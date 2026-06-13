Huawei Watch FIT 5 Pro Review: Όχι απλά ένα «αθλητικό» smartwatch!

Η διαρκής αναζήτηση για το ιδανικό smartwatch καταλήγει σχεδόν νομοτελειακά σε έναν αναπόφευκτο συμβιβασμό, καθώς από τη μία πλευρά, αν επιλέξεις μια συσκευή με κομψό, λεπτό προφίλ, αναγκάζεσαι συνήθως να θυσιάσεις την αυτονομία της μπαταρίας και τα προηγμένα αθλητικά χαρακτηριστικά, ενώ από την άλλη πλευρά, αν στραφείς σε ένα καθαρόαιμο, ανθεκτικό αθλητικό ρολόι, καταλήγεις να φοράς μια ογκώδη και σχετικά βαριά συσκευή στον καρπό σου, η οποία δύσκολα μπορεί να εναρμονιστεί αισθητικά με το βραδινό σου ντύσιμο ή με το αυστηρό επαγγελματικό σου κοστούμι.

Το νέο Huawei Watch FIT 5 Pro, ωστόσο, έρχεται ακριβώς για να αμφισβητήσει αυτή την παγιωμένη πεποίθηση, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της καθημερινής αστικής κομψότητας και της απαιτητικής εξωτερικής άθλησης, προσφέροντας ένα πακέτο που υπόσχεται να καλύψει κάθε πτυχή της ζωής του σύγχρονου χρήστη.

Τις τελευταίες ημέρες, φρόντισα να το ενσωματώσω πλήρως στην καθημερινότητα μου για τις ανάγκες αυτού του review, από τις πρωινές προπονήσεις μέχρι τις πολλές καθιστικές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και τον ύπνο, προκειμένου να διαπιστώσω στην πράξη αν τα εντυπωσιακά τεχνικά του χαρακτηριστικά μπορούν όντως να μεταφραστούν σε μια ουσιαστική, απροβλημάτιστη και πραγματικά premium εμπειρία χρήσης.

Σχεδιασμός - Κατασκευή - Οθόνη

Το πρώτο στοιχείο που γίνεται άμεσα αντιληπτό μόλις βγάλεις το Huawei Watch FIT 5 Pro από την συσκευασία του είναι η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής που αποδεικνύει ότι η εταιρεία έχει κάνει μια συνειδητή και γενναία στροφή προς τα κορυφαία υλικά. Η επιλογή ενός ανθεκτικού κράματος τιτανίου για τη στεφάνη, σε συνδυασμό με το αεροπορικού τύπου αλουμίνιο που συνθέτει το κυρίως σώμα της συσκευής, προσδίδει μια αίσθηση στιβαρότητας που εμπνέει εμπιστοσύνη, παρόλο που το συνολικό βάρος καταφέρνει να παραμείνει στο εντυπωσιακά χαμηλό νούμερο των 30,4 γραμμαρίων χωρίς το λουράκι.

Αυτή η εξαιρετική ισορροπία μεταξύ αντοχής και ελαφριάς αίσθησης αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της συσκευής, δεδομένου ότι μπορείς να το φοράς κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, σε μια έντονη διαλειμματική προπόνηση, αλλά και στις καθημερινές σου συναντήσεις στο γραφείο, φτάνοντας σε σημείο να ξεχνάς κυριολεκτικά την παρουσία του στον καρπό σου.

Η πραγματική μαγεία, ωστόσο, αποκαλύπτεται τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το εντυπωσιακό AMOLED panel 1.92'', το οποίο, πέρα από το γεγονός ότι προστατεύεται από εξαιρετικά ανθεκτικό κρύσταλλο ζαφειριού 2.5D για μέγιστη αντοχή στις κακουχίες, καταλαμβάνει το εντυπωσιακό 83% της μπροστινής επιφάνειας, δημιουργώντας μια άκρως καθηλωτική οπτική εμπειρία χάρη στα συμμετρικά, υπερβολικά λεπτά περιθώρια των μόλις 1.8 mm. Η αίσθηση που αποκομίζεις κοιτώντας την οθόνη είναι απολαυστική, ειδικά όταν επιλέγεις watch faces με σκούρο ή μαύρο φόντο, όπου τα φυσικά όρια μεταξύ της ενεργής οθόνης και του πλαισίου πρακτικά εξαφανίζονται, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ενιαίας, ατελείωτης επιφάνειας. Το στοιχείο, όμως, που με κέρδισε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου σε εξωτερικούς χώρους, είναι η ασύλληπτη απόδοση της φωτεινότητας, η οποία, με μια μέγιστη τιμή που αγγίζει τα 3000 nits, εγγυάται ότι κάθε πληροφορία παραμένει απόλυτα ευανάγνωστη, ακόμα και κάτω από το άμεσο φως του ήλιου. Δεν χρειάστηκε ούτε μία φορά να κάνω την παραμικρή σκιά με το αντίθετο χέρι μου για να ελέγξω τον τρέχοντα ρυθμό μου ή τους παλμούς κατά τη διάρκεια του τρεξίματος.

Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο ορθογώνιος σχεδιασμός παραμένει ένα καθαρά υποκειμενικό ζήτημα αισθητικής, και, μολονότι προσφέρει αδιαμφισβήτητα πολύ περισσότερο και σαφώς πιο πρακτικό ωφέλιμο χώρο για την άνετη ανάγνωση μεγάλων μηνυμάτων και πολύπλοκων αθλητικών δεδομένων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές κυκλικές οθόνες, όσοι χρήστες παραμένουν πιστοί στην απολύτως κλασική και αυστηρή εμφάνιση ενός στρογγυλού μηχανικού ρολογιού, ίσως χρειαστεί να διαθέσουν λίγο χρόνο προσαρμογής για να συνηθίσουν αυτή τη διαφορετική γεωμετρική προσέγγιση.

Παρακολούθηση υγείας

Η ολιστική διαχείριση της υγείας αποτελεί πλέον τον απόλυτο ακρογωνιαίο λίθο κάθε σύγχρονου, premium smartwatch, και το Watch FIT 5 Pro φροντίζει να καλύψει πλήρως αυτές τις ανάγκες ενσωματώνοντας το ολοκαίνουργιο σύστημα TruSense. Το τελευταίο διαθέτει μια αναβαθμισμένη μονάδα μέτρησης καρδιακού ρυθμού με 6 LED και 6 φωτοδιόδους (PDs), φέρνοντας πιστοποιήσεις ιατρικού επιπέδου απευθείας στον καρπό του μέσου χρήστη. Η προσθήκη της δυνατότητας λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) είναι μια απολύτως αναμενόμενη αλλά εξαιρετικά καλοδεχούμενη λειτουργία για αυτή την κατηγορία τιμής, την οποία δοκίμασα επανειλημμένα σε διαφορετικές συνθήκες, διαπιστώνοντας πως η διαδικασία παραμένει ταχύτατη, διαισθητική και απολύτως σαφής, παρέχοντας μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα μια λεπτομερή αναφορά που μπορείς εύκολα να εξαγάγεις και να συζητήσεις με τον προσωπικό σου ιατρό.

Εκεί, ωστόσο, που η Huawei ξεχωρίζει από τον σκληρό ανταγωνισμό είναι στον τομέα της ανίχνευσης της αθηροσκλήρωσης (Arterial Stiffness) καθώς και στην εξαιρετικά προηγμένη ανάλυση του παλμικού κύματος για την ανίχνευση αρρυθμιών, μια λειτουργία που μάλιστα φέρει επίσημη πιστοποίηση CE για την ευρωπαϊκή αγορά. Το Watch FIT 5 Pro αναλαμβάνει να παρακολουθεί τα ζωτικά σου σημεία εντελώς αθόρυβα και διακριτικά στο παρασκήνιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναζητώντας συνεχώς πιθανές ενδείξεις κολπικής μαρμαρυγής ή πρόωρων συστολών, ενώ αν αυτό συνδυαστεί με τη λειτουργία Sleep Breathing Awareness, η οποία αναλύει σχολαστικά τα δεδομένα της αναπνοής σου κατά τη διάρκεια της νύχτας για να εντοπίσει πιθανά, πρώιμα σημάδια υπνικής άπνοιας, η συσκευή μετατρέπεται σε έναν αξιόπιστο παρατηρητή της προσωπικής σου υγείας.

Δεν λείπει, φυσικά, η ενσωματωμένη διαχείριση της συναισθηματικής ευεξίας, δεδομένου ότι το ανανεωμένο λογισμικό έχει πλέον τη δυνατότητα να αναγνωρίζει 12 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, όταν το σύστημα αντιληφθεί παρατεταμένα και αυξημένα επίπεδα στρες, δεν περιορίζεται στην απλή και συχνά αγχωτική προβολή ενός υψηλού νούμερου στην οθόνη, αλλά αντίθετα παρεμβαίνει ενεργά, προτρέποντας σε να ακολουθήσεις συγκεκριμένες, στοχευμένες ασκήσεις αναπνοής με τη βοήθεια χαριτωμένων animations, μια διαδικασία που, αν και αρχικά μπορεί να ακούγεται υπερβολική ή περιττή, σε μια πραγματικά πιεστική μέρα στο γραφείο αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη, καθώς το να πάρεις ένα λεπτό απομόνωσης για να συντονίσεις την αναπνοή σου με την οθόνη του ρολογιού, έχει αποδεδειγμένα μια άμεσα χαλαρωτική και ευεργετική επίδραση.

Fitness

Εκεί ακριβώς που το Huawei Watch FIT 5 Pro αποκαλύπτει τις πραγματικές του δυνατότητες και δείχνει τα δόντια του απέναντι σε πολύ ακριβότερα σπορ ρολόγια, είναι στην απόλυτα επαγγελματική προσέγγισή του στην άσκηση, αρχής γενομένης από μια μεγάλη, ευχάριστη καινοτομία που ακούει στο όνομα Mini-Workout, η οποία έρχεται πακέτο με ένα διαδραστικό watch face που απεικονίζει ένα χαριτωμένο πάντα, τον «Fluffy».

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως αυτή η λειτουργία δεν αποτελεί απλώς ένα έξυπνο μαρκετινίστικο gimmick για να προσελκύσει τα βλέμματα, αλλά πρόκειται για ένα πλήρως δομημένο σύνολο 30 καθοδηγούμενων, σύντομων ασκήσεων που εστιάζουν στρατηγικά στην ανακούφιση διαφόρων ευαίσθητων μερών του σώματος, όπως ο αυχένας, οι ταλαιπωρημένοι ώμοι και η καταπονημένη μέση. Όταν περνάς οκτώ ή δέκα ώρες καμπουριασμένος μπροστά σε μια οθόνη, η έξυπνη ειδοποίηση από τον Fluffy, ο οποίος χασμουριέται ή τρίβει την κοιλιά του υποδεικνύοντας ότι ήρθε η ώρα για μια μικρή, πεντάλεπτη διάταση, λειτουργεί ως ένα σωτήριο διάλειμμα, μετατρέποντας το ρολόι σε έναν διακριτικό αλλά ταυτόχρονα επίμονο instructor γραφείου που σπάει αποτελεσματικά την επιβλαβή καθιστική ρουτίνα.

Περνώντας, ωστόσο, στις πιο απαιτητικές προπονήσεις, το ρολόι είναι εξοπλισμένο για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν κάθε αθλητή, υποστηρίζοντας πάνω από 100 αθλήματα, με τη Huawei να έχει δώσει, αυτή τη φορά, ιδιαίτερη και στοχευμένη έμφαση στην ποδηλασία δρόμου, το απαιτητικό ορεινό τρέξιμο (trail running) και το γκολφ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρα από τρέξιμο σε δρόμο, δεν είμαι ιδιαίτερα φανατικός του Trail Running, αλλά τουλάχιστον μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το καινοτόμο σύστημα τοποθεσίας Sunflower είναι ακριβέστατο, επιτρέποντας στο στίγμα να μην χαθεί ούτε για μια στιγμή, ακόμα και σε δύσκολες διαδρομές όπως ανάμεσα στα ψηλά κτίρια του αστικού ιστού. Το Watch FIT 5 Pro δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή, αλλά προσφέρει πλήρη πλοήγηση στη διαδρομή μέσω εισαγόμενων χαρτών, άμεσες ειδοποιήσεις δόνησης σε περίπτωση που βγεις εκτός της προκαθορισμένης πορείας σου, και, το σημαντικότερο για τους δρομείς αποστάσεων, σε ενημερώνει διαρκώς με γραφήματα για τις επερχόμενες αλλαγές στο υψόμετρο, επιτρέποντάς σου να διαχειριστείς ορθολογικά την ενέργεια σου ενόψει μιας δύσκολης ανηφόρας.

Στον τομέα της ποδηλασίας δρόμου, οι αναβαθμίσεις είναι εξίσου εντυπωσιακές, καθώς το ρολόι εισάγει εξειδικευμένες μετρήσεις που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σχεδόν αποκλειστικά σε πολύ πιο ακριβά και εξειδικευμένα αξεσουάρ, όπως η πρωτοποριακή δυνατότητα υπολογισμού της εικονικής ισχύος (Virtual Power) και του εικονικού ρυθμού πεταλιάς (Virtual Cadence). Αξιολογώντας ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο ένα πλήθος παραμέτρων, όπως η ταχύτητα, η κλίση του εδάφους, η αντίσταση του αέρα και τα σωματικά δεδομένα του χρήστη, το σύστημα προσφέρει μια εντελώς νέα, αναλυτική διάσταση στην προπόνηση, ενώ επιπροσθέτως, αν αποφασίσεις να στερεώσεις το κινητό σου στο τιμόνι του ποδηλάτου, η εφαρμογή Huawei Health μετατρέπεται αυτόματα σε ένα πλήρες, ευανάγνωστο dashboard, συγχρονίζοντας και προβάλλοντας τα δεδομένα από το ρολόι σε πραγματικό χρόνο, λύνοντας έτσι κυριολεκτικά τα χέρια όσων ποδηλατών δεν επιθυμούν να επενδύσουν υπέρογκα ποσά σε επιπλέον εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Να αναφέρουμε, επίσης, ότι η διασύνδεση με εφαρμογές τρίτων έχει βελτιωθεί δραματικά χάρη στη νέα πλατφόρμα Workout Service της Huawei που ήδη υποστηρίζει δημοφιλή apps όπως το Strava, το Komoot και το Tennix, αλλά σαφέστατα δεν έχει αποκτήσει ακόμα το βάθος και την τεράστια πληθώρα εξειδικευμένων επιλογών που προσφέρει παραδοσιακά το οικοσύστημα της Apple ή η εξειδικευμένη πλατφόρμα της Garmin.

Αυτονομία και ανέπαφες πληρωμές

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία της μπαταρίας, η Huawei αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι παραδίδει μαθήματα υψηλής μηχανικής στον ανταγωνισμό. Αξιοποιώντας μια καινοτόμο, πρωτοποριακή μπαταρία υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με συνολική χωρητικότητα 471mAh, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει δραματικά την ενεργειακή πυκνότητα χωρίς να προσθέσει τον παραμικρό περιττό όγκο στη λεπτή κατασκευή της συσκευής, γεγονός που μεταφράζεται σε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν στην πράξη.

Διατηρώντας τη φωτεινότητα στο αυτόματο, έχοντας την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού και του στρες συνεχώς ενεργοποιημένα στο παρασκήνιο, καταγράφοντας λεπτομερώς τον ύπνο μου κάθε βράδυ και πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο τέσσερις εξωτερικές προπονήσεις την εβδομάδα με εντατική χρήση του GPS, το Watch FIT 5 Pro κατάφερε να αντέξει άνετα επτά ολόκληρες ημέρες πριν χρειαστεί να το φορτίσω. Προφανώς, αν αποφασίσεις να απενεργοποιήσεις κάποιες από τις πιο απαιτητικές λειτουργίες, μπορείς εύκολα να αγγίξεις τις δέκα ημέρες μακριά από την πρίζα.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το νούμερο για τους σκληροπυρηνικούς λάτρεις του βουνού, καθώς οι 25 ώρες συνεχόμενης καταγραφής με το GPS ενεργοποιημένο στο απαιτητικό Trail Run mode, σημαίνουν πρακτικά ότι μπορείς να ξεκινήσεις και να ολοκληρώσεις έναν ολόκληρο υπερμαραθώνιο χωρίς να αγχωθείς ότι η συσκευή σου θα σβήσει πριν τον τερματισμό. Όταν αναπόφευκτα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί να το φορτίσεις, δεν θα σου πάρει περισσότερο από 1 ώρα.

Όσον αφορά τα καθημερινά, έξυπνα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη ζωή μας στην πόλη, η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών NFC μέσω της πλατφόρμας του Curve Pay έρχεται να προσφέρει μια εξαιρετική, αξιόπιστη λύση που λύνει οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατόχους των wearables της Huawei στην Ευρώπη μέχρι σχετικά πρόσφατα. Η διαδικασία λειτουργεί απόλυτα άψογα στην πράξη, καθώς το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περάσεις την τραπεζική σου κάρτα στην εφαρμογή του Curve και έπειτα να πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ ανέπαφα, απλώς πλησιάζοντας τον καρπό σου στο τερματικό.

Στο θέμα της συμβατότητας, το Watch FIT 5 Pro συνδέεται και συγχρονίζεται άψογα, σταθερά και με αστραπιαία ταχύτητα τόσο με συσκευές που τρέχουν iOS όσο και με Android smartphones, αξιοποιώντας την εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη εφαρμογή Huawei Health, μέσα από την οποία οι ειδοποιήσεις έρχονται ακαριαία και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Επίλογος

Το Huawei Watch FIT 5 Pro είναι ιδανικό για τον απαιτητικό χρήστη που επιθυμεί να έχει εξαιρετικά ακριβείς, ιατρικού επιπέδου μετρήσεις για την υγεία του, ενώ ταυτόχρονα δεν δέχεται να κάνει την παραμικρή έκπτωση στην εμφάνιση και την αυτονομία. Αν τα βασικά σου ζητούμενα είναι η απόλυτη ανεξαρτησία της μπαταρίας για μέρες, η βαθιά, λεπτομερής επιστημονική ανάλυση της φυσικής σου κατάστασης κατά τη διάρκεια προπονήσεων και ένα design που ταιριάζει παντού, τότε το FIT 5 Pro αξίζει την επένδυση και τη θέση του στον καρπό σου.