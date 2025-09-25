ChatGPT Pulse: Η OpenAI φέρνει την πρωινή ενημέρωση στην εποχή του AI

Η OpenAI παρουσίασε μια νέα δυνατότητα στο ChatGPT με την ονομασία Pulse, σχεδιασμένη να μετατρέπει την πρωινή ενημέρωση σε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Η λειτουργία αυτή παράγει σύντομα ενημερωτικά σημειώματα όσο οι χρήστες κοιμούνται, ώστε με το που ξυπνήσουν να έχουν μπροστά τους πέντε έως δέκα σύντομες αναφορές που τους βάζουν κατευθείαν στο κλίμα της ημέρας.

Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της OpenAI να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT. Μέχρι τώρα, η πλατφόρμα λειτουργούσε κυρίως αντιδραστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις. Με προϊόντα όπως το ChatGPT Agent και το Codex, και πλέον με το Pulse, η εταιρεία επιδιώκει να κάνει το εργαλείο πιο «βοηθό» και λιγότερο «chatbot». Το Pulse αντιπροσωπεύει μια πιο προδραστική προσέγγιση, με το ChatGPT να αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη πριν καν εκείνος το ζητήσει.

Η νέα CEO των εφαρμογών της OpenAI, Fidji Simo, σημείωσε ότι η φιλοσοφία πίσω από το Pulse είναι να προσφέρει ένα επίπεδο υποστήριξης που μέχρι σήμερα μόνο οι πιο εύποροι μπορούσαν να αποκτήσουν μέσω προσωπικών βοηθών. «Το ChatGPT Pulse είναι το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε, διευκρινίζοντας πως ξεκινά για τους Pro χρήστες αλλά στόχος είναι να επεκταθεί σε όλους.

Ωστόσο, το νέο εργαλείο δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλους. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο CEO της OpenAI, Sam Altman, τα προϊόντα που απαιτούν υψηλή υπολογιστική ισχύ θα περιοριστούν για αρχή στα πιο ακριβά συνδρομητικά πακέτα. Έτσι, το Pulse θα εμφανιστεί ως νέα καρτέλα στην εφαρμογή ChatGPT μόνο για όσους πληρώνουν το Pro πρόγραμμα των 200 δολαρίων τον μήνα. Η εταιρεία φιλοδοξεί να το διαθέσει αργότερα και στους Plus συνδρομητές, αλλά πρώτα χρειάζεται να βελτιώσει την αποδοτικότητά του.

Η λειτουργία του Pulse είναι ευέλικτη. Μπορεί να δημιουργήσει συνοπτικές παρουσιάσεις ειδήσεων για συγκεκριμένα θέματα, όπως τα τελευταία αποτελέσματα μιας αθλητικής ομάδας, αλλά και πιο προσωπικά σημειώματα με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη. Στην παρουσίαση που έκανε ο product lead της OpenAI, Adam Fry, το Pulse του είχε φτιάξει μια ανασκόπηση ειδήσεων για την ομάδα Arsenal, ιδέες για οικογενειακές αποκριάτικες στολές και ένα πρόγραμμα ταξιδιού προσαρμοσμένο για μικρά παιδιά.

Οι αναφορές εμφανίζονται ως «κάρτες» με εικόνες και κείμενο που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει σε καθεμία για να διαβάσει το πλήρες περιεχόμενο, ενώ έχει και τη δυνατότητα να ρωτήσει επιπλέον το ChatGPT σχετικά με το περιεχόμενο. Το Pulse μπορεί να δημιουργεί αναφορές αυτόματα, αλλά δέχεται και αιτήματα για νέες ή διορθώσεις σε υπάρχουσες. Ένα ξεχωριστό στοιχείο είναι πως το εργαλείο σταματά έπειτα από ορισμένες αναφορές, προβάλλοντας το μήνυμα «Great, that’s it for today». Σύμφωνα με τον Fry, η επιλογή αυτή έγινε για να διαφοροποιηθεί από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύουν στη συνεχή δέσμευση του χρήστη.

Το Pulse δεν λειτουργεί αποκομμένο από το υπόλοιπο οικοσύστημα του ChatGPT. Είναι συμβατό με τους Connectors, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση εφαρμογών όπως το Google Calendar και το Gmail. Έτσι, μπορεί να αναλύει τα emails μέσα στη νύχτα και να εμφανίζει το πρωί τα πιο σημαντικά, ή να αντλεί στοιχεία από το ημερολόγιο για να οργανώσει την ατζέντα της ημέρας. Αν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία μνήμης, το Pulse αντλεί επίσης πληροφορίες από προηγούμενες συνομιλίες, προκειμένου να φτιάξει πιο προσαρμοσμένες αναφορές.

Η Christina Wadsworth Kaplan, επικεφαλής εξατομίκευσης στην OpenAI, ανέφερε ότι το Pulse προσαρμόζεται ακόμα και σε λεπτομέρειες του τρόπου ζωής. Στη δική της περίπτωση, επειδή τρέχει συχνά, το Pulse της πρότεινε διαδρομές τρεξίματος στο ταξίδι της στο Λονδίνο, ενώ ως pescatarian έλαβε και προτάσεις για μενού που ταίριαζαν με τη διατροφή της.

Παρά τις δυνατότητές του, το Pulse δεν παύει να μπαίνει σε έναν χώρο όπου ήδη δραστηριοποιούνται εφαρμογές όπως το Apple News, συνδρομητικά newsletters και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η OpenAI τονίζει ότι το εργαλείο παραπέμπει πάντα στις πηγές του, όπως συμβαίνει και με το ChatGPT Search, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο θα ανταγωνιστεί ευθέως τα καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης.

Τεχνικά, η υπηρεσία απαιτεί σημαντικούς πόρους, κάτι που η εταιρεία δεν κρύβει. Ο Fry παραδέχεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παραγωγή ενός report μπορεί να είναι αρκετά αποδοτική, αλλά σε άλλες να χρειάζεται σύνθετη αναζήτηση στο διαδίκτυο και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Στο μέλλον, η OpenAI θέλει να κάνει το Pulse ακόμα πιο «δραστικό». Η φιλοδοξία είναι να μπορεί να κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια εκ μέρους του χρήστη ή να συντάσσει emails προς έγκριση. Ωστόσο, τέτοιες δυνατότητες απέχουν αρκετά, καθώς απαιτούν μεγαλύτερη εξέλιξη των «agentic» μοντέλων για να εμπιστευθεί κάποιος την τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιου είδους αποφάσεις.

