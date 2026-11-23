Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis διέθεσε σε limited preview έκδοση το Chain, έναν ενιαίο χώρο εργασίας βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει σε ερευνητές και διωκτικές αρχές να αναλύουν δεδομένα συναλλαγών μέσω φυσικής γλώσσας. Το ντεμπούτο της πλατφόρμας συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι χρησιμοποιήθηκε ήδη στην πράξη για την ιχνηλάτηση των κεφαλαίων από την πρόσφατη παραβίαση ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ανταλλακτήριο Binance, όπου οι δράστες διέσπειραν τα κλεμμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε δεκάδες χιλιάδες διευθύνσεις και σχεδόν δώδεκα διαφορετικά δίκτυα blockchain.

Η εμφάνιση του Chain συγκεντρώνει δώδεκα χρόνια δεδομένων της Chainalysis, ήτοι πάνω από 450 δισεκατομμύρια χαρτογραφημένες συναλλαγές, 10 εκατομμύρια έρευνες και 180.000 ταυτοποιημένες οντότητες, κάτω από την ομπρέλα των AI agents, επιτρέποντας μάλιστα στους πελάτες να συνδέουν και εξωτερικά μοντέλα όπως τα ChatGPT, Claude και Google Gemini. Παράλληλα όμως, η αυτοματοποίηση της παρακολούθησης σε δημόσια δίκτυα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο τα κρυπτονομίσματα έχουν μετατραπεί σε ένα σύστημα οικονομικής επιτήρησης πολύ πιο διαφανές για τις αρχές από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, απομακρυνόμενα πλήρως από το αρχικό όραμα ανωνυμίας του Satoshi Nakamoto.

Πώς λειτουργεί το Chain στην πράξη μέσω τριών βασικών πυλώνων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Chainalysis, το νέο εργαλείο σχεδιάστηκε γύρω από τρεις κεντρικές λειτουργίες, συνομιλία (Converse), δημιουργία (Create) και κωδικοποίηση ροών εργασίας (Codify), προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ταχύτητα με την οποία οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν πλέον αυτοματισμούς για το ξέπλυμα κεφαλαίων. Κατά την έρευνα για το περιστατικό της Binance, οι αναλυτές δεν χρειάστηκε να γράψουν εξειδικευμένα scripts ή να αναζητήσουν χειροκίνητα συναλλαγές σε διαφορετικούς block explorers, καθώς αρκούσε μια απλή εντολή προς το Chain για τον εντοπισμό των αντίστοιχων συναλλαγών που περνούσαν μέσα από γέφυρες διασύνδεσης δικτύων.

Στο πεδίο της σύνθεσης δεδομένων, η ερευνητική ομάδα της εταιρείας χρησιμοποίησε το Chain για να διασταυρώσει το μέγεθος της επίθεσης στη Binance με το ιστορικό των κλοπών που αποδίδονται σε ομάδες της Βόρειας Κορέας, συνδυάζοντας εσωτερικά δεδομένα απόδοσης ταυτότητας με δημόσιες πηγές ώστε να παραχθούν άμεσα γραφήματα και αναφορές. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής έρευνας Eric Jardine, η ταχύτητα συλλογής και επαλήθευσης στοιχείων από πολλαπλές πηγές επιτρέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένων συνόλων δεδομένων υπό πίεση χρόνου.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη μετατροπή επαναλαμβανόμενων μεθόδων ανάλυσης σε αυτοματοποιημένες ροές (Automations). Όταν οι ερευνητές εντόπισαν ότι οι δράστες έσπαγαν μεγάλα ποσά σε μικρότερα τμήματα και τα μετακινούσαν κυκλικά μέσα από πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) αλλάζοντας διαρκώς stablecoins, δημιούργησαν έναν αυτοματισμό που ακολουθούσε κάθε ανταλλαγή και κατέγραφε τον τελικό παραλήπτη. Χαρακτηριστική της εξοικονόμησης χρόνου είναι η εκτίμηση του Brian Higdon από τη MoonPay, ο οποίος ανέφερε ότι το Chain μετέτρεψε μια χειροκίνητη έρευνα 45 λεπτών σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία 5 λεπτών.

Ο αγώνας δρόμου των AI agents στην επιτήρηση του blockchain

Η Chainalysis, η οποία ιδρύθηκε το 2014 και συνεργάζεται σήμερα με κυβερνητικές υπηρεσίες, ανταλλακτήρια και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 70 χώρες, δεν κινείται μόνη της προς την αυτοματοποιημένη επιτήρηση. Μέσα στο 2026 η TRM Labs παρουσίασε τον Μάρτιο το Co-Case Agent που μεταφράζει εντολές φυσικής γλώσσας σε σύνθετες ερευνητικές ενέργειες, η Elliptic διέθεσε τον Σεπτέμβριο τον δικό της πράκτορα Decode, ενώ η Crystal Intelligence παρουσίασε το αντίστοιχο εργαλείο της μόλις μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της Chainalysis.

Το ενδιαφέρον των ρυθμιστικών και διωκτικών αρχών για τέτοιου είδους λύσεις είναι ήδη έντονο και αποτυπώνεται τόσο σε δημόσιες τοποθετήσεις όσο και σε κρατικές συμβάσεις. Ο Raymond Chan, εκτελεστικός διευθυντής επιβολής και καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος της Νομισματικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ (HKMA), υπογράμμισε πρόσφατα ότι, σε αντίθεση με τα μετρητά, οι συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αφήνουν μόνιμο δημόσιο ίχνος, περιγράφοντας την προοπτική ενός on-chain AI agent που θα συνδυάζει ανάλυση blockchain, έλεγχο πελατών και άμεσο πάγωμα ύποπτων πορτοφολιών.

Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανέθεσε τον Ιούλιο στην TRM Labs σύμβαση ύψους 94,7 εκατομμυρίων δολαρίων για λογισμικό ψηφιακής εγκληματολογίας κρυπτονομισμάτων, την οποία η Chainalysis χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ομοσπονδιακή σύμβαση του κλάδου κατά την ένστασή της για την απευθείας ανάθεση. Στα αιτήματα της, η ICE είχε ζητήσει ρητά δυνατότητες ανάκτησης δεδομένων μέσω AI, αυτόματες ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο προς τα ανταλλακτήρια για δέσμευση κεφαλαίων και συντονισμό με εκδότες stablecoins για πάγωμα λογαριασμών. Μετά την επίθεση στη Binance, η πρακτική του παγώματος κεφαλαίων επεκτάθηκε σε δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το FBI κάλεσε διαχειριστές κόμβων πρωτοκόλλων όπως το THORChain να μπλοκάρουν σχετικές συναλλαγές.

Ερωτήματα αξιοπιστίας και η απόσταση από το όραμα της ανωνυμίας

Παρά την αυξανόμενη υιοθέτηση αυτών των συστημάτων, η αξιοπιστία των αλγοριθμικών εργαλείων ιχνηλάτησης παραμένει αντικείμενο κριτικής. Τον Σεπτέμβριο, ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε την καταδίκη του Roman Sterlingov σε 12,5 έτη φυλάκισης για τη λειτουργία του mixer Bitcoin Fog, σε μια υπόθεση που στηρίχθηκε σε στοιχεία του λογισμικού Reactor της Chainalysis, παρότι το δικαστήριο κατέγραψε ότι οι πραγματογνώμονες παραδέχθηκαν πως το λογισμικό δεν είχε υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους και δεν γνώριζαν το ποσοστό σφάλματος του.

Ανεξάρτητη μελέτη ερευνητών του Delft University of Technology το 2025, η οποία συνέκρινε τις επισημάνσεις της Chainalysis με κατασχεμένα δεδομένα από τρεις παράνομες υπηρεσίες, έδειξε ότι το σύστημα απέδωσε σωστά μόλις το 24,54% των διευθύνσεων του BestMixer, αν και τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα (false positives) παρέμειναν κάτω από το 0,5%. Σε συνδυασμό με πρόσφατα περιστατικά λανθασμένων συλλήψεων στις ΗΠΑ από συστήματα αναγνώρισης προσώπου και αυτόματης ανάγνωσης πινακίδων, οι επικριτές επισημαίνουν τους κινδύνους που ενέχει η τυφλή εμπιστοσύνη σε αυτοματοποιημένα εργαλεία επιτήρησης.

Για τους αναλυτές της αγοράς, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια βαθιά αντίφαση. Όταν ο Satoshi Nakamoto παρουσίασε το Bitcoin το 2008, ανέφερε ρητά τη δυνατότητα ανωνυμίας των συμμετεχόντων ως βασικό του χαρακτηριστικό. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, η μόνιμη δημοσιότητα των συναλλαγών στο blockchain, σε συνδυασμό με την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης και τη συνεργασία ανταλλακτηρίων με τις αρχές, καθιστά το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων πολύ πιο εκτεθειμένο στον έλεγχο από ό,τι ένα κλασικό τραπεζικό ίδρυμα.