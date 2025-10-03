Charlotte: Το ρομπότ που «χτίζει» σπίτι 200 τ.μ. σε μόλις μία μέρα

Στην International Astronautical Congress στο Σίδνεϊ παρουσιάστηκε μια καινοτομία που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την κατασκευή κατοικιών. Η Charlotte, ένα εξάποδο ρομπότ της Crest Robotics, υπόσχεται να ολοκληρώνει τον βασικό σκελετό ενός σπιτιού 200 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε μόλις 24 ώρες. Οι δημιουργοί της μάλιστα συγκρίνουν την απόδοση του μηχανήματος με εκείνη εκατό ανθρώπων-χτιστών στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η παγκόσμια στεγαστική κρίση επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, με ελλείψεις σε εργατικά χέρια, καθυστερήσεις υλικών και μεθόδους κατασκευής ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες να λειτουργούν ως σοβαρά εμπόδια. Η Charlotte επιχειρεί να παρακάμψει αυτά τα προβλήματα συνδυάζοντας κινητικότητα, χρήση τοπικών υλικών και περιορισμένη ανάγκη για πολλούς διαφορετικούς τεχνίτες στο εργοτάξιο. Έτσι μειώνονται τόσο οι χρόνοι όσο και το κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Charlotte στηρίζεται σε έναν εξάποδο μηχανισμό που επιτρέπει στη μονάδα κατασκευής να παραμένει σταθερή ενώ τα πόδια της ρυθμίζουν το ύψος και αντιμετωπίζουν τις ανωμαλίες του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η εγκατάσταση τεράστιων γερανών ή σταθερών συστημάτων, όπως συμβαίνει με άλλα ρομποτικά μέσα. Το σώμα του ρομπότ προχωράει ακολουθώντας τη διαδρομή των τοίχων, οι οποίοι χτίζονται καθώς εκείνο μετακινείται.

Σε αντίθεση με πιο εξειδικευμένα μηχανήματα που αναλαμβάνουν μόνο επιμέρους εργασίες, η Charlotte μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες του εργοταξίου χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και να δημιουργεί ολοκληρωμένα τοιχώματα. Η λειτουργία της χαρακτηρίζεται «ημιαυτόνομη»: μπορεί να ακολουθεί προγραμματισμένα σχέδια, αλλά απαιτείται επίβλεψη από ανθρώπους. Λεπτομέρειες για τα αισθητήρια συστήματα, τους μηχανισμούς χαρτογράφησης και τις προδιαγραφές ασφαλείας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η καινοτομία της Charlotte δεν σταματά στον τρόπο κίνησης. Ο πυρήνας της τεχνολογίας βρίσκεται στο κατασκευαστικό της σύστημα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Earthbuilt Technology. Αντί να εκτυπώνει σκυρόδεμα, όπως πολλοί 3D printers, χρησιμοποιεί μια μέθοδο βασισμένη στη συμπίεση υλικών μέσα σε υφασμάτινες θήκες.

Το μηχάνημα συλλέγει τοπικά αδρανή – άμμο, θραύσματα γυαλιού ή σπασμένα τούβλα – τα διοχετεύει σε ειδικά υφάσματα και τα συμπιέζει ώστε να δημιουργηθούν στρώσεις που σχηματίζουν τοίχους. Η Earthbuilt προτείνει μια «χωρίς τσιμέντο» συνταγή, που υπόσχεται μεγαλύτερη αντοχή σε πλημμύρες και πυρκαγιές, αν και ανεξάρτητες δοκιμές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις δηλωμένες επιδόσεις.

Η μέθοδος θυμίζει περισσότερο τεχνικές δόμησης με σάκους γης παρά την παραδοσιακή τρισδιάστατη εκτύπωση. Έχει πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί καύση ή πρόσθετες διεργασίες και περιορίζει τα απόβλητα, εφόσον τα υλικά προέρχονται από τον τόπο της κατασκευής.

Η Crest Robotics και η Earthbuilt βλέπουν τη Charlotte όχι μόνο ως εργαλείο για τη Γη αλλά και ως πιθανό όχημα για μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη. Το σκεπτικό τους είναι ότι η βιομιμητική, συμπαγής σχεδίαση του ρομπότ και η δυνατότητά του να χρησιμοποιεί τοπικά υλικά το καθιστούν ιδανικό και για εξωγήινα περιβάλλοντα. Στο φεγγάρι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το σεληνιακό έδαφος (regolith) αντί για άμμο ή τούβλα.

Σήμερα η Charlotte υπάρχει ως πρωτότυπο, με την εμπορική έκδοση να βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη. Για να μπει σε πραγματική χρήση, χρειάζονται συγκεκριμένα δεδομένα: αντοχές, προδιαγραφές για ανοίγματα όπως πόρτες και παράθυρα, δυνατότητες στέγασης και συνδέσεις με δίκτυα.

Πολλές τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, όπως οι πιέσεις συμπίεσης, τα όρια αντοχής, η ανοχή στις καιρικές συνθήκες ή η κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, οι εντυπωσιακοί στόχοι – όπως η κατασκευή κατοικίας 200 τ.μ. σε μία μέρα – βασίζονται περισσότερο σε υποσχέσεις των κατασκευαστών παρά σε πιστοποιημένα δεδομένα.

Παρά τις εκκρεμότητες, η Charlotte φέρνει μια καινοτόμα προσέγγιση στη μάχη με την παγκόσμια έλλειψη στέγης. Εάν οι ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν, τα σπίτια που θα χτίζει θα είναι πιο ανθεκτικά, πιο γρήγορα και πιθανόν πιο φθηνά σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Η απουσία τσιμέντου μειώνει και το περιβαλλοντικό κόστος, καθώς περιορίζεται η ενσωματωμένη ενέργεια της κατασκευής.

Ωστόσο, δεν είναι λύση για κάθε αγορά. Οι κανονισμοί δόμησης διαφέρουν, οι αισθητικές προτιμήσεις ποικίλλουν και οι κλιματικές απαιτήσεις δημιουργούν νέα εμπόδια. Ακόμη κι έτσι, για κοινότητες που ασφυκτιούν από στεγαστικά προβλήματα, μια τεχνολογία σαν τη Charlotte θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης.

