Το «παγωμένο» μυστικό του αστεροειδή Bennu: Η ζωή ξεκινά στο βαθύ Διάστημα

Όταν η κάψουλα της αποστολής OSIRIS-REx της NASA προσγειώθηκε στην έρημο της Γιούτα το 2023, οι επιστήμονες ήξεραν ότι κρατούσαν στα χέρια τους ένα κομμάτι από την ιστορία του ηλιακού μας συστήματος. Τρία χρόνια αργότερα, τα εργαστήρια του Penn State αποκαλύπτουν ότι αυτό το κομμάτι «μιλάει» και η ιστορία που διηγείται ανατρέπει όσα πιστεύαμε για τη χημική καταγωγή της ζωής.

Νέα ανάλυση στα δείγματα του αστεροειδούς Bennu δείχνει ότι τα θεμελιώδη συστατικά της βιολογίας δεν χρειάζονται απαραίτητα ζεστές «λίμνες» για να δημιουργηθούν. Αντιθέτως, φαίνεται πως μπορούν να γεννηθούν μέσα στην παγωμένη, ραδιενεργή καρδιά του βαθύ διαστήματος.

Η ανατροπή στα εργαστήρια του Penn State

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (Penn State), με επικεφαλής την Allison Baczynski, εφάρμοσε προηγμένες τεχνικές ισοτοπικής ανάλυσης σε μικροσκοπικούς κόκκους σκόνης από τον αστεροειδή. Το επίκεντρο της μελέτης ήταν η γλυκίνη, το απλούστερο αμινοξύ και βασικό δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών.

Μέχρι σήμερα, η κρατούσα θεωρία ήθελε τέτοια σύνθετα οργανικά μόρια να σχηματίζονται κυρίως παρουσία υγρού νερού, σε συνθήκες που θυμίζουν μια «ζεστή σούπα». Ωστόσο, η χημική υπογραφή των μορίων του Bennu έδειξε κάτι τελείως διαφορετικό. Τα αμινοξέα αυτά δεν «μαγειρεύτηκαν» σε νερό, αλλά σχηματίστηκαν απευθείας από τον πάγο, υπό την επίδραση κοσμικής ακτινοβολίας.

«Τα αποτελέσματά μας αλλάζουν το σενάριο για το πώς νομίζαμε ότι σχηματίζονται τα αμινοξέα στους αστεροειδείς», αναφέρει η Baczynski. Η ανακάλυψη αυτή υποδεικνύει ότι τα δομικά στοιχεία της ζωής μπορούν να προκύψουν σε πολύ πιο σκληρές και εχθρικές συνθήκες από ό,τι φανταζόμασταν.

Διαφορετική καταγωγή από τους μετεωρίτες

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας είναι η σύγκριση με τον διάσημο μετεωρίτη Murchison, ο οποίος έπεσε στη Γη το 1969 και αποτελούσε μέχρι τώρα το μέτρο σύγκρισης για την εξωγήινη οργανική χημεία.

Ενώ τα αμινοξέα του Murchison φέρουν σημάδια που προδίδουν αλληλεπίδραση με υγρό νερό, τα δείγματα του Bennu έχουν τελείως διαφορετικό ισοτοπικό αποτύπωμα. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μητρικός αστεροειδής του Bennu προέρχεται από μια διαφορετική, πιο μακρινή και ψυχρή περιοχή του ηλιακού συστήματος, πιθανότατα πέρα από τη λεγόμενη «γραμμή χιονιού», όπου οι πτητικές ενώσεις παγώνουν ακαριαία.

Γιατί αυτό αλλάζει τα δεδομένα

Η σημασία της ανακάλυψης ξεπερνά τον ίδιο τον αστεροειδή. Αν τα αμινοξέα μπορούν να σχηματιστούν στον κενό χώρο, πάνω σε κόκκους παγωμένης σκόνης που βομβαρδίζονται από ακτινοβολία, τότε το σύμπαν είναι ένα τεράστιο χημικό εργοστάσιο.

Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά για την έναρξη της ζωής είναι πιθανότατα πανταχού παρόντα, έτοιμα να «σπαρθούν» σε πλανήτες μέσω συγκρούσεων αστεροειδών και κομητών. Η Γη, λοιπόν, δεν χρειάστηκε να συνθέσει τα πάντα από το μηδέν· μέρος της βιολογικής της προίκας ίσως έφτασε εδώ με τη μορφή παγωμένης αστρόσκονης.

Το μέλλον της έρευνας

Η αποστολή OSIRIS-REx συνεχίζει να αποδίδει καρπούς χρόνια μετά την επιστροφή της. Καθώς η τεχνολογία ανάλυσης βελτιώνεται, οι επιστήμονες είναι σε θέση να «διαβάζουν» την ιστορία δισεκατομμυρίων ετών που είναι γραμμένη σε κόκκους μικρότερους από έναν κόκκο άμμου. Το εύρημα του Penn State επιβεβαιώνει ότι η μελέτη δειγμάτων που δεν έχουν μολυνθεί από την ατμόσφαιρα της Γης είναι μονόδρομος για την κατανόηση της προέλευσής μας.