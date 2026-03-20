Samsung Micro RGB (R95H): Διπλή πιστοποίηση από τον VDE για ξεκούραστη θέαση

Σύνοψη

Η τηλεόραση Micro RGB της Samsung (μοντέλο R95H) έλαβε τις πιστοποιήσεις “Safety for Eyes” και “Circadian Rhythm Display” (CRD) από τον γερμανικό οργανισμό δοκιμών VDE.

Η πιστοποίηση “Safety for Eyes” αξιολογεί την ασφάλεια της οθόνης κατά την παρατεταμένη θέαση, αναλύοντας τις εκπομπές ψηφιακού φωτός και εστιάζοντας στη μείωση του μπλε φωτός.

Η πιστοποίηση CRD επιβεβαιώνει την ικανότητα της οθόνης να προσαρμόζει τη θερμοκρασία χρώματος και τη φωτεινότητα ανάλογα με την ώρα, προσομοιώνοντας το φυσικό φως για τη διατήρηση του κιρκάδιου ρυθμού του χρήστη.

Η Samsung έχει ήδη εξασφαλίσει την πιστοποίηση Safety for Eyes για τη σειρά τηλεοράσεων του 2026 και σχεδιάζει να επεκτείνει την πιστοποίηση CRD σε ευρύτερη γκάμα των προϊόντων της.

Διπλή Πιστοποίηση VDE για την τηλεόραση Samsung Micro RGB (R95H)

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε επίσημα πως η νέα της τηλεόραση Micro RGB, και συγκεκριμένα το μοντέλο R95H, απέσπασε δύο σημαντικές πιστοποιήσεις από τον οργανισμό δοκιμών Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), ο οποίος εδρεύει στη Γερμανία. Οι πιστοποιήσεις αυτές, που φέρουν τις ονομασίες “Safety for Eyes” και “Circadian Rhythm Display” (CRD), επιβεβαιώνουν την έμφαση της εταιρείας στην οπτική άνεση των χρηστών και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών που σέβονται τη φυσιολογία του ανθρώπινου ματιού.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποτελούν τη φυσική εξέλιξη της παλαιότερης πιστοποίησης EyeCare Circadian του VDE. Υιοθετούν πλέον ένα αισθητά πιο εκλεπτυσμένο πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο επαληθεύει με ανεξάρτητο τρόπο την ασφάλεια για τα μάτια, καθώς και την έμπρακτη υποστήριξη του κιρκάδιου ρυθμού, κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης της απόδοσης της εκάστοτε οθόνης.

Προστασία της όρασης με την πιστοποίηση "Safety for Eyes"

Η πιστοποίηση “Safety for Eyes” εστιάζει πρωτίστως στην ασφάλεια της οθόνης κατά τη διάρκεια συνθηκών παρατεταμένης θέασης. Για την απόδοσή της, οι ειδικοί του VDE αναλύουν λεπτομερώς τις εκπομπές φωτός από τις ψηφιακές συσκευές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπομπή του μπλε φωτός και στην ενδεχόμενη, μακροπρόθεσμη επίδρασή του στα μάτια των θεατών. Η κάλυψη αυτών των προδιαγραφών από το μοντέλο R95H αποδεικνύει την ικανότητα του panel να διατηρεί την κόπωση των ματιών σε ελάχιστα επίπεδα.

Διατήρηση του βιολογικού ρολογιού μέσω "Circadian Rhythm Display"

Από την άλλη πλευρά, η καινοτόμος πιστοποίηση CRD εξετάζει αναλυτικά κατά πόσο η οθόνη είναι σε θέση να υποστηρίξει ενεργά το βιολογικό ρολόι του χρήστη. Η συγκεκριμένη μέτρηση βασίζεται στην ικανότητα του panel να προσομοιώνει το φυσικό φως του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται τεχνολογικά προσαρμόζοντας δυναμικά τη θερμοκρασία χρώματος και τη συνολική φωτεινότητα ανάλογα με τη συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Παράλληλα, το σύστημα φροντίζει να μειώνει αισθητά το μπλε φως κατά τις βραδινές ώρες. Ο βασικός στόχος αυτής της λειτουργίας είναι να αποφεύγεται η καταστολή της μελατονίνης, της ορμόνης δηλαδή που ρυθμίζει τον ύπνο, υποστηρίζοντας έτσι με φυσικό τρόπο τον κιρκάδιο ρυθμό και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή οπτική άνεση πριν την κατάκλιση.

Η αρχιτεκτονική Micro RGB LED και η στρατηγική της Samsung

Η επίτευξη αυτών των εξαιρετικά απαιτητικών προτύπων οφείλεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική των Micro RGB LED που ενσωματώνει η Samsung. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αιχμής ρυθμίζει με απόλυτη ακρίβεια τη φωτεινότητα και το χρώμα ανά pixel, προκειμένου να δημιουργήσει τις πιο άνετες και ξεκούραστες συνθήκες θέασης για τον τελικό καταναλωτή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Taeyong Son, Executive Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics:

Θα συνεχίσουμε να προτείνουμε τεχνολογίες οθόνης που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον θέασης των χρηστών μας, με στόχο την ενίσχυση του τρόπου ζωής τους.

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει την πιστοποίηση Safety for Eyes για ολόκληρη τη σειρά τηλεοράσεων του 2026, ενώ η πιστοποίηση CRD, που αρχικά εφαρμόζεται στα premium μοντέλα, επεκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Η Samsung επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επιδιώξει σταθερά νέες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας στα premium μοντέλα της.