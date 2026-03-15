Chat Control: Η ΕΕ βάζει (προσωρινά) φρένο στη μαζική παρακολούθηση των μηνυμάτων μας

Σύνοψη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέτεινε την προσωρινή νομοθεσία για την ανίχνευση Υλικού Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAM) έως τον Αύγουστο του 2027.

Αποτράπηκε, προς το παρόν, η εφαρμογή του αμφιλεγόμενου "Chat Control", το οποίο θα επέβαλε μαζική σάρωση ιδιωτικών μηνυμάτων (Client-Side Scanning).

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας διατηρούν το δικαίωμα της εθελοντικής ανίχνευσης και αφαίρεσης παράνομου υλικού, χωρίς να υποχρεούνται στην εγκατάσταση κερκόπορτας (backdoor) στα συστήματά τους.

Πλατφόρμες όπως το Signal και το WhatsApp διατηρούν ακέραιη την End-to-End Κρυπτογράφηση (E2EE) για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Η ψηφιακή ασφάλεια στην Ευρώπη κερδίζει χρόνο, αλλά οι νομοθέτες καλούνται να βρουν μια οριστική και τεχνικά βιώσιμη λύση που δεν θα καταργεί το απόρρητο των επικοινωνιών.

Τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Chat Control;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την παράταση των υφιστάμενων προσωρινών κανόνων για την ανίχνευση CSAM έως τον Αύγουστο του 2027. Η απόφαση αυτή μπλοκάρει τη νομοθεσία μαζικής παρακολούθησης (Chat Control), προστατεύοντας την End-to-End Κρυπτογράφηση και επιτρέποντας στους παρόχους την εθελοντική σάρωση περιεχομένου, χωρίς την υποχρεωτική επιβολή συστημάτων παρακολούθησης στις συσκευές των χρηστών.

Η συζήτηση γύρω από το απόρρητο των ψηφιακών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει το επίκεντρο μιας έντονης τεχνολογικής και νομικής σύγκρουσης. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρατείνει την υφιστάμενη, προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία ePrivacy έως τις 3 Αυγούστου 2027, αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη. Η συγκεκριμένη παρέκκλιση επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και επικοινωνιών να ανιχνεύουν εθελοντικά Υλικό Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAM), χωρίς να παραβιάζουν τον γενικό κανόνα για το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η σημασία αυτής της παράτασης είναι τεράστια, καθώς πρακτικά αποτρέπει την άμεση εφαρμογή της ευρύτερης και εξαιρετικά αμφιλεγόμενης πρότασης που έχει γίνει γνωστή ως "Chat Control". Η εν λόγω πρόταση αποσκοπούσε στην επιβολή καθολικής και υποχρεωτικής σάρωσης όλων των ψηφιακών επικοινωνιών των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, των emails και των αρχείων στο cloud.

Η τεχνολογική σύγκρουση: Client-Side Scanning vs End-to-End Encryption

Ο πυρήνας της διαφωνίας εντοπίζεται στη μέθοδο εφαρμογής του Chat Control. Για να καταστεί δυνατή η σάρωση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων πριν αυτά αποσταλούν, οι νομοθέτες πρότειναν τη χρήση τεχνολογιών Client-Side Scanning (CSS). Η τεχνολογία αυτή λειτουργεί εγκαθιστώντας λογισμικό ελέγχου απευθείας στη συσκευή του χρήστη (smartphone, tablet, υπολογιστή). Πριν το μήνυμα κρυπτογραφηθεί από εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Signal ή το iMessage, το σύστημα CSS συγκρίνει το περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο, κείμενο) με βάσεις δεδομένων που περιέχουν ψηφιακά αποτυπώματα γνωστού παράνομου υλικού ή χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων.

Οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ερευνητές κρυπτογραφίας και οργανώσεις προάσπισης ψηφιακών δικαιωμάτων έχουν εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη προσέγγιση. Η εφαρμογή CSS αποτελεί επί της ουσίας τη δημιουργία μιας "κερκόπορτας" στον κώδικα των εφαρμογών. Τα βασικά τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν είναι:

Η End-to-End κρυπτογράφηση εγγυάται ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Η παρεμβολή ενός αλγορίθμου ελέγχου πριν την κρυπτογράφηση, αναιρεί εξ ορισμού αυτή την αρχή. Ευπάθειες Ασφαλείας: Κάθε backdoor που δημιουργείται για να εξυπηρετήσει διωκτικές αρχές, μετατρέπεται αυτόματα σε στόχο για κακόβουλους παράγοντες. Δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος να δημιουργηθεί μια κερκόπορτα που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από "τους καλούς".

Κάθε backdoor που δημιουργείται για να εξυπηρετήσει διωκτικές αρχές, μετατρέπεται αυτόματα σε στόχο για κακόβουλους παράγοντες. Δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος να δημιουργηθεί μια κερκόπορτα που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από "τους καλούς". Ψευδώς Θετικά Αποτελέσματα (False Positives): Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που αναλύουν κείμενο για τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων είναι επιρρεπείς σε λάθη. Η μαζική εφαρμογή τους θα οδηγούσε στον χαρακτηρισμό εκατομμυρίων νόμιμων, ιδιωτικών συνομιλιών ως ύποπτων, κατακλύζοντας τις αρχές επιβολής του νόμου με άχρηστα δεδομένα.

Η ελληνική πραγματικότητα και η στάση των Big Tech

Για την ελληνική αγορά, η αναβολή του Chat Control σημαίνει τη διατήρηση του status quo στις επικοινωνίες. Εφαρμογές με τεράστια διείσδυση στην Ελλάδα, όπως το Viber, το WhatsApp και το Messenger, θα συνεχίσουν να λειτουργούν παρέχοντας το τρέχον επίπεδο ιδιωτικότητας. Εάν η αρχική πρόταση του Chat Control είχε ψηφιστεί, οι επιπτώσεις θα ήταν ραγδαίες.

Η Meredith Whittaker, πρόεδρος του ιδρύματος Signal, καθώς και ο Will Cathcart, επικεφαλής του WhatsApp, είχαν δηλώσει κατηγορηματικά ότι θα προτιμούσαν να αποσύρουν τις υπηρεσίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (και κατ' επέκταση από την Ελλάδα) παρά να υποβαθμίσουν την ασφάλεια των εφαρμογών τους. Η διατήρηση της ευρωπαϊκής αγοράς συνδέεται άμεσα με την τεχνική ακεραιότητα των προϊόντων τους.

Επιπλέον, ο κίνδυνος μαζικής παρακολούθησης δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για επαγγελματίες που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα (δικηγόρους, δημοσιογράφους, ιατρούς, επιχειρηματίες) στην Ελλάδα. Η ασφάλεια των εμπορικών μυστικών και η προστασία των πηγών βασίζονται αποκλειστικά στα ισχυρά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, τα οποία θα αποδυναμώνονταν δραματικά.

Τα επόμενα βήματα: Η αναζήτηση της χρυσής τομής

Η απόφαση για παράταση έως το 2027 δίνει χρόνο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επαναξιολογήσουν τη στρατηγική τους. Η καταπολέμηση του CSAM είναι αδιαπραγμάτευτη και απαιτεί ισχυρά νομικά εργαλεία. Οι εταιρείες τεχνολογίας καλούνται να βελτιώσουν τα συστήματα αναφοράς των χρηστώνκαι την ανάλυση μεταδεδομένων, χωρίς να παραβιάζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η χρήση metadata (ποιος μιλάει με ποιον, πόσο συχνά, από ποια τοποθεσία) μπορεί να αποκαλύψει δίκτυα διακίνησης παράνομου υλικού με υψηλή ακρίβεια, διατηρώντας το περιεχόμενο των μηνυμάτων κρυπτογραφημένο. Η πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν, είναι η διαμόρφωση ενός μόνιμου νομικού πλαισίου που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και τεχνικές πραγματικότητες, αποφεύγοντας λύσεις που εξισώνουν την προστασία με την καθολική παρακολούθηση.

Η ψηφιακή ιδιωτικότητα διασώθηκε προσωρινά, όμως η πίεση για την εξεύρεση μιας μόνιμης, τεχνολογικά ασφαλούς και νομικά αποδεκτής λύσης παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση της δεκαετίας για το ευρωπαϊκό διαδίκτυο.

Η άποψη του Techgear

Η παράταση της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι μια νίκη της τεχνικής λογικής απέναντι στον πολιτικό λαϊκισμό. Η προσπάθεια επιβολής του Chat Control απέδειξε μια βαθιά άγνοια των βασικών αρχών της κρυπτογραφίας από μερίδα των νομοθετών. Δεν υπάρχει "μαγικός αλγόριθμος" που να διαβάζει τα πάντα με ασφάλεια μόνο για λογαριασμό του κράτους. Η δημιουργία ενός backdoor μέσω Client-Side Scanning υπονομεύει τα θεμέλια του ψηφιακού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής οικονομίας.

Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι κορυφαία προτεραιότητα, αλλά η μαζική σάρωση των συσκευών όλων των πολιτών δεν αποτελεί λύση, αποτελεί δυστοπία. Το γεγονός ότι κολοσσοί της επικοινωνίας ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την Ευρώπη καταδεικνύει την επικινδυνότητα του αρχικού σχεδίου.

Στο Techgear θεωρούμε επιτακτική τη στροφή της συζήτησης προς λύσεις ασφαλείας που σέβονται την End-to-End κρυπτογράφηση, εστιάζοντας στην στοχευμένη παρακολούθηση βάσει ενταλμάτων και στην ανάλυση των μεταδεδομένων, τα οποία προσφέρουν ήδη τεράστιο όγκο πληροφοριών στις διωκτικές αρχές.