Άλμα προς τη Σελήνη: Η Κίνα πέτυχε την πρώτη κάθετη προσθαλάσσωση του πυραύλου Long March 10

Σε μια επίδειξη τεχνολογικής ισχύος που επαναπροσδιορίζει τους συσχετισμούς στην κούρσα του διαστήματος, η Κίνα πραγματοποίησε χθες, 11 Φεβρουαρίου 2026, ένα καθοριστικό βήμα για την αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2030. Στο Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων του Wenchang, η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA) ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία μια σύνθετη, διπλή δοκιμή: την πτήση και κάθετη προσθαλάσσωση του πρωτοτύπου του πυραύλου Long March 10, καθώς και την κρίσιμη δοκιμή διαφυγής του νέου διαστημικού σκάφους Mengzhou.

Το εγχείρημα αυτό δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική επαλήθευση, αλλά στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι το κινεζικό πρόγραμμα σεληνιακής εξερεύνησης ωριμάζει με ταχύτατους ρυθμούς, υιοθετώντας τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης που μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόμιο κυρίως της ιδιωτικής αμερικανικής βιομηχανίας.

Η «απάντηση» της Κίνας στην επαναχρησιμοποίηση

Το πιο εντυπωσιακό σκέλος της δοκιμής αφορούσε τον πύραυλο φορέα Long March 10. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η κινεζική διαστημική βιομηχανία πέτυχε την ελεγχόμενη επιστροφή και κάθετη προσθαλάσσωση ενός πυραυλικού σταδίου βαρέως τύπου. Ο πύραυλος, αφού ολοκλήρωσε το σκέλος της ανόδου, πραγματοποίησε ελιγμούς ακριβείας και επέστρεψε για να προσθαλασσωθεί ελεγχόμενα στον ωκεανό, χρησιμοποιώντας τα δικά του συστήματα πρόωσης και πέδησης.

Η εξέλιξη αυτή είναι κομβικής σημασίας. Η δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του πρώτου σταδίου του πυραύλου μειώνει δραστικά το κόστος των αποστολών και επιτρέπει συχνότερες εκτοξεύσεις, μια στρατηγική που η Κίνα έχει θέσει ως προτεραιότητα για τη βιωσιμότητα του προγράμματός της. Το Long March 10, με τους κινητήρες υγρού οξυγόνου-κηροζίνης YF-100K, σχεδιάστηκε εξ αρχής με αυτή τη φιλοσοφία, στοχεύοντας να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών.

Mengzhou: Ασπίδα προστασίας για τους αστροναύτες

Παράλληλα με την επιτυχία του πυραύλου, η δοκιμή εστίασε στην ασφάλεια του πληρώματος. Το νέας γενιάς διαστημικό σκάφος Mengzhou («Πλοίο του Ονείρου») υπεβλήθη σε δοκιμή διαφυγής υπό συνθήκες μέγιστης δυναμικής πίεσης (Max-Q). Πρόκειται για το πιο επικίνδυνο στάδιο μιας εκτόξευσης, όπου οι αεροδυναμικές δυνάμεις που ασκούνται στο σκάφος είναι οι ισχυρότερες.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, το σύστημα διαφυγής πυροδοτήθηκε επιτυχώς, απομακρύνοντας ακαριαία την κάψουλα από τον πύραυλο-φορέα. Στη συνέχεια, το σκάφος ανέπτυξε τα αλεξίπτωτά του και προσθαλασσωθηκε με ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σώσει τις ζωές των αστροναυτών σε περίπτωση καταστροφικής αστοχίας κατά την εκτόξευση. Το Mengzhou, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και επτά αστροναύτες (ή τρεις για τις αποστολές στη Σελήνη), αποτελεί το «εισιτήριο» της Κίνας για το βαθύ διάστημα, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα σκάφη Shenzhou.

Ο οδικός χάρτης για το 2030

Η επιτυχία της 11ης Φεβρουαρίου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, σφικτό σχεδιασμό. Η Κίνα έχει δεσμευτεί δημόσια για την πρώτη επανδρωμένη προσσελήνωση πριν το τέλος της δεκαετίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο εκτοξεύσεις με πυραύλους Long March 10: μία για την αποστολή του σκάφους Mengzhou και μία για τη σεληνάκατο Lanyue («Αγκαλιάζοντας τη Σελήνη»). Τα δύο οχήματα θα συναντηθούν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, όπου οι αστροναύτες θα μεταβούν στη σεληνάκατο για την κάθοδο στην επιφάνεια.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ταυτόχρονη πρόοδος σε πολλαπλά μέτωπα – κινητήρες, συστήματα διαφυγής, σεληνάκατοι και επαναχρησιμοποίηση – δείχνει πως το χρονοδιάγραμμα του 2030 δεν είναι απλώς μια πολιτική εξαγγελία, αλλά ένας ρεαλιστικός τεχνικός στόχος. Η Κίνα φαίνεται να κλείνει την ψαλίδα με το πρόγραμμα Artemis των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα νέο, διπολικό τοπίο στη διαστημική εξερεύνηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και καινοτομίες

Αξίζει να σταθούμε στα τεχνικά δεδομένα που αναδείχθηκαν από τη δοκιμή:

Ακρίβεια Προσθαλάσσωσης: Το σύστημα καθοδήγησης του πυραύλου επέτρεψε την προσέγγιση στο σημείο μηδέν με εντυπωσιακή ακρίβεια, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές προσγειώσεις σε πλατφόρμες ή ακόμη και στην ξηρά.

Το σύστημα καθοδήγησης του πυραύλου επέτρεψε την προσέγγιση στο σημείο μηδέν με εντυπωσιακή ακρίβεια, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές προσγειώσεις σε πλατφόρμες ή ακόμη και στην ξηρά. Κινητήρες YF-100K: Οι βελτιωμένοι αυτοί κινητήρες απέδειξαν την αξιοπιστία τους σε συνθήκες πολλαπλών επανεκκινήσεων, στοιχείο απαραίτητο για την επιστροφή του πυραύλου.

Οι βελτιωμένοι αυτοί κινητήρες απέδειξαν την αξιοπιστία τους σε συνθήκες πολλαπλών επανεκκινήσεων, στοιχείο απαραίτητο για την επιστροφή του πυραύλου. Αρθρωτός Σχεδιασμός: Το Mengzhou έχει σχεδιαστεί με modular λογική, επιτρέποντας την προσαρμογή του τόσο για αποστολές σε χαμηλή τροχιά (στο διαστημικό σταθμό Tiangong) όσο και για μακρινά ταξίδια στη Σελήνη.

Το επόμενο βήμα

Με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Wenchang, οι μηχανικοί της CNSA θα προχωρήσουν στις τελικές ρυθμίσεις πριν από την παρθενική, πλήρη πτήση του Long March 10 σε τροχιά. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση θα είναι η δοκιμή της σεληνακάτου Lanyue σε πραγματικές συνθήκες, καθώς και η πλήρως αυτοματοποιημένη σύνδεση των σκαφών σε τροχιά.