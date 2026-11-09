TCL 65P8L Review: Η τεχνολογία QD-Mini LED στο σαλόνι χωρίς περιττά έξοδα

Η σταθερά ανοδική πορεία της TCL στην παγκόσμια αγορά οικιακής ψυχαγωγίας τα τελευταία χρόνια καταγράφει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δυναμική, καθώς η εταιρεία έχει καταφέρει να μετατραπεί από έναν άλλοτε ανερχόμενο διεκδικητή σε μια ισχυρή δύναη που πιέζει ουσιαστικά τον παραδοσιακό ανταγωνισμό. Η βάση αυτής της εξέλιξης στηρίζεται κυρίως στην καθετοποιημένη παραγωγή πάνελ και στη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επενδύσει από νωρίς στην αρχιτεκτονική του Mini LED, επιδιώκοντας να καταστήσει προσιτές τεχνολογίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν δυσθεώρητους προϋπολογισμούς.

Η σειρά P8L αποτελεί την πιο ξεκάθαρη έκφραση αυτής της προσέγγισης, επιχειρώντας να φέρει τον οπίσθιο φωτισμό QD-Mini LED, τον εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz και ένα αυτόνομο ηχοσύστημα 2.1 υπογεγραμμένο από την Onkyo σε μια κατηγορία κόστους που απευθύνεται απευθείας στον μέσο καταναλωτή, ιδιαίτερα ενόψει των εκπτώσεων της Black Friday. Έχοντας τοποθετήσει την TCL 65P8L στο γραφείο μας εδώ και δύο εβδομάδες για τις ανάγκες αυτού του review, έχουμε δοκιμάσει όλα τα καθημερινά σενάρια χρήσης από την παρακολούθηση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών 4K HDR, μέχρι αθλητικές μεταδόσεις και gaming στο PS5, επομένως, μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις εντυπώσεις μας για ένα μοντέλο που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να γίνει best seller.

Σχεδίαση, ποιότητα κατασκευής και λειτουργική κομψότητα

Βγάζοντας την TCL 65P8L από τη συσκευασία της, το πρώτο στοιχείο που κερδίζει θετικές εντυπώσεις είναι η προσεγμένη επιλογή των υλικών, καθώς η κατασκευή αποπνέει στιβαρότητα που δύσκολα συναντά κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η TCL επέλεξε ένα ενιαίο μεταλλικό πλαίσιο, το οποίο ονομάζει Slim Metal Uni-body, σχεδιασμένο έτσι ώστε να αγκαλιάζει αρμονικά το πάνελ αφήνοντας σχεδόν ανεπαίσθητα περιθώρια στις τρεις πλευρές και προσφέροντας μια λιτή, σύγχρονη αισθητική που δένει αρμονικά με οποιονδήποτε σύγχρονο οικιακό χώρο. Το πάχος της τηλεόρασης στο προφίλ διατηρείται ιδιαίτερα μαζεμένο χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας Micro-OD, η οποία περιορίζει το οπτικό κενό μεταξύ της διάταξης των διόδων φωτισμού και του πάνελ σε περίπου δύο εκατοστά, αποτρέποντας εκείνο το άκομψο, φουσκωμένο πίσω μέρος που χαρακτήριζε στο παρελθόν τις τηλεοράσεις άμεσου οπίσθιου φωτισμού και επιτρέποντας μια πολύ κομψή τοποθέτηση στον τοίχο.

Η σταθερή στήριξη της τηλεόρασης στο έπιπλο ανατίθεται σε δύο συμπαγή μεταλλικά πόδια ευρείας τοποθέτησης, τα οποία συγκρατούν με απόλυτη ασφάλεια το βάρος των περίπου 17 κιλών, αφήνοντας παράλληλα ένα καθαρό ύψος αρκετών εκατοστών από την επιφάνεια του επίπλου. Αυτή η διάταξη αποδεικνύεται εξαιρετικά πρακτική στην καθημερινότητα, καθώς επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει με άνεση μια αυτόνομη ηχομπάρα ακριβώς από κάτω, χωρίς να δημιουργείται ο παραμικρός κίνδυνος κάλυψης του κάτω μέρους της οθόνης ή παρεμβολής στον αισθητήρα υπερύθρων. Στο πίσω μέρος της συσκευής, όλες οι φυσικές θύρες σύνδεσης είναι στραμμένες προς το πλάι για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και όταν η τηλεόραση βρίσκεται κοντά στον τοίχο, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η ειδική γρίλια προστασίας για το ενσωματωμένο woofer της Onkyo. Το συνοδευτικό τηλεχειριστήριο ξεχωρίζει για τη μεταλλική του υφή, την άμεση απόκριση και τα πλήκτρα με σαφές πάτημα, φιλοξενώντας παράλληλα ενσωματωμένο μικρόφωνο για φωνητικές αναζητήσεις μέσω του Google Assistant, ενώ ένας διακριτικός φυσικός διακόπτης στην κάτω πλευρά του πλαισίου της οθόνης επιτρέπει την οριστική απενεργοποίηση του μικροφώνου για όσους δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητας τους.

Η τεχνολογία του QD-Mini LED και η σημασία του φυσικού ελέγχου εκατό ζωνών

Η θεμελιώδης διαφορά που φέρνει η TCL 65P8L σε σχέση με τις κοινές τηλεοράσεις LED της ίδιας κατηγορίας τιμής, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο παράγεται και ελέγχεται το φως πίσω από το κρυσταλλικό πάνελ. Οι κλασικές τηλεοράσεις LED εξακολουθούν να βασίζονται σε συμβατικές διόδους με διαστάσεις που κυμαίνονται από 0,5 έως 2mm, τοποθετημένες συνήθως περιμετρικά στις άκρες του πλαισίου ή σε μια πολύ αραιή διάταξη στο πίσω μέρος, γεγονός που καθιστά τον ακριβή έλεγχο της φωτεινότητας πρακτικά αδύνατο. Αντίθετα, η TCL αξιοποιεί στη σειρά P8L διόδους Mini LED κλίμακας μικρομέτρων, με μέγεθος που περιορίζεται ανάμεσα στα 100 με 300 μικρόμετρα, μια εντυπωσιακή σμίκρυνση η οποία επιτρέπει τη δημιουργία ενός εξαιρετικά πυκνού πλέγματος φωτεινών πηγών που απλώνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια πίσω από τους υγρούς κρυστάλλους.

Το ουσιαστικό τεχνολογικό πλεονέκτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο μικρό μέγεθος των διόδων, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτές καθοδηγούνται ανεξάρτητα σε φυσικό επίπεδο υλικού. Στην αγορά συναντά κανείς συχνά οικονομικές τηλεοράσεις που διαφημίζουν συστήματα ελέγχου φωτισμού βασισμένα αποκλειστικά σε αλγορίθμους λογισμικού, τα οποία απλώς τροποποιούν ψηφιακά τις χρωματικές παραμέτρους χωρίς να διαθέτουν τη φυσική δυνατότητα να σβήσουν το φως πίσω από μια σκοτεινή σκηνή, καταλήγοντας συνήθως σε ένα απογοητευτικό, ξεθωριασμένο γκρι. Η TCL 65P8L απαντά σε αυτό το πρόβλημα ενσωματώνοντας πραγματικό φυσικό έλεγχο Full Array Local Dimming με περίπου 100 ανεξάρτητες ζώνες, όπου κάθε ομάδα διόδων καθοδηγείται από αυτόνομα ηλεκτρονικά κυκλώματα οδήγησης, επιτρέποντας στην οθόνη να εκμηδενίζει πλήρως την εκπομπή φωτός στα σκοτεινά σημεία του καρέ και ταυτόχρονα να διατηρεί ανέπαφη την ενεργειακή ένταση στα γειτονικά φωτεινά αντικείμενα.

Αυτός ο ακριβής διαχωρισμός του φωτός θωρακίζεται από το σύστημα All-domain Halo Control, το οποίο αξιοποιεί ειδικούς υπερ-συμπυκνωμένους μικροφακούς με σχεδιασμό τοξωτής γέφυρας, κατασκευασμένους από οπτικά υλικά υψηλής διαύγειας που εστιάζουν τη δέσμη κάθε διόδου με χειρουργική ακρίβεια επάνω στα pixels. Λειτουργώντας σε απόλυτη συνέργεια με το περιορισμένο οπτικό διάκενο Micro-OD, η οθόνη αποτρέπει τη διάχυση του ανεπιθύμητου φωτός προς τις γειτονικές σκοτεινές περιοχές. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κατά την προβολή μιας ταινίας με έντονους λευκούς υπότιτλους επάνω σε απόλυτα μαύρο φόντο ή σε σκηνές με λαμπερά αστέρια στον νυχτερινό ουρανό, το ενοχλητικό φωτεινό πέπλο γύρω τους ελαχιστοποιείται δραστικά, προσφέροντας μια καθαρή και ομοιόμορφη εικόνα που διατηρεί την κινηματογραφική της ακεραιότητα.

Απόδοση εικόνας, αντίθεση HVA και η πραγματικότητα των 450 nits

Κατά τη διάρκεια των καθημερινών δοκιμών θέασης, το πάνελ τεχνολογίας HVA απέδειξε άμεσα την υπεροχή του στον κρίσιμο τομέα της αντίθεσης, καθώς η εγγενής στατική του αναλογία φτάνει στο εντυπωσιακό 6500 προς 1, προσφέροντας ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης προτού καν αναλάβουν δράση οι αλγόριθμοι του τοπικού ελέγχου φωτισμού. Σε σκοτεινές και ατμοσφαιρικές σκηνές από τηλεοπτικές σειρές όπως το House of the Dragon, τα επίπεδα του μαύρου αποδίδονται με συμπαγή πυκνότητα και βάθος, απαλλαγμένα από εκείνη τη θαμπή γκρίζα επικάλυψη που συνοδεύει συνήθως τα πάνελ τύπου IPS ή τις τηλεοράσεις περιμετρικού φωτισμού Edge-Lit. Παράλληλα, η απόδοση των λεπτομερειών στις σκιές παραμένει αξιοσημείωτα ισορροπημένη, αφού η διαχείριση της εικόνας δεν καταφεύγει σε υπερβολικό σκοτείνιασμα για να κρύψει ατέλειες του οπίσθιου φωτισμού, επιτρέποντας στις υφές των ρούχων, τις διαβαθμίσεις του ημίφωτος και τα στοιχεία του περιβάλλοντος να διακρίνονται με φυσικότητα.

Οφείλουμε, επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ό,τι αφορά τη μέγιστη φωτεινότητα HDR, η οποία για τη συγκεκριμένη διάσταση των 65 ιντσών ορίζεται στα 450 nits. Την ίδια στιγμή που οι κορυφαίες και πολλαπλάσιας τιμής τηλεοράσεοις της αγοράς επιδεικνύουν τιμές που ξεπερνούν τα 1000 ή 2000 nits, τα 450 nits μπορεί αρχικά να φαντάζουν ελάχιστα, ωστόσο, η συνολική ποιότητα μιας εικόνας καθορίζεται πρωτίστως από τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο βαθύτερο μαύρο και το φωτεινότερο λευκό. Χάρη στη στιβαρή στατική αντίθεση του πάνελ HVA και την υποστήριξη του ευρέος χρωματικού φάσματος Quantum Dot, η αντιληπτή αντίθεση στο ανθρώπινο μάτι είναι εξαιρετικά υψηλή, καθιστώντας την ένταση του φωτός απόλυτα επαρκή για την πλειονότητα των χώρων στην Ελλάδα με τυπικό φωτισμό ημέρας κατά την παρακολούθηση κανονικού περιεχομένου SDR, όπως τηλεοπτικές σειρές, ειδησεογραφικές εκπομπές και αθλητικά γεγονότα.

Όταν η οθόνη καλείται να διαχειριστεί απαιτητικό υλικό κωδικοποιημένο σε HDR10 ή Dolby Vision, τίθεται σε λειτουργία ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος δυναμικής χαρτογράφησης τόνων, ο οποίος αναλύει τα δεδομένα του σήματος και προσαρμόζει έξυπνα τη φωτεινή κλίμακα στις φυσικές δυνατότητες του πάνελ. Αντί να πιέζει αφύσικα τον οπίσθιο φωτισμό οδηγώντας σε ανεπιθύμητο κάψιμο των φωτεινών περιοχών, η TCL 65P8L διατηρεί τις απαραίτητες λεπτομέρειες και τις ομαλές διαβαθμίσεις στα σύννεφα, στις έντονες αντανακλάσεις του ήλιου και στις μεταλλικές επιφάνειες. Αν και είναι προφανές ότι σε ένα δωμάτιο που λούζεται από άμεσο, έντονο μεσημεριανό ήλιο μια ακριβότερη τηλεόραση με φωτεινότητα 1000+ nits θα προσέφερε μεγαλύτερη δυναμική, σε συνθήκες ελεγχόμενου φωτισμού, κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως στις βραδινές κινηματογραφικές προβολές, η εικόνα της 65P8L αποδεικνύεται ξεκούραστη, εντυπωσιακή και εξαιρετικά ευχάριστη.

Χρωματική πιστότητα, επεξεργαστής AiPQ Pro και αναβάθμιση σήματος

Η ενσωμάτωση του φίλτρου Quantum Dot προσδίδει στην TCL 65P8L έναν πλούσιο χρωματικό όγκο που καλύπτει πάνω από το 90% του επαγγελματικού προτύπου DCI-P3. Τα χρώματα στην οθόνη διατηρούν μια οργανική ζωντάνια χωρίς να καταλήγουν σε τεχνητό υπερκορεσμό ή καρτουνίστικη υπερβολή, επιτρέποντας στις φυσικές αποχρώσεις του πρασίνου στα τοπία και στους βαθιούς τόνους του μπλε στους ωκεανούς να αποδίδονται με εξαιρετική πειστικότητα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαχείριση των ανθρώπινων τόνων δέρματος, οι οποίοι παρουσιάζονται απόλυτα ρεαλιστικοί και απαλλαγμένοι από τις ενοχλητικές κιτρινωπές ή κοκκινωπές αποκλίσεις που παρατηρούνται συχνά σε εισαγωγικές συσκευές, αρκεί ο χρήστης να επιλέξει το κατάλληλο προφίλ προβολής.

Στην καρδιά της TCL 65P8L βρίσκεται ο επεξεργαστής AiPQ Pro, ο οποίος βασίζεται στο σύγχρονο ολοκληρωμένο κύκλωμα MediaTek Pentonic 700, συνδυάζοντας τέσσερις ισχυρούς πυρήνες Cortex-A73 με τρία gigabyte λειτουργικής μνήμης RAM για την εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών σε πραγματικό χρόνο. Ο ενσωματωμένος αλγόριθμος βιονικού δυναμικού φωτισμού αναλύει ταυτόχρονα τις πληροφορίες φωτεινότητας του εισερχόμενου σήματος και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης όρασης, βελτιστοποιώντας τόσο τα σκοτεινά όσο και τα φωτεινά σημεία του καρέ με υποδειγματική ισορροπία. Παράλληλα, ο έλεγχος φωτισμού ακρίβειας 22bit διασφαλίζει ότι οι διαβαθμίσεις ανάμεσα στις γειτονικές αποχρώσεις εκτελούνται με εξαιρετική ομαλότητα, αποτρέποντας τη δημιουργία εκείνων των έντονων οριζόντιων γραμμών και διαχωρισμών που συχνά αλλοιώνουν δύσκολες σκηνές με ομίχλη, υποβρύχια πλάνα ή ηλιοβασιλέματα.

Ένας τομέας όπου η 65P8L ξεπερνά με άνεση τις προσδοκίες της κατηγορίας της είναι η αναβάθμιση περιεχομένου χαμηλότερης ανάλυσης, ένα στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την καθημερινή εμπειρία του μέσου τηλεθεατή. Το σήμα των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών στα 1080i και 720p καθαρίζεται αποτελεσματικά από τον ψηφιακό θόρυβο και τα τεχνουργήματα της συμπίεσης μετάδοσης, με τις γραμμές να διατηρούνται ευκρινείς χωρίς να εισάγεται εκείνο το σκληρό, τεχνητό εφέ υπερβολικής όξυνσης που κουράζει τα μάτια μετά από παρατεταμένη παρακολούθηση. Ακόμη και σε παλαιότερες τηλεοπτικές παραγωγές τυπικής ευκρίνειας, η επεξεργαστική ισχύς του Pentonic 700 καταφέρνει να αποδώσει μια εικόνα σταθερή, καθαρή και απόλυτα αξιοπρεπή για μια επιφάνεια 65’’.

Ταχύτητα κίνησης, απόκριση και εμπειρία gaming στα 144Hz

Ένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της TCL 65P8L εντοπίζεται στην πλήρη υποστήριξη εγγενούς ρυθμού ανανέωσης 144Hz σε επίπεδο πάνελ, μια προδιαγραφή που σπανίζει σε αυτό το επίπεδο κόστους όπου τα περισσότερα ανταγωνιστικά μοντέλα παραμένουν περιορισμένα στα 60Hz ή καταφεύγουν σε τεχνάσματα παρεμβολής καρέ που αυξάνουν δραματικά την καθυστέρηση εισόδου. Η οθόνη αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του προτύπου HDMI 2.1, προσφέροντας απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένου ανάλυσης 4K στα 120Hz από σύγχρονες οικιακές κονσόλες όπως το PlayStation 5 και το Xbox Series X, ενώ παράλληλα ξεκλειδώνει 4K στα 144Hz όταν συνδεθεί με ένα σύγχρονο PC υψηλών επιδόσεων.

Στη δοκιμή μας με το PS5 και παίζοντας τα EA Sports FC και Marvel’s Wolverine, η συμπεριφορά της τηλεόρασης υπήρξε άμεση και ακριβής, καθώς η τεχνολογία Transient Response επιτρέπει στις διόδους του Mini LED να αντιδρούν αστραπιαία στις μεταβολές της εικόνας, αποτρέποντας αποτελεσματικά τη δημιουργία ενοχλητικών σκιών πίσω από ταχέως κινούμενα αντικείμενα. Η υποστήριξη μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης VRR και η πιστοποίηση AMD FreeSync Premium εξαλείφουν πλήρως το ανεπιθύμητο φαινόμενο του σπασίματος των καρέ, εξασφαλίζοντας απόλυτη ομαλότητα ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο ρυθμός ανανέωσης του παιχνιδιού παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις λόγω έντονων γραφικών απαιτήσεων. Για τους χρήστες PC που επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά παιχνίδια πρώτου προσώπου και επιζητούν τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα απόκρισης, η λειτουργία 288Hz Game Accelerator μπορεί να διπλασιάσει τον ρυθμό των καρέ με αυτόματη προσαρμογή της ανάλυσης, προσφέροντας μια εξαιρετικά ρευστή εμπειρία κίνησης.

Ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό αποδεικνύεται το ειδικό περιβάλλον Game Bar, το οποίο ενεργοποιείται άμεσα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο και προβάλλει έναν διακριτικό πίνακα ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Μέσα από αυτό το μενού, ο παίκτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον ακριβή αριθμό των καρέ ανά δευτερόλεπτο, την κατάσταση λειτουργίας του VRR, το ενεργό προφίλ εικόνας HDR και τις ρυθμίσεις της αναλογίας οθόνης, πραγματοποιώντας άμεσες παρεμβάσεις χωρίς να αναγκάζεται να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού ή να περιπλανηθεί στα δαιδαλώδη γενικά μενού της συσκευής.

Ηχοσύστημα Onkyo 2.1 με αυτόνομο subwoofer

Η συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων λεπτών τηλεοράσεων υποφέρει από σοβαρούς συμβιβασμούς στον τομέα του ήχου, καθώς ο εξαιρετικά περιορισμένος εσωτερικός χώρος των πλαισίων δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση επαρκών θαλάμων αντήχησης, καταλήγοντας σε ένα επίπεδο, ρηχό και συχνά κουραστικό ακουστικό αποτέλεσμα. Αναγνωρίζοντας αυτό το κενό, η TCL συνεργάστηκε με την ιστορική Onkyo, εξοπλίζοντας την 65P8L με ένα ολοκληρωμένο ηχοσύστημα διάταξης 2.1 συνολικής ισχύος 35 watt. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελείται από δύο κύρια ηχεία 10 watt στραμμένα προς τα κάτω για την καθαρή απόδοση των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων, τα οποία πλαισιώνονται από ένα αυτόνομο subwoofer 15 watt, ενσωματωμένο κεντρικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

Η αναβάθμιση στην καθημερινή ακουστική εμπειρία γίνεται άμεσα αντιληπτή από τα πρώτα κιόλας λεπτά λειτουργίας, αφού οι φωνές στις ενημερωτικές εκπομπές, στα podcasts και στους διαλόγους των ταινιών προβάλλονται με κρυστάλλινη καθαρότητα, παραμένοντας απόλυτα ευδιάκριτες χωρίς να επισκιάζονται από τα ηχητικά εφέ ή τη συνοδευτική μουσική επένδυση. Στις σκηνές έντονης κινηματογραφικής δράσης, το πίσω woofer προσφέρει το απαραίτητο βάρος στις χαμηλές συχνότητες, χαρίζοντας ουσιαστικό βάθος σε εκρήξεις, συγκρούσεις και μπασογραμμές, ενώ τα συστήματα επεξεργασίας Dolby Atmos και DTS Virtual:X απλώνουν τη σκηνή του ήχου ευρύτερα στον χώρο, υπερβαίνοντας τα φυσικά όρια του πλαισίου. Παρόλο που ένα ξεχωριστό, πολυκάναλο σύστημα home cinema παραμένει αναντικατάστατο για τους λάτρεις του απόλυτου κινηματογραφικού ήχου, η απόδοση της 65P8L υπερκαλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής οικιακής ψυχαγωγίας, καθιστώντας την άμεση επένδυση σε μια ξεχωριστή ηχομπάρα μια εντελώς προαιρετική επιλογή.

Έξυπνο περιβάλλον Google TV και καθημερινή ευχρηστία

Στο λειτουργικό κομμάτι, η ενσωμάτωση της πλατφόρμας Google TV προσφέρει ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης. Η κεντρική οθόνη συγκεντρώνει με έξυπνο τρόπο προτάσεις περιεχομένου από όλες τις εγκατεστημένες συνδρομητικές υπηρεσίες, επιτρέποντας την άμεση εκκίνηση σειρών και ταινιών από το Netflix, το Disney+, το Prime Video και το Apple TV+, αλλά και από τις κορυφαίες ελληνικές πλατφόρμες όπως η Magenta TV και το Ertflix. Η μετάβαση ανάμεσα στις εφαρμογές, τα κανάλια και τις ρυθμίσεις πραγματοποιείται ταχύτατα και χωρίς ενοχλητικά κολλήματα, χάρη στην επάρκεια των 3GB μνήμης RAM και την επεξεργαστική ισχύ του Pentonic 700, εξασφαλίζοντας μια σταθερή και απρόσκοπτη εμπειρία καθημερινής χρήσης.

Ο διαθέσιμος εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος των 32GB προσφέρει άνεση για την εγκατάσταση δεκάδων εφαρμογών και παιχνιδιών, απαλλάσσοντας τον χρήστη από το άγχος της γρήγορης εξάντλησης της χωρητικότητας. Η απρόσκοπτη υποστήριξη των πρωτοκόλλων Chromecast και Apple AirPlay 2 καθιστά τον διαμοιρασμό βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής από συσκευές Android και iOS μια απλή διαδικασία ελάχιστων δευτερολέπτων, ενισχύοντας τη διασύνδεση της τηλεόρασης με το ψηφιακό οικοσύστημα του σπιτιού.

Επίσης, η ενσωματωμένη λειτουργία AI Art Gallery δίνει τη δυνατότητα προβολής ψηφιακών έργων τέχνης όταν η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αναμονής, μετατρέποντας τη μεγάλη επιφάνεια της οθόνης σε διακοσμητικό στοιχείο του σαλονιού, ενώ η υποστήριξη σύνδεσης πληκτρολογίου και ποντικιού επιτρέπει ακόμη και την εκτέλεση βασικών εργασιών γραφείου μέσω του ενσωματωμένου web browser.

Η απαραίτητη ρύθμιση εικόνας για μέγιστη απόδοση

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης, η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση βρίσκεται συνήθως στο προφίλ Standard ή Eco, το οποίο επιδιώκει να εντυπωσιάσει στον φωτεινό χώρο ενός καταστήματος υπερτονίζοντας τη φωτεινότητα, ψυχραίνοντας υπερβολικά το λευκό προς το μπλε και ενεργοποιώντας επιθετικά φίλτρα τεχνητής όξυνσης. Για να μπορέσει ο χρήστης να αντλήσει την πραγματική ποιότητα και το κινηματογραφικό βάθος που μπορεί να αποδώσει το πάνελ QD-Mini LED, αξίζει να αφιερώσει λίγα λεπτά στην αρχική προσαρμογή των βασικών παραμέτρων.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η άμεση επιλογή του προφίλ Cinema ή Movie τόσο για το απλό περιεχόμενο SDR όσο και για τις παραγωγές HDR, καθώς η ρύθμιση αυτή προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του χρώματος στο πρότυπο Warm, εξασφαλίζοντας ότι οι αποχρώσεις προσεγγίζουν με ακρίβεια τις προδιαγραφές που όρισαν οι συντελεστές κατά την επεξεργασία της εικόνας στο στούντιο παραγωγής. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί η παράμετρος του τοπικού ελέγχου φωτισμού Local Dimming και να επιλεγεί η ρύθμιση High, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται το πλήρες εύρος της φυσικής λειτουργίας των εκατό ζωνών, επιτρέποντας στην τηλεόραση να επιτύχει το βαθύτερο δυνατό μαύρο και τη μέγιστη δυναμική αντίθεση σε κάθε σκοτεινή σκηνή.

Στον τομέα της ομαλοποίησης της κίνησης Motion Clarity απαιτείται μια προσεκτική και ισορροπημένη προσέγγιση, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αλλοιώσεις στην κινηματογραφική υφή. Ενώ η ρύθμιση Judder Reduction συμβάλλει θετικά στην εξομάλυνση του ελαφρού τρέμουλου που παρατηρείται στις ταινίες που έχουν γυριστεί στα παραδοσιακά είκοσι τέσσερα καρέ, η υπερβολική μείωση του θολώματος Blur Reduction μπορεί να προκαλέσει το αφύσικο εφέ σαπουνόπερας, κάνοντας μια ακριβή κινηματογραφική παραγωγή να μοιάζει με ερασιτεχνική βιντεοσκόπηση. Μια χαμηλή τιμή στη διαβάθμιση δύο ή τρία επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία ρευστότητας και αυθεντικότητας, ενώ παράλληλα συνιστάται η πλήρης απενεργοποίηση των φίλτρων μείωσης ψηφιακού θορύβου κατά την προβολή εγγενούς υλικού ανάλυσης 4K, προκειμένου να μην αλλοιώνεται η λεπτή υφή και η ευκρίνεια της αρχικής εικόνας.

Συμπεράσματα

Η γεύση που μας άφησε η TCL 65P8L μετά από αυτές τις 2 εβδομάδες χρήσης είναι εκείνη μιας ειλικρινούς και καλοφτιαγμένης τηλεόρασης που προσφέρει στον θεατή ακριβώς αυτό που του υπόσχεται χωρίς να προσπαθεί να τον ξεγελάσει. Εκείνο που εκτιμήσαμε περισσότερο είναι το πάνελ HVA όταν σβήνουν τα φώτα του δωματίου για μια βραδινή ταινία ή ένα gaming session. Το φυσικό σύστημα τοπικού ελέγχου των εκατό ζωνών και η τεχνολογία QD-Mini LED προσφέρουν ένα πραγματικά βαθύ, συμπαγές μαύρο που σπάνια συναντά κανείς σε αυτά τα επίπεδα κόστους, απομακρύνοντας τη θαμπάδα και το ανεπιθύμητο γκριζάρισμα που αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο των συμβατικών LED οθονών. Για να μην παρεξηγηθούμε, η εκτίμηση μας έχει να κάνει καθαρά για αυτόν τον τύπο panel, δεν συγκρίνουμε την επίδοση με τεχνολογία OLED που είναι κάτι τελείως διαφορετικό (και αρκετά πιο ακριβό).

Εξίσου ευχάριστη είναι η gaming εμπειρία, καθώς συνδέοντας το PlayStation 5 απολαύσαμε τον ταχύτατο ρυθμό ανανέωσης εικόνας, την άμεση απόκριση και την πρακτικότητα του Game Bar, ενώ η συνεργασία με την Onkyo στο ηχοσύστημα 2.1 με το πίσω woofer αποδείχθηκε εξαιρετική σε όγκο και καθαρότητα διαλόγων που δεν νιώσαμε ποτέ την ανάγκη να συνδέσουμε την εξωτερική ηχομπάρα μας, και μάλιστα σε ένα πολύ ψηλοτάβανο και ευρύχωρο μέρος των γραφείων μας.

Όπως είναι φυσιολογικό σε αυτή την κατηγορία τιμής, η τηλεόραση έρχεται με ορισμένους αναμενόμενους συμβιβασμούς.

Για παράδειγμα, η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 450 nits. Αν και το περιεχόμενο HDR δείχνει υπέροχο το βράδυ χάρη στην πολύ καλή αντίθεση, η απόδοση του ενδέχεται να είναι ελαφρώς πιο συγκρατημένη σε έναν χώρο με έντονο φυσικό φως την ημέρα. Παράλληλα, λόγω των χαρακτηριστικών του VA panel, η ιδανική θέση θέασης είναι στο κέντρο, καθώς σε μεγαλύτερες γωνίες παρατηρείται μια φυσιολογική μείωση στον κορεσμό των χρωμάτων και στο βάθος του μαύρου. Τέλος, η ενσύρματη θύρα δικτύου υποστηρίζει ταχύτητες 100Mbps. Επομένως, για όσους κάνουν απαιτητικό streaming ασυμπίεστων αρχείων στο τοπικό τους δίκτυο (π.χ. Synology,Plex), η χρήση του γρήγορου οικιακού Wi-Fi ίσως αποδειχθεί μια πιο πρακτική επιλογή.

Βάζοντας όμως όλες τις παραμέτρους στη ζυγαριά, η TCL 65P8L δεν προσποιείται ότι μπορεί να προσφέρει ότι μια ναυαρχίδα, αλλά καταφέρνει κάτι πολύ πιο σημαντικό για την πραγματική αγορά. Συμπυκνώνει τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα του φυσικού Mini LED, την ταχύτητα των 144Hz, έναν γεμάτο ήχο και την ευχρηστία του Google TV σε ένα πακέτο τόσο προσεγμένο και ισορροπημένο, που δύσκολα βρίσκει κανείς αντίστοιχο του.

Για τον μέσο καταναλωτή που περιμένει και τις προσφορές της Black Friday με σκοπό να αναβαθμίσει την παλιά του τηλεόραση σε μια σύγχρονη εμπειρία 65 ιντσών χωρίς να εξαντλήσει τον προϋπολογισμό του, η πρόταση της TCL ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, τίμιες και συμφέρουσες αγορές που μπορεί να πραγματοποιήσει σήμερα.