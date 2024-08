Call of Duty: Black Ops 6, αποκαλύπτηρια για το multiplayer mode σε νέο trailer

Η Activision κυκλοφόρησε το trailer για το multiplayer mode του Call of Duty: Black Ops 6, δείχνοντας τι μπορούν να περιμένουν οι fans σε αυτόν τον από το φετινό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το video μας δίνει μια καλύτερη ματιά στο νέο σύστημα «Omnimovement» του Black Ops 6, το οποίο σύμφωνα με την Activision αποτελεί μια «ολιστική προσέγγιση για να επαναπροσδιορίσουμε τι πραγματικά σημαίνει κίνηση στο Black Ops 6».

Το trailer προβάλλει επίσης μερικούς από τους 16 ολοκαίνουργιους χάρτες που έρχονται στο Black Ops 6 κατά την κυκλοφορία. Επιπλέον, προϊδεάζει για την επιστροφή του Gunsmith και του Classic Prestige, μεταξύ άλλων.

Είναι μια μεγάλη εβδομάδα για το Call of Duty, καθώς το Call of Duty Next event θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου, με πολλές αποκαλύψεις και ανακοινώσεις που αναμένονται για το multiplayer παιχνίδι. Στη συνέχεια, στις 30 Αυγούστου, ξεκινάει η multiplayer beta του Black Ops 6, αρχικά για όσους έχουν κάνει προπαραγγελία (ή έχουν Game Pass) και στη συνέχεια θα ανοίξει για όλους.

Το Black Ops 6 κυκλοφορεί στις 25 Οκτωβρίου και παρόλο που η Microsoft κατέχει το Call of Duty και την Activision, το παιχνίδι θα διατεθεί αμέσως στις πλατφόρμες του PlayStation. Οι συνδρομητές του Game Pass μπορούν να παίξουν το Black Ops 6 ως μέρος της συνδρομής τους, αλλά οι συνδρομητές των Game Pass Core και Game Pass Standard αποκλείονται.

Εκτός από το multiplayer, η καμπάνια του Black Ops 6 διαδραματίζεται στη δεκαετία του '90 και περιλαμβάνει μια ιστορία που περιλαμβάνει θεωρίες συνωμοσίας και μια εναλλακτική ματιά στην ιστορία, όπως είναι γνωστό ότι κάνει η σειρά Black Ops.