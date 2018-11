Σειρά του καταστήματος Cafago να αναρτήσει την κεντρική σελίδα των προσφορών του για τη Black Friday, στο πλαίσιο της οποίας γίνονται πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε πληθώρα από gadgets.

Ξεκινώντας τη βόλτα σας θα πέσετε επάνω σε ένα παιχνίδι που σε καλεί να βρεις τα ζευγάρια των εικόνων όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με βάση την ταξινόμηση, οι πρώτοι τέσσερις θα κερδίσουν κατά σειρά ένα smartwatch, ένα έξυπνο λουκέτο, ένα ζευγάρι ακουστικά της AKG και...αμπούλες ψεύτικου αίματος.

Στη συνέχεια θα δείτε εκπτωτικά κουπόνια για αγορές στις κατηγορίες Video & Audio, Computer & Networking, RC Toys & Hobbies και Smart Living, ενώ ακολουθεί η ενότητα Super Deal με τρομερές εκπτώσεις στα προϊόντα της. Παρακάτω θα δείτε την ενότητα "Buy one get one free", όπου θα βρείτε ορισμένους συνδυασμούς σε πολύ χαμηλές τιμές και με τη δεύτερη συσκευή εντελώς δωρεάν. Τέλος, η κεντρική σελίδα κλείνει με τα πιο hot προϊόντα και την ενότητα ανά εταιρεία.

Ενδεικτικά μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στα παρακάτω:

Wireless BT 4.2 + EDR Headphone σε τιμή €2.79 με το κουπόνι L4739V2 στο ταμείο

με το κουπόνι στο ταμείο LEMFO LT02 Color LCD Smart Bracelet σε τιμή €19.15

Micro TF Card 98MB/S 128GB σε τιμή €19.15

XIAOMI 70mai Dash Cam Pro 1944P HD Car Auto DVR Camera σε τιμή €53.99

