεχνολογία αιχμής σε έναν ακούραστο οικονόμο.