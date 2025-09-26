Δωρεάν game στο Steam, αλλά πρέπει να βιαστείς

Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν οι φίλοι των adventure-RPG προσφέρει το Steam, καθώς το The Deed, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι μυστηρίου από τις Pilgrim Adventures και GrabTheGames Studios, διατίθεται δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το παιχνίδι, που πρωτοκυκλοφόρησε το 2015, έρχεται να ανατρέψει τα κλασικά δεδομένα του είδους, βάζοντας τον παίκτη όχι στη θέση του ντετέκτιβ που αναζητά τον ένοχο, αλλά στη θέση του ίδιου του δολοφόνου.

Η δωρεάν διάθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε όσοι χρήστες επιλέξουν να το κατεβάσουν θα το κρατήσουν για πάντα στη βιβλιοθήκη τους. Πρόκειται για μια ευκαιρία που συνδυάζει κλασική αισθητική με μια σκοτεινή και πρωτότυπη ιδέα, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία αφήγησης.

Η καλύτερη περιγραφή του The Deed είναι ότι λειτουργεί σαν μια «αντίστροφη» εκδοχή του επιτραπέζιου Clue. Εκεί όπου οι παίκτες συνήθως αναζητούν τον δράστη μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες, εδώ αναλαμβάνουν οι ίδιοι τον ρόλο του φονιά, σχεδιάζοντας το τέλειο έγκλημα και προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις συνέπειες.

Ο πρωταγωνιστής είναι ο Arran Bruce, ένας άνδρας που θεωρεί ότι δικαιωματικά πρέπει να κληρονομήσει το οικογενειακό αρχοντικό, Dunshiel House. Ο πατέρας του, ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη και αποφασίζει να αφήσει όλη την περιουσία στην μικρότερη αδελφή του. Για τον Arran, η λύση είναι απλή αλλά ακραία: η αδελφή του πρέπει να πεθάνει.

Το παιχνίδι δίνει στον παίκτη τον απόλυτο έλεγχο για το πώς θα εκτελεστεί το σχέδιο. Υπάρχουν δέκα διαφορετικά όπλα φόνου, από το σχοινί και το κηροπήγιο μέχρι το δηλητήριο για αρουραίους. Κάθε επιλογή όπλου δεν καθορίζει μόνο τον τρόπο θανάτου, αλλά και τις πιθανότητες να ενοχοποιηθεί κάποιος άλλος για το έγκλημα.

Οι υπηρέτες του σπιτιού ή ακόμη και άλλα μέλη της οικογένειας μπορούν να γίνουν οι τέλειοι «αποδιοπομπαίοι τράγοι», εφόσον ο παίκτης αφήσει τα κατάλληλα ίχνη και δημιουργήσει πειστικά σενάρια. Η στρατηγική έχει καθοριστική σημασία: η σωστή τοποθέτηση στοιχείων μπορεί να οδηγήσει τον επιθεωρητή σε λάθος συμπεράσματα, ενώ μια απροσεξία μπορεί να τινάξει το σχέδιο στον αέρα.

Αφού ολοκληρωθεί το έγκλημα και επιλεγεί το πρόσωπο που θα χρεωθεί τον φόνο, απομένει το πιο κρίσιμο κομμάτι: η αστυνομική έρευνα. Ένας επιθεωρητής αναλαμβάνει να εξετάσει τον χώρο και να ανακρίνει τον Arran. Σε αυτή τη φάση, ο παίκτης καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να μην πέσει σε αντιφάσεις και να παρουσιάσει μια συνεκτική ιστορία.

Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί, όπως στις κλασικές σειρές με ντετέκτιβ τύπου Columbo. Η αποτυχία δεν σημαίνει απλώς ήττα, αλλά φυλακή για τον ήρωα, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται εντελώς το τέλος της ιστορίας.

Το The Deed δεν περιορίζεται σε μία μόνο εκδοχή της ιστορίας. Αντίθετα, οι επιλογές του παίκτη – από το όπλο που θα χρησιμοποιήσει μέχρι το ποιον θα ενοχοποιήσει και πώς θα σταθεί απέναντι στον επιθεωρητή – οδηγούν σε πολλαπλές πιθανές εκβάσεις. Ορισμένες από αυτές μπορεί να σημαίνουν απόλυτη επιτυχία, με τον Arran να ξεφεύγει αλώβητος, ενώ άλλες μπορεί να τον οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή.

Αυτή η δομή δίνει στο παιχνίδι επαναληψιμότητα και βάθος, αφού κάθε νέα προσπάθεια μπορεί να αποκαλύψει διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και να φέρει απρόβλεπτες συνέπειες.

Αν και το The Deed δεν εντυπωσιάζει με την τεχνολογία του ή με φαντασμαγορικά γραφικά, καταφέρνει να κερδίσει το κοινό μέσα από την ατμόσφαιρα και το αφήγημα του. Η σκηνοθεσία, οι διάλογοι και οι επιλογές του παίκτη δημιουργούν μια ένταση που θυμίζει περισσότερο θεατρικό δράμα παρά απλό ψηφιακό παιχνίδι.

The Deed - [Steam Link]