Το Call of Duty: Black Ops 6 ήταν το πρώτο trailer που παρουσίασε η Microsoft κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης Xbox Games Showcase. Έρχεται ως το πρώτο Call of Duty από τότε που η εταιρεία εξαγόρασε την Activision Blizzard και τα συνεργαζόμενα στούντιο της, και προσφέρει μια ολοκαίνουργια καμπάνια, το εμβληματικό ανταγωνιστικό multiplayer, καθώς και ένα zombie mode.



Το Black Ops 6 αναπτύσσεται από τα στούντιο Treyarch και Raven της Activision και φημολογείται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον συνηθισμένο κύκλο ανάπτυξης του Call of Duty.

Το Black Ops 6 είναι ένα κατασκοπευτικό θρίλερ δράσης που διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του '90, μια περίοδο μετάβασης και αναταραχής στην παγκόσμια πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την άνοδο των Ηνωμένων Πολιτειών ως μοναδική υπερδύναμη. Με μια αφήγηση που σπάει το μυαλό και δεν δεσμεύεται από τους κανόνες εμπλοκής, αυτό είναι το signature Black Ops. Το Black Ops 6 Campaign παρέχει δυναμικό gameplay από στιγμή σε στιγμή που περιλαμβάνει μια ποικιλία χώρων παιχνιδιού με εντυπωσιακά σκηνικά και στιγμές γεμάτες δράση, επιθέσεις με υψηλό ρίσκο και κατασκοπευτική δραστηριότητα με μυστικά.

Από την πλευρά του multiplayer, το Black Ops 6 θα κυκλοφορήσει με 16 ολοκαίνουργιους χάρτες που θα φιλοξενούν παίκτες 6v6. Η λειτουργία «Round-Based Zombies» επιστρέφει, επίσης, με δύο χάρτες που έρχονται για να εντρυφήσουν οι gamers και να επιβιώσουν από τις ορδές. Τα στούντιο σκοπεύουν να ενημερώσουν το παιχνίδι με περισσότερους χάρτες και άλλες εμπειρίες και μετά την κυκλοφορία. Επιπλέον, ο Phil Spencer εμφανίστηκε για να πει ότι το Call of Duty δεν θα έχει πλέον αποκλειστικό περιεχόμενο για πλατφόρμες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.



Όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί, το Black Ops 6 θα είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κυκλοφορήσει στο Xbox Game Pass χωρίς επιπλέον κόστος. Παρά τις φήμες που έλεγαν ότι θα συμπεριληφθεί με μια νέα συνδρομητική βαθμίδα, φαίνεται ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται το σημερινό σύστημα Xbox, PC και Ultimate.

Το Call of Duty: Black Ops 6 θα κυκλοφορήσει στις 26 Οκτωβρίου στις πλατφόρμες PC, Xbox και PlayStation.