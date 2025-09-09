CASSINI Hackathon: Δεδομένα από δορυφόρους και τεχνολογία στην υπηρεσία του βιώσιμου τουρισμού

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και online στις 7–9 Νοεμβρίου στο Impact Hub Athens. Με θέμα “Space for Consumer Experiences”, ο φετινός διαγωνισμός καλεί συμμετέχοντες άνω των 18 ετών να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για το βιώσιμο τουρισμό, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, το σύστημα πλοήγησης Galileo και πληροφορίες από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα CASSINI Hackathon αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας CASSINI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπούν στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον τομέα του Διαστήματος.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ταυτόχρονα σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στην Ελλάδα, τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Impact Hub Athens και θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή δια ζώσης αλλά και με την επιλογή της online συμμετοχής στους χώρους του hub στου Ψυρρή.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ανοιχτές για άτομα και ομάδες έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα, ώστε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο: να εμπνεύσουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις και να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες του τουρισμού στην πράσινη και βιώσιμη μετάβαση», αναφέρει ο Δημήτρης Κοκκινάκης, συνιδρυτής του Impact Hub Athens.

Πριν από το Hackathon, θα πραγματοποιηθούν συμμετοχικά εργαστήρια για την ανάδειξη των βασικών προκλήσεων του κλάδου. Οι διακριθείσες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιτάχυνσης από το Impact Hub Athens για την προετοιμασία εφαρμογής των λύσεών τους στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση 10th CASSINI Hackathon ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα του Impact Hub Athens στο athens.hosts@impacthub.net.