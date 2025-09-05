Casebook 1899 – The Leipzig Murders: Διαθέσιμο στο Steam το πολύ ενδιαφέρον point-and-click adventure

Ύστερα από τέσσερα χρόνια δημιουργικής δουλειάς, ο ανεξάρτητος δημιουργός Gregor Müller και το στούντιο Homo Narrans Studio με έδρα τη Λειψία παρουσιάζουν το Casebook 1899 – The Leipzig Murders, ένα point-and-click adventure που φιλοδοξεί να μεταφέρει τους παίκτες σε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και ιστορικής ακρίβειας. Το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο για PC μέσω Steam και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των φίλων του είδους με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, το Casebook 1899 βρέθηκε στο επίκεντρο διαφόρων εκδηλώσεων, όπως τα AdventureX, Indie Game Fest Cologne, CAGGTUS και NEXO. Επιπλέον, απέσπασε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των νέων δημιουργών στα Games Innovation Award Saxony (GIAS), επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια δουλειά που ξεχωρίζει στον χώρο των indie παραγωγών.

Ένα αστυνομικό μυστήριο στην αυγή του 20ού αιώνα

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Λειψία, μια πόλη της Γερμανίας που στα τέλη του 19ου αιώνα γνώριζε ταχεία βιομηχανική ανάπτυξη αλλά και κοινωνικές αναταραχές. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Detective Joseph Kreiser, ο οποίος καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά από περίεργες δολοφονίες που κλονίζουν την πόλη. Μέσα από τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις, οι παίκτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο της συλλογής στοιχείων, της ανάκρισης υπόπτων και της σύνδεσης των αποδείξεων.

Το Casebook 1899 επενδύει σε μια ατμόσφαιρα ρετρό, με αισθητική εμπνευσμένη από τις κλασικές περιπέτειες του είδους. Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στην ιστορική πιστότητα, προσφέροντας μια εικόνα μιας εποχής που σπάνια έχει αποτυπωθεί σε βιντεοπαιχνίδια.

Χειροποίητα pixel και λεπτομερής έρευνα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του παιχνιδιού είναι τα σκηνικά του. Όλες οι τοποθεσίες έχουν δημιουργηθεί με τη μέθοδο του hand-pixellation, βασισμένες σε εκτενή ιστορική έρευνα, ώστε να αποτυπώνουν με λεπτομέρεια την ατμόσφαιρα της Λειψίας στις παραμονές του 20ού αιώνα. Οι σκηνές ζωντανεύουν με χειροποίητες κινήσεις και animations που δίνουν την αίσθηση ότι κάθε γωνιά της πόλης κρύβει μυστικά έτοιμα να αποκαλυφθούν.

Ο παίκτης καλείται να αναζητήσει κρυμμένα στοιχεία, να μελετήσει αντικείμενα και να συνδυάσει ενδείξεις. Η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς ακόμα και οι πιο μικρές παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν στην πρόοδο της υπόθεσης.

Στην καρδιά της ανάκρισης

Πέρα από την εξερεύνηση του περιβάλλοντος, οι ανακρίσεις αποτελούν κεντρικό κομμάτι της εμπειρίας. Ο Kreiser θα βρεθεί αντιμέτωπος με μάρτυρες και υπόπτους, αλλά ο παίκτης θα πρέπει να διακρίνει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος αποκρύπτει στοιχεία. Η σωστή επιλογή ερωτήσεων, η δημιουργία εμπιστοσύνης και η ικανότητα να διαβάζεις ανάμεσα στις γραμμές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Για να κρατάει σημειώσεις, ο παίκτης διαθέτει ένα ειδικό notebook όπου καταγράφονται όλες οι μαρτυρίες και οι παρατηρήσεις. Κάθε σκηνή έχει τη δική της σελίδα, προσφέροντας εύκολη αναφορά όταν χρειάζεται να συνδεθούν στοιχεία ή να ληφθούν αποφάσεις.

Ο πίνακας συμπερασμάτων και οι επιλογές του παίκτη

Κομβικό εργαλείο αποτελεί και ο deduction board. Εκεί ο παίκτης μπορεί να συνδυάσει ενδείξεις, να ανακαλύψει νέα συμπεράσματα και τελικά να καταλήξει στον πραγματικό ένοχο. Το Casebook 1899 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της λογικής σύνδεσης, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν βασίζεται απλώς στην τυχαία εύρεση στοιχείων, αλλά στην ουσιαστική ανάλυση των δεδομένων.

Η απόφαση για το ποιος είναι ο ένοχος σε κάθε μία από τις τέσσερις υποθέσεις ανήκει αποκλειστικά στον παίκτη. Οι επιλογές αυτές καθορίζουν την έκβαση, καθιστώντας το παιχνίδι μια πραγματική δοκιμασία των δεξιοτήτων παρατήρησης και συλλογισμού.

Ένα παιχνίδι για λάτρεις του μυστηρίου

Το Casebook 1899 – The Leipzig Murders δεν στοχεύει μόνο να προσφέρει ψυχαγωγία, αλλά και να συστήσει στους παίκτες μια ιστορική περίοδο λιγότερο γνωστή. Η Λειψία του τέλους του 19ου αιώνα, με τον βιομηχανικό της δυναμισμό αλλά και το σκοτεινό της υπόκοσμο, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για μια περιπέτεια που ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.

Το παιχνίδι κυκλοφορεί ήδη για PC μέσω Steam, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του point-and-click να βυθιστούν σε ένα ατμοσφαιρικό, απαιτητικό και καλοδουλεμένο αστυνομικό δράμα.

Casebook 1899 - The Leipzig Murders - [Steam Link]