ChatGPT Atlas: Αυτός είναι ο AI browser της OpenAI για να τα βάλει με τη Google!

Η OpenAI έκανε την επόμενη μεγάλη της κίνηση στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τον πρώτο της browser: το ChatGPT Atlas. Το νέο εργαλείο, που τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ίδιο το ChatGPT, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν, πλοηγούνται και αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες στο διαδίκτυο — και φυσικά, να ανταγωνιστεί ευθέως το Google.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως το ChatGPT Atlas θα κυκλοφορήσει αρχικά σε macOS, με εκδόσεις για Windows, iOS και Android να ακολουθούν σύντομα. Το εντυπωσιακό είναι ότι η OpenAI σχεδιάζει να το διαθέσει δωρεάν σε όλους τους χρήστες από την πρώτη μέρα διάθεσης.

Οι browsers αποτελούν πλέον το επόμενο μεγάλο πεδίο μάχης για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ ο Google Chrome κυριαρχεί εδώ και χρόνια, η εμφάνιση των έξυπνων chatbots αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δουλεύουν και ψάχνουν πληροφορίες online. Startups όπως η Perplexity με το Comet και η The Browser Company με το Dia έχουν ήδη δοκιμάσει να φέρουν τη δική τους εκδοχή ενός AI browser, ενώ τόσο η Google όσο και η Microsoft προσπαθούν να ενισχύσουν τα Chrome και Edge με νέες, “έξυπνες” δυνατότητες.

Η OpenAI, από την πλευρά της, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Ben Goodger, Engineering Lead του Atlas, δήλωσε σε livestream ότι ο browser ενσωματώνει πλήρως το ChatGPT, τοποθετώντας το στο κέντρο της εμπειρίας χρήσης. Ουσιαστικά, ο χρήστης μπορεί να συνομιλεί με τα αποτελέσματα αναζήτησης του, όπως ήδη συμβαίνει σε προϊόντα όπως το Perplexity ή το AI Mode της Google.

Η μεγαλύτερη καινοτομία των AI browsers μέχρι σήμερα είναι το ενσωματωμένο chatbot που βρίσκεται σε ένα πλαϊνό πάνελ — το λεγόμενο “sidecar”. Εκεί, η AI έχει άμεση πρόσβαση σε ό,τι βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, χωρίς να χρειάζεται αντιγραφή, επικόλληση ή μεταφορά αρχείων. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά καθοριστική λεπτομέρεια που μειώνει τη “τριβή” και κάνει την εμπειρία πολύ πιο φυσική.

Όπως αποκάλυψε ο Product Lead της OpenAI, Adam Fry, το ChatGPT Atlas θα διαθέτει και αυτό το χαρακτηριστικό. Επιπλέον, ο browser θα προσφέρει “browser history” για το ChatGPT, μια λειτουργία που επιτρέπει στο σύστημα να γνωρίζει ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται ο χρήστης και τι κάνει σε αυτές, ώστε να δίνει πιο προσωποποιημένες και σχετικές απαντήσεις.

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο οι AI browsers επιχειρούν να ξεχωρίσουν είναι οι αυτόματοι “agents”, συστήματα που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Παρότι οι πρώτες εκδόσεις αυτών των πρακτόρων, όπως στο Comet της Perplexity ή στον ChatGPT Agent, παραμένουν σχετικά περιορισμένες, δείχνουν τη δυναμική του μέλλοντος: έναν browser που δεν δείχνει απλώς αποτελέσματα, αλλά αναλαμβάνει δράση.

Η OpenAI ενσωματώνει και αυτή έναν τέτοιο “web-browsing agent” στο Atlas. Μέσω της λειτουργίας “agent mode”, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το ChatGPT να εκτελέσει απλές εργασίες μέσα στο browser — από τη συλλογή δεδομένων μέχρι την οργάνωση περιεχομένου. Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη αρχικά μόνο για συνδρομητές των επιπέδων Plus, Pro και Business.

Το μεγάλο ερώτημα, φυσικά, είναι αν το ChatGPT Atlas μπορεί πραγματικά να ανταγωνιστεί έναν κολοσσό όπως το Google Chrome, που διαθέτει πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως...

[source]