Ariane 64: Ιστορική πρεμιέρα για τον ισχυρότερο πύραυλο της Ευρώπης με φορτίο δορυφόρους της Amazon

Η Ευρώπη επέστρεψε δυναμικά στο παιχνίδι των βαρέων εκτοξεύσεων, καθώς ο πύραυλος Ariane 6, στην πιο ισχυρή του διαμόρφωση με τέσσερις προωθητήρες (Ariane 64), πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι, μεταφέροντας 32 δορυφόρους για το φιλόδοξο δίκτυο της Amazon Leo (aka Project Kuiper).

Η επιτυχής εκτόξευση της αποστολής VA267 είναι η σφραγίδα σε ένα συμβόλαιο που αλλάζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια διαστημική σκακιέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς 18 προγραμματισμένων αποστολών που θα γεμίσουν την χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) με τους δορυφόρους της Amazon.

Το «θηρίο» ξυπνάει: Η δύναμη των τεσσάρων

Αν και ο Ariane 6 είχε ήδη συστηθεί στο κοινό με την ελαφρύτερη εκδοχή του (62), η χθεσινή ημέρα ανήκε στον «μεγάλο αδελφό». Ο Ariane 64, εξοπλισμένος με τέσσερις στερεούς προωθητήρες P120C, έδειξε τα δόντια του. Η πρόσθετη ώθηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για την τοποθέτηση μεγάλων φορτίων σε τροχιά, επιτρέποντας στην Arianespace να ανταγωνιστεί ευθέως τους αμερικανικούς πυραύλους που κυριαρχούν στην αγορά τα τελευταία χρόνια.

Με την πυροδότηση του κύριου κινητήρα Vulcain 2.1 και τη συνδρομή των τεσσάρων boosters, ο πύραυλος άφησε την εξέδρα εκτόξευσης ELA-4, σκίζοντας τον ουρανό της Γαλλικής Γουιάνας. Περίπου μία ώρα και 54 λεπτά αργότερα, η ανώτερη βαθμίδα Vinci, ένα τεχνολογικό κομψοτέχνημα που επιτρέπει πολλαπλές αναφλέξεις στο διάστημα, απελευθέρωσε με ακρίβεια το φορτίο της σε ύψος περίπου 465 χιλιομέτρων.

Amazon LEO: Η απάντηση στο Starlink

Το φορτίο της αποστολής έχει τη δική του βαρύτητα. Οι 32 δορυφόροι αποτελούν μέρος του αστερισμού που μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ως «Project Kuiper» και πλέον έχει μετονομαστεί σε Amazon LEO. Στόχος της Amazon είναι να προσφέρει γρήγορο, αξιόπιστο δορυφορικό ίντερνετ σε περιοχές που δεν καλύπτονται από επίγεια δίκτυα, μπαίνοντας σφήνα στην κυριαρχία του Starlink της SpaceX.

Για την Ευρώπη, η συνεργασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας. Το συμβόλαιο με την Amazon είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία των εκτοξεύσεων, εξασφαλίζοντας στον Ariane 6 έναν σταθερό ρυθμό πτήσεων για τα επόμενα χρόνια. Η εμπιστοσύνη ενός πελάτη τέτοιου μεγέθους αποδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό όχημα θεωρείται αξιόπιστη λύση για την ανάπτυξη «mega-constellations».

Στρατηγική αυτονομία και μέλλον

Ο David Cavaillolès, CEO της Arianespace, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για ένα «ορόσημο» που επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ευρώπης να διαχειρίζεται τις πιο απαιτητικές αποστολές. Και πράγματι, μετά από χρόνια καθυστερήσεων και αβεβαιότητας που ταλάνισαν το πρόγραμμα κατά την ανάπτυξή του, ο Ariane 64 αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι έτοιμος να αναλάβει δράση.

Η επιτυχία της πτήσης VA267 ανοίγει τον δρόμο για μια εντατική περίοδο δραστηριότητας. Η Arianespace καλείται τώρα να αυξήσει τον ρυθμό των εκτοξεύσεων (cadence) για να ικανοποιήσει το βιβλίο παραγγελιών της. Η ικανότητα του πυραύλου να προσαρμόζεται –από επιστημονικές αποστολές του ESA μέχρι εμπορικά φορτία μαμούθ– είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητά του.