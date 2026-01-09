Η Αστυνομία της Κίνας δοκιμάζει τον «Terminator» – Πρεμιέρα στους δρόμους για το EngineAI T800

Στους δρόμους της Σενζέν, η πραγματικότητα πλησιάζει πλέον την επιστημονική φαντασία με ρυθμούς που αιφνιδιάζουν. Οι πρόσφατες εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας ένα μεταλλικό ανθρωποειδές ρομπότ να συνοδεύει πεζές περιπολίες αστυνομικών, δεν προέρχονται από κάποιο κινηματογραφικό σετ. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια, επιχειρησιακή δοκιμή του EngineAI T800, ενός ρομπότ που όχι μόνο φέρει το όνομα του διάσημου «Terminator», αλλά διαθέτει και μια σωματοδομή που παραπέμπει ευθέως σε αυτόν.

Η ταυτότητα του T800

Σε αντίθεση με προηγούμενα, πιο «φιλικά» σε όψη μοντέλα (όπως το PM01), το T800 της EngineAI δεν προσπαθεί να κρύψει τη μηχανική του φύση. Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές φυσικού μεγέθους, με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος 75 κιλά. Ο σχεδιασμός του είναι στιβαρός και επιβλητικός, με τον μεταλλικό σκελετό να κυριαρχεί, δημιουργώντας μια εικόνα που εμπνέει δέος – και για πολλούς, ανησυχία.

Η εταιρεία EngineAI, με έδρα τη Σενζέν, επέλεξε συνειδητά την ονομασία T800, κλείνοντας το μάτι στην ποπ κουλτούρα, αλλά οι δυνατότητες του ρομπότ είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικές. Κινείται με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικών δικτύων (end-to-end neural networks), που του επιτρέπουν να βαδίζει με φυσικότητα δίπλα στους ανθρώπους, να αλλάζει κατεύθυνση ακαριαία και να διατηρεί την ισορροπία του ακόμη και σε σύνθετα περιβάλλοντα.

Επιδόσεις και επιχειρησιακή δοκιμή

Το T800 δεν είναι απλώς ένα έκθεμα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης, όπως η τουριστική περιοχή "Window of the World", το ρομπότ έδειξε δείγματα των δυνατοτήτων του. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα που αγγίζει τα 10,8 χιλιόμετρα την ώρα (περίπου 3 μέτρα το δευτερόλεπτο), ξεπερνώντας κατά πολύ τον ρυθμό βάδισης ενός μέσου ανθρώπου, ενώ η μπαταρία του προσφέρει αυτονομία 4 έως 5 ωρών συνεχούς λειτουργίας.

Ο ρόλος του σε αυτή τη φάση είναι καθαρά υποστηρικτικός και ερευνητικός. Η αστυνομία της Σενζέν αξιολογεί την ικανότητά του να λειτουργεί ως μια επιπλέον μονάδα εποπτείας. Εξοπλισμένο με αισθητήρες LIDAR και κάμερες 360 μοιρών, το T800 λειτουργεί ως κινητός πύργος ελέγχου, μεταδίδοντας εικόνα και δεδομένα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ η παρουσία του και μόνο λειτουργεί αποτρεπτικά.

Η τεχνολογία πίσω από την κίνηση

Το στοίχημα της EngineAI με το T800 είναι η κινησιολογία. Σε βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, το ρομπότ φαίνεται να εκτελεί πολύπλοκες κινήσεις, όπως άλματα και λακτίσματα, αποδεικνύοντας την ευελιξία των αρθρώσεών του. Ωστόσο, η ένταξή του σε μια ομάδα αστυνόμευσης απαιτεί κάτι περισσότερο από ακροβατικά: απαιτεί αξιοπιστία και ασφάλεια κατά την αλληλεπίδραση με το πλήθος.

Η τρέχουσα δοκιμή αποτελεί το κρίσιμο τεστ για το αν τέτοιες μηχανές μπορούν να βγουν από τα εργαστήρια και να ενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό. Δεν λείπουν βέβαια οι επικριτές, που βλέπουν στο «πρόσωπο» του T800 την απαρχή μιας δυστοπικής εποχής μαζικής επιτήρησης, όπου η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και μηχανής στην επιβολή του νόμου αρχίζει να ξεθωριάζει.

Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις, η παρουσία του T800 στους δρόμους της Σενζέν είναι γεγονός. Η Κίνα επιταχύνει την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην καθημερινότητα, και το T800 αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια. Μένει να φανεί αν η δοκιμή αυτή θα οδηγήσει σε μόνιμη ένταξη των «Εξολοθρευτών» στο αστυνομικό σώμα ή αν θα παραμείνει μια εντυπωσιακή επίδειξη τεχνολογικής ισχύος.