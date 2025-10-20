Η MSI ανακοινώνει προωθητική καμπάνια με δωρεάν κωδικούς Steam

Η MSI ανακοινώνει τη νέα της προωθητική καμπάνια, με την ονομασία «Empower Your Final Quest», η οποία ισχύει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων – μητρικές, τροφοδοτικά, πύργους, συστήματα υδρόψυξης, συστήματα ψύξης αέρα και ανεμιστήρες, καθώς και ελκυστικά δώρα για τους αγοραστές σε μορφή κωδικών Steam.

Η τεχνολογία EZ DIY απλοποιεί την κατασκευή PC

Ως μέρος της δέσμευσής της να απλοποιήσει τη δημιουργία PC, η MSI παρουσιάζει τις καινοτόμες λειτουργίες EZ DIY, οι οποίες βασίζονται στη φιλοσοφία του «One-Concept». Αυτές έχουν σχεδιαστεί με στόχο να μειώσουν την πολυπλοκότητα, να εξοικονομήσουν χρόνο και να βελτιώσουν τη συνολική λειτουργικότητα για κάθε builder.

Το One-Finger Installation επιτρέπει στους χρήστες να τοποθετήσουν M.2 SSD και κάρτες γραφικών χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το One-Hand PC Building διασφαλίζει ότι τα βασικά εξαρτήματα είναι προ-εγκατεστημένα, εξαλείφοντας τα κοινά εμπόδια της αρχικής συναρμολόγησης. Το One-Step to Do More περιγράφει τις βελτιστοποιημένες διαδρομές καλωδίων και τα προ-εγκατεστημένα συστήματα ψύξης, που καθιστούν το build σωστά ταξινομημένο και οργανωμένο. Το One-Glance Identification προσφέρει ενσωματωμένα εργαλεία για γρήγορη διάγνωση τυχόν προβλημάτων ενώ το One-Click Performance Boost - μέσω του Click BIOS X - δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις του συστήματος με ένα μόνο κλικ.

Επιλογές MSI για το απόλυτο PC Build

MPG B850I EDGE TI WiFi

Η μητρική MPG B850I EDGE TI WiFi στοχεύει σε builders που αναζητούν compact συστήματα με αναβαθμισμένη τεχνολογία. Διαθέτει Wi-Fi 7, δίκτυο 5G LAN και πλήρη συμβατότητα με PCIe 5.0, στοιχεία που την καθιστούν ιδανική για όσους θέλουν ένα μοντέρνο, συμπαγές build.

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

Ο πύργος MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα θερμότητας. Διαθέτει εξειδικευμένους ανεμιστήρες, που δουλεύουν αθόρυβα και αποτελεσματικά, φροντίζοντας το σύστημα να παραμένει δροσερό ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονης χρήσης.

MEG Ai1600T PCIE5

Το τροφοδοτικό MEG Ai1600T PCIE5 ξεχωρίζει για την αξιοπιστία και την απόδοσή του. Έχει λάβει τις υψηλότερες βαθμολογίες σε αποδοτικότητα (Α+++) και επίπεδο θορύβου, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας.

MPG CORELIQUID P13 Series

Το σύστημα υδρόψυξης MPG CORELIQUID P13 Series συνδυάζει απόδοση με σύγχρονο design. Διαθέτει μια ενσωματωμένη οθόνη 2,1 ιντσών ενώ όλα τα καλώδια είναι κρυμμένα, για ένα μινιμαλιστικό, «καθαρό» αποτέλεσμα. Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη, καθώς το σύστημα είναι συμβατό με μητρικές κάρτες AMD και Intel.

Διαθέσιμα προϊόντα καμπάνιας και ανταμοιβές Steam

Η MSI προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων μητρικών, πύργων, τροφοδοτικών, συστημάτων υδρόψυξης, συστημάτων ψύξης αέρα και ανεμιστήρων. Οι κωδικοί Steam που δίδονται ως δώρο κυμαίνονται από €10 έως €100, ανάλογα με το προϊόν:

MEG Z890 GODLIKE – Κωδικός Steam αξίας 100€

MPG CORELIQUID P13 360 / WHITE – Κωδικός Steam αξίας 30€

MEG Ai1600T PCIE5 – Κωδικός Steam αξίας 30€

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / WHITE – Κωδικός Steam αξίας 20€

MPG EZ120 ARGB 3B / 3W – Κωδικός Steam αξίας 20€

MAG COREFROZR AA13 / WHITE – Κωδικός Steam αξίας 10€

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και τη διαδικασία εξαργύρωσης των κωδικών, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της MSI: https://msi.gm/SD218518