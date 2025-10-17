Η OpenAI ετοιμάζει το πανίσχυρο Sora και για τις συσκευές Android

Η OpenAI ετοιμάζεται να επεκτείνει το πιο φιλόδοξο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πέρα από το οικοσύστημα της Apple. Το Sora, η εφαρμογή που μετατρέπει απλό κείμενο σε ρεαλιστικά βίντεο, έκανε την εμφάνισή του στο Google Play Store, σηματοδοτώντας το επόμενο μεγάλο βήμα της εταιρείας στην παγκόσμια κυκλοφορία της πλατφόρμας. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που μπορεί να απογοητεύσει τους χρήστες συσκευών Android: προς το παρόν, η εφαρμογή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για λήψη. Η σελίδα στο store επιτρέπει μόνο προεγγραφή και αυτή περιορίζεται αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Η είδηση αποκαλύφθηκε μέσα από ανάρτηση του Artem Russakovskii, ιδρυτή του Android Police, στο X. Ο Russakovskii εντόπισε τη σελίδα της εφαρμογής στο Play Store, επιβεβαιώνοντας ότι η OpenAI προετοιμάζει πλέον το λανσάρισμα και στην πλατφόρμα του Android, περίπου τρεις εβδομάδες μετά το επίσημο ντεμπούτο της στο iOS στα τέλη Σεπτεμβρίου.

⚠⚠⚠ @OpenAI's Sora Android app just popped up on the Google Play Store @GooglePlay: https://t.co/JuRJzGh2zd.



It's not available yet, but open for pre-registration in the US and Canada. — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 11, 2025

Το Sora, που αναπτύχθηκε ως επέκταση του μοντέλου παραγωγής βίντεο Sora 2, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για δημιουργία σύντομων clips από κείμενο. Αντίθετα, λειτουργεί ως πλήρως διαδραστική πλατφόρμα δημιουργικού storytelling, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στο να «ζωντανεύει» τις λέξεις, αλλά σχεδιάζει ολόκληρες οπτικές εμπειρίες, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τη φαντασία του χρήστη.

Μία από τις πιο συζητημένες λειτουργίες είναι τα λεγόμενα “cameos”. Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν τον εαυτό τους – ή φίλους που έχουν δώσει συγκατάθεση – μέσα στα παραγόμενα βίντεο. Η εφαρμογή ζητά ένα σύντομο δείγμα βίντεο και ήχου για να ταυτοποιήσει το πρόσωπο και τη φωνή του χρήστη, έτσι ώστε να μπορεί να αναπαραστήσει ρεαλιστικά τα χαρακτηριστικά του σε ό,τι παράγεται από την AI. Η OpenAI υπογραμμίζει ότι δίνει απόλυτο έλεγχο στα θέματα ιδιωτικότητας: κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την εικόνα του και σε ποιες περιπτώσεις.

Η άφιξη του Sora στο Android αποτελεί κρίσιμο κομμάτι στη στρατηγική της OpenAI να εδραιωθεί στην αγορά του mobile AI. Η Google, άλλωστε, διαθέτει ήδη το δικό της ανεπτυγμένο σύστημα δημιουργίας βίντεο μέσω του Veo, το οποίο πρόσφατα αναβαθμίστηκε στην έκδοση 3.1 και μπορεί να παράγει βίντεο με μουσική υπόκρουση και συνθετικούς διαλόγους. Αν και το Veo έχει ενσωματωθεί βαθιά στο οικοσύστημα της Google, το Sora φέρνει μια διαφορετική φιλοσοφία: δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα και την αλληλεπίδραση, περισσότερο σαν μια «συνομιλία» με μια έξυπνη, οπτική AI παρά σαν ένα απλό εργαλείο επεξεργασίας περιεχομένου.

Στην πράξη, το Sora μπορεί να μετατρέψει λίγες προτάσεις σε ολοκληρωμένα μικρά φιλμ, με σκηνικά, ήχους και κίνηση που μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματία σκηνοθέτη. Οι πρώτοι χρήστες στο iOS μιλούν για βίντεο που κυμαίνονται από αφηρημένες κινηματογραφικές ακολουθίες μέχρι σύντομα αφηγηματικά σενάρια, όπου η AI καταλαβαίνει το ύφος και το συναίσθημα του κειμένου για να δημιουργήσει το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Η OpenAI φαίνεται να επενδύει σημαντικά στη διάσταση της «προσωπικής εμπειρίας». Η εταιρεία αναφέρει ότι το Sora έχει σχεδιαστεί για να «μαθαίνει» από τις προτιμήσεις του χρήστη, χτίζοντας σταδιακά ένα αισθητικό και αφηγηματικό προφίλ που του επιτρέπει να προτείνει ιδέες, εναλλακτικές σκηνές ή διαφορετικά στυλ κινηματογράφησης. Με αυτό τον τρόπο, το Sora μοιάζει να συνδυάζει τη δύναμη του GPT στη γλωσσική κατανόηση με την οπτική ευφυΐα του DALL·E, οδηγώντας σε ένα νέο επίπεδο δημιουργικής αλληλεπίδρασης.

Το λανσάρισμα στο Android έχει, επίσης, σαφή στρατηγική σημασία: η πλατφόρμα της Google αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς κινητών, και η παρουσία του Sora εκεί ανοίγει τον δρόμο για εκατομμύρια πιθανούς νέους χρήστες. Παράλληλα, θα φέρει την OpenAI σε άμεση σύγκρουση με τον ίδιο τον οικοδεσπότη της εφαρμογής, καθώς η Google ενισχύει τις δικές της λύσεις AI με ρυθμούς-ρεκόρ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

