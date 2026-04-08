Sony True RGB: Τι φέρνει η νέα τεχνολογία στις τηλεοράσεις BRAVIA

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα την κατοχυρωμένη τεχνολογία True RGB, η οποία θέτει νέα πρότυπα στην ποιότητα εικόνας των οθονών RGB LED.

Το σύστημα χρησιμοποιεί ανεξάρτητα ελεγχόμενες πηγές φωτός (LED) σε κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.

Στόχος της υλοποίησης είναι η προσφορά πιο διαυγών χρωμάτων, υψηλότερης φωτεινότητας και του μεγαλύτερου όγκου χρώματος στην ιστορία των οικιακών τηλεοράσεων της κατασκευάστριας.

Η λειτουργία βασίζεται σε αποκλειστική οπτική διαρρύθμιση και σε ένα νέο RGB backlight driver για τον έλεγχο ακριβείας του οπίσθιου φωτισμού.

Η τεχνολογία συνδυάζει την ακρίβεια των μεμονωμένων RGB LED με τα τεχνικά πλεονεκτήματα των τεχνολογιών Mini LED και OLED.

Οι νέες τηλεοράσεις BRAVIA που θα ενσωματώνουν την τεχνολογία True RGB αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Η Sony ανακοίνωσε την τεχνολογία True RGB, η οποία θα ενσωματωθεί στις νέες τηλεοράσεις BRAVIA την προσεχή Άνοιξη. Η συγκεκριμένη κατοχυρωμένη τεχνολογία χρησιμοποιεί ανεξάρτητα ελεγχόμενες πηγές φωτός σε κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα, συνδυάζοντας την ακρίβεια των μεμονωμένων RGB LED με τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών OLED και Mini LED. Το σύστημα βασίζεται σε ένα νέο RGB backlight driver για τον ακριβή έλεγχο του οπίσθιου φωτισμού.

Η ιαπωνική εταιρεία προχώρησε στην παρουσίαση του True RGB, χαρακτηρίζοντάς το ως το νέο πρότυπο στην ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης. Η κατοχυρωμένη αυτή τεχνολογία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις επερχόμενες τηλεοράσεις True RGB της εταιρείας, θέτοντας νέα δεδομένα στην απόδοση εικόνας των οθονών RGB LED. Η υλοποίηση αυτή διαφοροποιείται από τις συμβατικές προσεγγίσεις της αγοράς, καθώς αξιοποιεί ανεξάρτητα ελεγχόμενες διόδους (LED) για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Μέσω αυτού του διαχωρισμού, η οθόνη είναι σε θέση να προσφέρει πιο διαυγή χρώματα και υψηλότερη φωτεινότητα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος όγκος χρώματος που έχει αποδοθεί ποτέ στην ιστορία των οικιακών τηλεοράσεων της Sony.

Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η προβολή μιας εικόνας η οποία φαίνεται πιο φυσική και πιο ρεαλιστική. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ακρίβεια της προβολής κάτω από πραγματικές συνθήκες παρακολούθησης, προσφέροντας βέλτιστη απόδοση είτε πρόκειται για φωτεινά σαλόνια είτε για σκοτεινές κινηματογραφικές σκηνές. Με απλά λόγια, το σύστημα αποδίδει πραγματικό True RGB, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες καταναλώνουν περιεχόμενο.

Μηχανική οπίσθιου φωτισμού και ιστορικό εξέλιξης

Στον τεχνολογικό πυρήνα του True RGB εντοπίζεται η αποκλειστική οπτική διαρρύθμιση της κατασκευάστριας. Η διαρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από έναν έλεγχο ακριβείας όσον αφορά τον οπίσθιο φωτισμό, ο οποίος καθίσταται δυνατός χάρη στην ενσωμάτωση ενός νέου RGB backlight driver. Τα εξαρτήματα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, επιτρέποντας την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων ακόμα και από ευρύτερες γωνίες θέασης. Ταυτόχρονα, το hardware διατηρεί τα επίπεδα αντίθεσης και λεπτομέρειας, προσεγγίζοντας με ακρίβεια το αρχικό όραμα του δημιουργού του εκάστοτε περιεχομένου.

Η ανάπτυξη του True RGB δεν είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια, αλλά συνιστά το αποτέλεσμα περισσότερων από 20 ετών καινοτομίας της Sony στον εξειδικευμένο τομέα του ελέγχου LED. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει τις ρίζες της στις RGB πηγές φωτός οι οποίες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο μοντέλο QUALIA 005 το 2004. Η πορεία αυτή συνεχίστηκε με σημαντικούς σταθμούς, φτάνοντας μέχρι την τεχνολογία Backlight Master Drive που έκανε το ντεμπούτο της το 2016. Συνδυάζοντας την υψηλή ακρίβεια των μεμονωμένων RGB LED με τα αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Mini LED και της τεχνολογίας OLED, η εταιρεία προσφέρει μια ποιότητα εικόνας με σταθερή ακρίβεια, υψηλή φωτεινότητα και καθαρά χρώματα.

Η Sony Corporation, η οποία είναι υπεύθυνη για το τμήμα Ηλεκτρονικών Προϊόντων & Λύσεων (EP&S) του ομίλου, διατηρεί την εστίασή της στους τομείς της οικιακής ψυχαγωγίας, του ήχου, της φωτογραφίας και των κινητών επικοινωνιών. Κύριο όραμα της εταιρείας αποτελεί η συνέχεια της παράδοσης των Kando (που σημαίνει συναίσθημα) και Anshin (που μεταφράζεται ως ψυχική ηρεμία, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη) στους καταναλωτές.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, η κατασκευάστρια επιβεβαίωσε ότι οι νέες τηλεοράσεις της σειράς BRAVIA, οι οποίες θα εξοπλίζονται με την τεχνολογία True RGB, πρόκειται να διατεθούν σύντομα.

Περισσότερες τεχνικές και εμπορικές λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς.