Ερευνητική ομάδα από το Swiss Plasma Center (SPC) της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης (EPFL) δημοσίευσε στο επιστημονικό περιοδικό Physical Review Letters ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο που επιτρέπει την αξιόπιστη πρόβλεψη της ισχύος θέρμανσης που απαιτείται για τη μετάβαση του πλάσματος σε κατάσταση υψηλού περιορισμού (H-mode) εντός των αντιδραστήρων tokamak. Η μελέτη, της οποίας ηγήθηκε ο υποψήφιος διδάκτορας Brenno De Lucca, δίνει απάντηση σε ένα θεμελιώδες ερώτημα της φυσικής πλάσματος που παρέμενε άλυτο από το 1982.

Η πρακτική αξία της έρευνας αποτυπώνεται άμεσα στις εκτιμήσεις για τους μεγάλους αντιδραστήρες επόμενης γενιάς που βρίσκονται υπό κατασκευή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του μοντέλου, ο διεθνής αντιδραστήρας ITER στη Γαλλία θα χρειαστεί τουλάχιστον 43 megawatts ισχύος θέρμανσης για να εισέλθει σε H-mode, τιμή που βρίσκεται άνετα κάτω από τη σχεδιαζόμενη χωρητικότητα των 73 megawatts, ενώ για τον συμπαγή αμερικανικό αντιδραστήρα SPARC της Commonwealth Fusion Systems το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο ανέρχεται στα 26 megawatts, αγγίζοντας οριακά την προγραμματισμένη ισχύ των 25 megawatts και αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια σφάλματος στους χειριστές του.

Το φαινόμενο της μετάβασης από το L-mode στο H-mode

Για να επιτευχθεί πυρηνική σύντηξη στη Γη, οι επιστήμονες πρέπει να θερμάνουν αέριο σε ακραίες θερμοκρασίες ώστε να μετατραπεί σε πλάσμα και να το διατηρήσουν σταθερό μέσω ισχυρών μαγνητικών πεδίων στον δακτυλιοειδή θάλαμο ενός tokamak. Το βασικό εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία είναι η τυρβώδης ροή του πλάσματος, η οποία προκαλεί διακυμάνσεις που απομακρύνουν τη θερμότητα από τον πυρήνα και δυσχεραίνουν τη διατήρηση των συνθηκών σύντηξης.

Το 1982, οι φυσικοί παρατήρησαν ότι όταν η ισχύς θέρμανσης ξεπεράσει ένα κρίσιμο κατώφλι, η συμπεριφορά του πλάσματος μεταβάλλεται απότομα και η τυρβώδης ροή κοντά στα άκρα του περιορίζεται δραστικά, επιτρέποντας πολύ πιο αποδοτική συγκράτηση της ενέργειας. Παρόλο που η μετάβαση από την κατάσταση χαμηλού περιορισμού (L-mode) σε κατάσταση υψηλού περιορισμού (H-mode) θεωρείται απαραίτητη για τη λειτουργία μελλοντικών σταθμών ενέργειας, το ακριβές κατώφλι ισχύος δεν είναι μια σταθερή, καθολική τιμή, καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με την πυκνότητα του πλάσματος και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, δύο παράγοντες που οι παλαιότερες θεωρίες αδυνατούσαν να εξηγήσουν συνδυαστικά.

Πώς οι προσομοιώσεις αποκάλυψαν τον μηχανισμό του πλάσματος

Αξιοποιώντας πολύ μεγαλύτερο όγκο πειραματικών δεδομένων από όσα ήταν διαθέσιμα τη δεκαετία του 1980, οι ερευνητές του EPFL πραγματοποίησαν αρχικά εκτενείς προσομοιώσεις στον υπερυπολογιστή Daint του Ελβετικού Εθνικού Κέντρου Υπερυπολογιστών (CSCS) για να αναπαράγουν τη συμπεριφορά του πλάσματος καθώς αυξάνεται η ισχύς θέρμανσης. Στη συνέχεια ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει τις φυσικές διεργασίες πίσω από τη μετάβαση και επαλήθευσαν τις προβλέψεις του συγκρίνοντάς τες με πραγματικές μετρήσεις από εν ενεργεία τόκαμακ.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ίδια η τυρβώδης ροή στο εσωτερικό του πλάσματος δημιουργεί δευτερογενείς ροές που κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες στην εξωτερική του περιοχή, και αυτές οι διαφορές ταχύτητας λειτουργούν ανασταλτικά, καταστέλλοντας τελικά την τυρβώδη ροή και μειώνοντας τις θερμικές απώλειες. Παράλληλα, οι υπολογισμοί της ομάδας αποσαφηνίζουν τον ρόλο του μαγνητικού πεδίου, αποδεικνύοντας πως ο συνδυασμός της κατεύθυνσής του με τις εσωτερικές ροές και τις συγκρούσεις των σωματιδίων καθιστά τη μετάβαση σε H-mode ευκολότερη σε μία μαγνητική διαμόρφωση συγκριτικά με την αντίθετη.

Προβλέψεις για τους αντιδραστήρες ITER και SPARC

Μέσα από τις εξισώσεις που προέκυψαν, η θεωρία εξηγεί για πρώτη φορά γιατί η απαιτούμενη ισχύς θέρμανσης αυξάνεται όσο ανεβαίνει η πυκνότητα του πλάσματος σε ένα λειτουργικό καθεστώς, ενώ μειώνεται σε ένα άλλο, δημιουργώντας ένα βέλτιστο σημείο πυκνότητας όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις ελαχιστοποιούνται. Έχοντας πλέον ένα κριτήριο βασισμένο στη φυσική και όχι απλώς σε εμπειρικές παρατηρήσεις, οι μηχανικοί μπορούν να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις απαιτήσεις λειτουργίας των αντιδραστήρων που σχεδιάζονται σήμερα.

Η σύγκριση ανάμεσα στον ITER και τον SPARC αναδεικνύει τη σημασία αυτής της μετρικής, καθώς ο μεν ευρωπαϊκός διεθνής αντιδραστήρας διαθέτει σημαντικό απόθεμα ισχύος έναντι του ελάχιστου ορίου των 43 megawatts, ενώ ο αμερικανικός αντιδραστήρας υψηλού μαγνητικού πεδίου θα κληθεί να λειτουργήσει πολύ κοντά στα όρια των 25 megawatts που προβλέπει ο σχεδιασμός του. Η τελική επιβεβαίωση του μοντέλου θα έρθει στην πράξη, καθώς και άλλες ερευνητικές ομάδες στον τομέα της σύντηξης θα κληθούν να το δοκιμάσουν στις δικές τους πειραματικές διατάξεις.