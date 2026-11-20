Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (HKUST) κατασκεύασαν το πρωτοποριακό σύστημα Smart Floss.

Το εργαλείο χρησιμοποιεί τον μηχανισμό του οδοντικού νήματος για να συλλέξει υγρό από την ουλοδοντική σχισμή (GCF).

Η ενσωματωμένη συστοιχία μικρορευστονικών αισθητήρων εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο μεταβολικούς δείκτες.

Προσφέρει μη επεμβατική παρακολούθηση για τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπερουριχαιμία, χωρίς την παραμικρή ανάγκη τρυπήματος του δέρματος.

Η υγεία των δοντιών και των ούλων συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού, επηρεάζοντας κρίσιμα συστήματα από τον εγκέφαλο μέχρι την καρδιαγγειακή λειτουργία. Για πολλές δεκαετίες, η ιατρική κοινότητα γνώριζε πως το υγρό της ουλοδοντικής σχισμής (Gingival Crevicular Fluid - GCF) αποτελεί έναν θησαυρό βιολογικών δεδομένων, ικανό να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ύπαρξη συστημικών παθήσεων. Η δυσκολία, ωστόσο, έγκειτο πάντα στον τρόπο συλλογής αυτού του υγρού, καθώς παράγεται σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες οι οποίες είναι αδύνατο να απομονωθούν με τις παραδοσιακές ιατρικές μεθόδους, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (HKUST) έδωσαν οριστική λύση στο πρόβλημα αναπτύσσοντας το Smart Floss. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και ανάλυσης, το οποίο εκμεταλλεύεται την καθημερινή ρουτίνα χρήσης του οδοντικού νήματος για να εξάγει ακριβή ιατρικά συμπεράσματα. Η συσκευή καταργεί τα εμπόδια των αιμοληψιών και προσφέρει στους ασθενείς μια ανώδυνη εναλλακτική για την καθημερινή καταγραφή των μεταβολικών τους δεικτών.

Πώς το Smart Floss αναλύει τον μεταβολισμό χωρίς αιμοληψία;

Το Smart Floss λειτουργεί συλλέγοντας το υγρό της ουλοδοντικής σχισμής (GCF) κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των μεσοδόντιων διαστημάτων. Η διάταξη χρησιμοποιεί νήμα διπλής ίνας και έναν μηχανισμό τροχαλίας για να μεταφέρει τα δείγματα σε μια τρισδιάστατη μικρορευστονική συστοιχία αισθητήρων. Μέσω εξειδικευμένων ηλεκτροδίων, η συσκευή πραγματοποιεί άμεση ογκομετρική ανάλυση και ανιχνεύει τα επίπεδα γλυκόζης και ουρικού οξέος, μετατρέποντας τη στοματική υγιεινή σε ολοκληρωμένο ιατρικό διαγνωστικό τεστ.

Η δομή του Smart Floss διαφέρει ριζικά από τα συμβατικά εργαλεία στοματικής υγιεινής. Αποτελείται από ένα προηγμένο σύστημα δειγματοληψίας με διπλή ίνα, η οποία εισχωρεί ανατομικά ανάμεσα στα δόντια και λειτουργεί ως υπεραπορροφητικός αγωγός. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός τροχαλίας αναλαμβάνει να μετακινήσει το τμήμα του νήματος που έχει εμποτιστεί με το ουλικό υγρό προς τον πυρήνα της συσκευής, αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο εξωτερικής μόλυνσης του δείγματος. Ο πυρήνας της ανάλυσης βασίζεται σε μια πυραμιδική μικρορευστονική δομή η οποία συνεργάζεται με αλληλοσυνδεόμενα ογκομετρικά ηλεκτρόδια, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια στις μετρήσεις των βιοδεικτών σε επίπεδα που συνήθως απαιτούν εργαστηριακές εξετάσεις αίματος.

Οι προκαταρκτικές κλινικές δοκιμές επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Οι επιστήμονες του HKUST δεν περιόρισαν τις έρευνές τους σε υγιείς συμμετέχοντες, αλλά επέκτειναν τις μετρήσεις σε ασθενείς που πάσχουν από διαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη, από υπερουριχαιμία (υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα) και από προχωρημένες περιοδοντικές νόσους. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, καθώς ο αισθητήρας παρουσίασε μηδενικές αποκλίσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές αιμοληπτικές μεθόδους ελέγχου.

Η σημασία της εφεύρεσης εντοπίζεται στη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης της στοματικής και της συστημικής υγείας. Οι παραδοσιακές ιατρικές προσεγγίσεις απαιτούν συχνά δυσάρεστες διαδικασίες με βελόνες, ειδικά για τους διαβητικούς ασθενείς που υποχρεούνται να μετρούν το σάκχαρό τους αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Το Smart Floss αντικαθιστά τη διαδικασία του τρυπήματος με μια καθημερινή συνήθεια ρουτίνας. Η άνεση που προσφέρει θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά το ποσοστό συμμόρφωσης των ασθενών στις ιατρικές οδηγίες, μειώνοντας τις επιπλοκές από κακώς ρυθμισμένα μεταβολικά νοσήματα. Παράλληλα, τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση φλεγμονών των ούλων (ουλίτιδα) προτού αυτές εξελιχθούν σε περιοδοντίτιδα, προστατεύοντας τη δομή των οδοντικών ριζών.

Μια βαθύτερη ανάλυση της μικρορευστονικής τεχνολογίας που κρύβεται κάτω από το περίβλημα δείχνει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικιακής βιοϊατρικής μηχανικής. Τα μικρορευστονικά τσιπ (microfluidics) επιτρέπουν τον ακριβή χειρισμό ελάχιστων ποσοτήτων υγρών μέσα σε μικροσκοπικά κανάλια μεγέθους λίγων μικρομέτρων. Ο μετασχηματισμός αυτών των πολύπλοκων εργαστηριακών διατάξεων σε μια φορητή, φθηνή και αναλώσιμη μορφή εργαλείου για χρήση στο μπάνιο αποτελεί ένα τεράστιο μηχανολογικό επίτευγμα. Το ουλικό υγρό μεταφέρει πρωτεΐνες, αντισώματα, ιόντα και μεταβολίτες, αντανακλώντας τη γενικότερη κυκλοφορία του αίματος.

Η ικανότητα ανάγνωσης αυτού του πλούσιου βιολογικού «χάρτη» μέσω ενός απλού οδοντικού νήματος ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δεκάδων νέων αντίστοιχων αισθητήρων στο άμεσο μέλλον.