Όποιος αναζητά σήμερα μια μεγάλη τηλεόραση για το σαλόνι του έρχεται συνήθως αντιμέτωπος με ένα γνώριμο δίλημμα. Να διαλέξει μια οθόνη με υψηλή φωτεινότητα που αποδίδει καθαρά ακόμα και το μεσημέρι με ανοιχτές κουρτίνες, ή μια οθόνη που προσφέρει βαθύ μαύρο στις βραδινές ταινίες χωρίς ενοχλητικές γκρίζες σκιές; Μέχρι πρόσφατα, το να κερδίσεις το ένα σήμαινε σχεδόν αναπόφευκτα ότι θα έκανες υποχωρήσεις στο άλλο.

Η TCL επιχειρεί να δώσει οριστική λύση σε αυτόν τον συμβιβασμό με την τεχνολογία SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED), την πρώτη παγκοσμίως που απέσπασε την πιστοποίηση TÜV Rheinland Perceptual Color Volume, ενσωματώνοντάς την στις νέες σειρές TCL X11L, TCL C8L και TCL C7L για να συνδυάσει τη φυσική ζωντάνια των χρωμάτων με την απόλυτη ακρίβεια στη φωτεινότητα.

Πώς λειτουργεί στην πράξη η τεχνολογία SQD-Mini LED

Για να φανεί τι κάνει την αρχιτεκτονική SQD-Mini LED να ξεχωρίζει, αξίζει να δούμε πώς γεννιέται το φως πίσω από την οθόνη πριν φτάσει στα μάτια μας. Στις ανταγωνιστικές τηλεοράσεις RGB Mini LED, κάθε ζώνη φωτισμού χρησιμοποιεί τρία ξεχωριστά έγχρωμα λαμπάκια (ένα κόκκινο, ένα πράσινο και ένα μπλε), μια διάταξη που καταλαμβάνει τριπλάσιο χώρο, απαιτεί μεγαλύτερο πάχος για να αναμειχθούν σωστά τα χρώματα και μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα περιγράμματα όταν μια πολύ φωτεινή λεπτομέρεια βρίσκεται δίπλα σε σκοτεινό φόντο.

Η TCL ακολούθησε μια πιο έξυπνη και καθαρή διαδρομή, τοποθετώντας μία αποδοτική μπλε λυχνία Mini LED ανά ζώνη, η οποία φωτίζει ένα πυκνό στρώμα νανοσωματιδίων Super Quantum Dots με βελτιωμένη κατά 69% χρωματική ακρίβεια. Μόλις το μπλε φως συναντήσει αυτά τα σωματίδια, μετατρέπεται ακαριαία σε απόλυτα καθαρό λευκό φως προτού περάσει στα χρωματικά φίλτρα της οθόνης. Επειδή μία μόνο δίοδος αντικαθιστά τρεις, η TCL καταφέρνει να χωρέσει έως και τριπλάσιες ζώνες τοπικού ελέγχου (Precise Dimming Zones) στην ίδια επιφάνεια, αποτρέποντας τα χρώματα από το να «μπερδεύονται» μεταξύ τους και διατηρώντας σταθερή κάλυψη που αγγίζει το 100% του κινηματογραφικού προτύπου BT.2020, είτε παρακολουθείτε μια σκοτεινή σκηνή μυστηρίου είτε ένα φωτεινό αθλητικό γεγονός.

Πάνελ WHVA 2.0 Ultra και Ultra Color Filter: Καθαρή εικόνα από κάθε γωνία του καναπέ

Η σωστή παραγωγή φωτός στο εσωτερικό της τηλεόρασης δεν θα είχε αντίκρισμα αν η ίδια η επιφάνεια της οθόνης δεν μπορούσε να το διαχειριστεί με ακρίβεια. Στο μπροστινό μέρος του πάνελ, το νέο Ultra Color Filter λειτουργεί σαν ένας εξαιρετικά ακριβής διαχωριστής χρωμάτων που κόβει τις περιττές αποχρώσεις ανάμεσα στο κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, αυξάνοντας τον χρωματικό όγκο κατά 33% ώστε οι τόνοι του δέρματος να δείχνουν φυσικοί και τα τοπία να έχουν βάθος χωρίς υπερβολές.

Ακριβώς πίσω από αυτό το φίλτρο, η CSOT (θυγατρική της TCL στην κατασκευή πάνελ) εξοπλίζει τις σειρές X11L και C8L με το πάνελ WHVA 2.0 Ultra, ενώ η σειρά C7L αξιοποιεί την έκδοση HVA 2.0 Pro. Η μικροσκοπική δομή των υγρών κρυστάλλων σε αυτά τα πάνελ κλείνει ερμητικά όταν πρέπει να προβληθεί μαύρο, εμποδίζοντας το φως να διαρρεύσει και χαρίζοντας υψηλή φυσική αντίθεση πριν καν επέμβουν οι αλγόριθμοι της τηλεόρασης. Παράλληλα, η ειδική αντιανακλαστική επίστρωση που ρίχνει τις αντανακλάσεις στο μόλις 0,5%, μαζί με τη διευρυμένη γωνία θέασης, σημαίνει ότι ακόμη κι αν κάθεστε στην άκρη ενός γωνιακού καναπέ ή έχετε απέναντι ένα φωτεινό παράθυρο, η εικόνα δεν ξεθωριάζει και δεν μετατρέπεται σε καθρέφτη.

Εικόνα χωρίς φωτοστέφανα, 10.000 nits και επεξεργασία TSR AiPQ

Ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα στις φωτεινές τηλεοράσεις είναι το φαινόμενο blooming, εκείνη η αχνή φωτεινή άλως που εμφανίζεται γύρω από λευκούς υπότιτλους ή τα αστέρια ενός νυχτερινού ουρανού. Για να εξαφανίσει αυτή την ενόχληση, η TCL ανέπτυξε το σύστημα All-Domain Halo Control, το οποίο επιβλέπει ολόκληρη τη διαδρομή του φωτός από τη στιγμή που ανάβει η λυχνία μέχρι να βγει από την οθόνη. Κάθε μικρο-δίοδος διαθέτει ειδικούς μικροφακούς που συγκεντρώνουν τη δέσμη αυστηρά στο σημείο που χρειάζεται, ενώ ο αμφίδρομος έλεγχος φωτισμού 16-bit συνεργάζεται σε πραγματικό χρόνο με τον επεξεργαστή TSR AiPQ.

Αξιοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα AI ClarityMaster, AI ContrastMaster, AI ColorMaster και AI MotionMaster, ο επεξεργαστής αναγνωρίζει τι προβάλλεται σε κάθε καρέ και ρυθμίζει αυτόματα την ένταση χιλιάδων ζωνών. Στη ναυαρχίδα της γκάμας, η μέγιστη φωτεινότητα HDR φτάνει τα 10.000 nits, κάνοντας τις αντανακλάσεις του ήλιου, τις εκρήξεις και τις φωτεινές λεπτομέρειες να δείχνουν ρεαλιστικές, με πλήρη υποστήριξη Dolby Vision IQ, HDR10+ και HLG. Επιπλέον, ο εγγενής ρυθμός ανανέωσης 144Hz, η λειτουργία 288Hz VRR Game Accelerator, η πιστοποίηση FreeSync Premium Pro και οι τέσσερις θύρες HDMI 2.1 πλήρους ταχύτητας εξασφαλίζουν ομαλή, ακαριαία κίνηση τόσο στο gaming νέας γενιάς όσο και στις γρήγορες φάσεις ενός αγώνα.

Λεπτός σχεδιασμός Micro-OD και ήχος Bang & Olufsen χωρίς περιττά καλώδια

Η απλοποίηση της πηγής φωτός στην αρχιτεκτονική SQD-Mini LED φέρνει ένα ακόμη πρακτικό όφελος στην καθημερινότητα του σπιτιού, καθώς η παραγωγή καθαρού λευκού φωτός χωρίς ογκώδεις θαλάμους ανάμειξης επιτρέπει την εφαρμογή της τεχνολογίας Micro-OD (Micro Optical Distance). Μειώνοντας δραστικά την απόσταση ανάμεσα στο σύστημα φωτισμού και το πάνελ, η TCL δημιούργησε τηλεοράσεις με εντυπωσιακά λεπτό, επίπεδο προφίλ, που στη σειρά X11L περιορίζεται στα 2,1 εκατοστά, ώστε να κρεμιούνται στον τοίχο σχεδόν σαν πίνακας, πλαισιωμένες από τον σχεδιασμό Virtually ZeroBorder που εξαφανίζει τα περιθώρια γύρω από την εικόνα.

Μέσα σε αυτό το κομψό σώμα φιλοξενούνται πολυκαναλικά ηχοσυστήματα σχεδιασμένα σε συνεργασία με τη δανέζικη Bang & Olufsen. Με υποστήριξη Dolby Atmos και DTS:X, ειδικά ηχεία χαμηλών συχνοτήτων και κατευθυνόμενους οδηγούς που γεμίζουν το δωμάτιο, οι σειρές X11L, C8L και C7L αποδίδουν καθαρούς διαλόγους στις ταινίες και γεμάτο μπάσο στη μουσική, προσφέροντας ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου χωρίς να σας αναγκάζουν να αγοράσετε αμέσως εξωτερικό ηχοσύστημα.

TCL X11L, C8L και C7L: Ποια σειρά ταιριάζει στον δικό σας χώρο

Και οι τρεις σειρές βασίζονται στο εύχρηστο περιβάλλον Google TV και αξιοποιούν την τεχνολογία SQD-Mini LED, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις διαστάσεις του σαλονιού σας:

TCL X11L: Κυκλοφορεί στις 75, 85 και 98 ίντσες για όσους αναζητούν την κορυφαία κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, προσφέροντας έως 20.736 ζώνες τοπικού ελέγχου , φωτεινότητα έως 10.000 nits , πάνελ WHVA 2.0 Ultra , υπερλεπτό σώμα 2,1 εκ. Flat-Thin ZeroBorder και εμπρόσθιο σύστημα ήχου Bang & Olufsen .

Κυκλοφορεί στις για όσους αναζητούν την κορυφαία κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, προσφέροντας έως , φωτεινότητα έως , πάνελ , υπερλεπτό σώμα και εμπρόσθιο σύστημα ήχου . TCL C8L: Διατίθεται από τις 55 έως τις 98 ίντσες και αποτελεί τη χρυσή τομή ανάμεσα στις κορυφαίες επιδόσεις και την ευελιξία μεγέθους, με έως 4.032 ζώνες dimming , κορυφαία φωτεινότητα έως 6.000 nits , πάνελ WHVA 2.0 Ultra και πολυκαναλικό ήχο Bang & Olufsen με ηχεία που κατευθύνουν τον ήχο και προς τα πάνω.

Διατίθεται από τις και αποτελεί τη χρυσή τομή ανάμεσα στις κορυφαίες επιδόσεις και την ευελιξία μεγέθους, με έως , κορυφαία φωτεινότητα έως , πάνελ και πολυκαναλικό ήχο με ηχεία που κατευθύνουν τον ήχο και προς τα πάνω. TCL C7L: Καλύπτει επίσης διαστάσεις από 55 έως 98 ίντσες, φέρνοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας SQD-Mini LED και την κάλυψη 100% BT.2020 σε πιο προσιτή κατηγορία τιμής, με έως 2.176 ζώνες ελέγχου, φωτεινότητα έως 3.000 nits, πάνελ HVA 2.0 Pro και ακουστική υπογραφή Bang & Olufsen.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι κερδίζει ο θεατής από την τεχνολογία SQD-Mini LED σε σχέση με τις κλασικές Mini LED;

Η τεχνολογία SQD-Mini LED παράγει πιο καθαρό λευκό φως από μία ενιαία πηγή ανά ζώνη, επιτρέποντας έως και τριπλάσιες ζώνες τοπικού ελέγχου στον ίδιο χώρο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει βαθύτερο μαύρο χωρίς φωτοστέφανα γύρω από φωτεινά αντικείμενα, πιο ζωντανά χρώματα που δεν ξεθωριάζουν και πολύ πιο λεπτό σχεδιασμό τηλεόρασης.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα μοντέλα TCL X11L, C8L και C7L;

Η X11L (75"–98") είναι η ναυαρχίδα με 10.000 nits φωτεινότητα, 20.736 ζώνες ελέγχου και πάχος μόλις 2,1 εκ. Η C8L (55"–98") προσφέρει 6.000 nits και το ίδιο κορυφαίο πάνελ WHVA 2.0 Ultra σε πιο προσιτή μορφή, ενώ η C7L (55"–98") φέρνει την τεχνολογία SQD-Mini LED, 3.000 nits και ήχο Bang & Olufsen στο ευρύ κοινό.

Είναι κατάλληλες οι τηλεοράσεις SQD-Mini LED για φωτεινά σαλόνια;

Ναι. Χάρη στην υψηλή φωτεινότητα (από 3.000 έως 10.000 nits) και την αντιανακλαστική επίστρωση που περιορίζει τις αντανακλάσεις στο 0,5% στα μοντέλα X11L και C8L, η εικόνα παραμένει ευκρινής ακόμα και σε χώρους με έντονο φυσικό φως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τις διαθέσιμες διαστάσεις στην ελληνική αγορά, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της TCL Ελλάδας (tcl.com/gr/el/sqd-mini-led-tv).