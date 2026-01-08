ChatGPT Health: Η OpenAI εγκαινιάζει τον «προσωπικό βοηθό» υγείας – Τι προσφέρει και πόσο ασφαλές είναι

Η OpenAI προχώρησε σε μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα ευεξίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε το ChatGPT Health, μια νέα, εξειδικευμένη πλατφόρμα ενσωματωμένη στο δημοφιλές chatbot, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την παροχή ιατρικών συμβουλών και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων υγείας.

Η νέα αυτή υπηρεσία δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση του αλγορίθμου, αλλά μια δομική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του ChatGPT. Αναγνωρίζοντας ότι εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούσαν ήδη το εργαλείο για να «διαγνώσουν» συμπτώματα ή να λάβουν συμβουλές διατροφής, η OpenAI αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ασφαλές, ψηφιακό περιβάλλον, αποκομμένο από τις υπόλοιπες συνομιλίες, προσφέροντας εγγυήσεις ιδιωτικότητας που έλειπαν μέχρι σήμερα.

Ένας ψηφιακός κόμβος για την υγεία σας

Το ChatGPT Health λειτουργεί ως ένας συγκεντρωτικός κόμβος πληροφοριών. Μέσω συνεργασιών με πλατφόρμες όπως η b.well, οι χρήστες (αρχικά στις ΗΠΑ) μπορούν να συνδέσουν τους ιατρικούς τους φακέλους απευθείας στο σύστημα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με δημοφιλείς εφαρμογές ευεξίας και wearables, όπως το Apple Health, το MyFitnessPal, το Function και το Peloton.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον χρήστη; Η AI δεν θα απαντά πλέον γενικά και αόριστα. Αντίθετα, θα μπορεί:

Να αναλύει εργαστηριακές εξετάσεις: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τα αποτελέσματα των αιματολογικών του εξετάσεων και το ChatGPT Health να εξηγήσει με απλά λόγια τι σημαίνουν οι δείκτες, επισημαίνοντας τυχόν ανησυχητικές τιμές (πάντα με την προτροπή για ιατρική επιβεβαίωση).

Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τα αποτελέσματα των αιματολογικών του εξετάσεων και το ChatGPT Health να εξηγήσει με απλά λόγια τι σημαίνουν οι δείκτες, επισημαίνοντας τυχόν ανησυχητικές τιμές (πάντα με την προτροπή για ιατρική επιβεβαίωση). Να προετοιμάζει ιατρικά ραντεβού: Βάσει του ιστορικού και των συμπτωμάτων, το εργαλείο μπορεί να συντάξει μια λίστα με στοχευμένες ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο ασθενής στον γιατρό του.

Βάσει του ιστορικού και των συμπτωμάτων, το εργαλείο μπορεί να συντάξει μια λίστα με στοχευμένες ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο ασθενής στον γιατρό του. Να παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση: Συνδυάζοντας δεδομένα από εφαρμογές γυμναστικής και διατροφής, μπορεί να προτείνει προγράμματα άσκησης ή γεύματα προσαρμοσμένα στις φυσιολογικές ανάγκες του χρήστη. Μάλιστα, μέσω της ενσωμάτωσης με το Instacart, μπορεί να μετατρέπει ένα πλάνο διατροφής απευθείας σε λίστα αγορών.

Το «στοίχημα» της ιδιωτικότητας

Το πιο κρίσιμο στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, ένας τομέας όπου τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δέχονται συχνά πυρά. Η OpenAI ξεκαθάρισε ότι το ChatGPT Health λειτουργεί σε ένα πλήρως απομονωμένο περιβάλλον.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο κρυπτογραφούνται με ειδικά πρωτόκολλα και, το κυριότερο όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μελλοντικών μοντέλων της εταιρείας. Η OpenAI δεσμεύεται ότι τα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα δεν θα «διαρρεύσουν» στη γενική γνώση του AI, ούτε θα είναι προσβάσιμα από άλλες λειτουργίες του chatbot. Ο χρήστης διατηρεί τον πλήρη έλεγχο, έχοντας τη δυνατότητα να διαγράψει το ιστορικό υγείας του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί ο υπόλοιπος λογαριασμός του.

Η ανάγκη της αγοράς και οι αριθμοί

Η κίνηση αυτή έρχεται να καλύψει μια τεράστια, υπαρκτή ανάγκη. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία, περίπου 40 εκατομμύρια χρήστες απευθύνονται καθημερινά στο ChatGPT για θέματα υγείας, ενώ σε εβδομαδιαία βάση ο αριθμός αυτός ξεπερνά τα 230 εκατομμύρια.

Μέχρι πρότινος, αυτές οι ερωτήσεις γίνονταν στο γενικό περιβάλλον του chat, όπου ο κίνδυνος ανακριβειών ή διαρροής δεδομένων ήταν υπαρκτός. Με το ChatGPT Health, η εταιρεία επιχειρεί να κανει «επίσημη» αυτή τη χρήση, προσθέτοντας δικλείδες ασφαλείας και συνεργαζόμενη με γιατρούς για την εγκυρότητα των απαντήσεων.

«Βοηθός, όχι Γιατρός»

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες, η OpenAI τονίζει με κάθε τρόπο ότι το ChatGPT Health δεν είναι γιατρός. Δεν κάνει διαγνώσεις και δεν χορηγεί θεραπείες. Ο ρόλος του είναι καθαρά υποστηρικτικός και συμβουλευτικός. Στόχος είναι να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει καλύτερα την υγεία του και να πλοηγηθεί πιο αποτελεσματικά στο σύστημα υγείας, και όχι να υποκαταστήσει την κλινική κρίση των επαγγελματιών.

Η υπηρεσία ξεκινά τη διάθεσή της σταδιακά, με τις πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης ιατρικών φακέλων να είναι αρχικά διαθέσιμες στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται επέκταση και σε άλλες αγορές το επόμενο διάστημα.