Ο Trump φέρνει την OpenAI στο Πεντάγωνο και αποκλείει την Anthropic

Σύνοψη

Η OpenAI υπέγραψε επίσημη συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για την ανάπτυξη των AI μοντέλων της σε στρατιωτικές εφαρμογές, ανατρέποντας τους προηγούμενους εταιρικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε οδηγία που απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τη χρήση των υπηρεσιών της Anthropic (δημιουργού του Claude), εν μέσω διαφωνιών με το Πεντάγωνο.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα οιονεί μονοπώλιο για την OpenAI στα αμερικανικά κυβερνητικά συμβόλαια τεχνολογίας αιχμής.

Η ενσωμάτωση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε αμυντικά συστήματα δημιουργεί νέα δεδομένα για το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AI Act) και τις μελλοντικές προμήθειες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Τι προβλέπει η συμφωνία της OpenAI με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

Η OpenAI προχώρησε σε επίσημη συνεργασία με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας για την ενσωμάτωση των γλωσσικών της μοντέλων σε κυβερνητικές υποδομές. Η συμφωνία επιτρέπει στο Πεντάγωνο να αξιοποιήσει την τεχνολογία της εταιρείας για ανάλυση δεδομένων, διοικητική μέριμνα και επιχειρησιακό σχεδιασμό, καταργώντας τους παλαιότερους όρους χρήσης της OpenAI που απαγόρευαν ρητά τις στρατιωτικές εφαρμογές.

Η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση της OpenAI από ένα ερευνητικό εργαστήριο ανοιχτού κώδικα σε έναν κρίσιμο τεχνολογικό εταίρο του αμερικανικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος. Τα μοντέλα της εταιρείας, τα οποία πιθανότατα θα φιλοξενούνται σε απομονωμένα, υπερ-ασφαλή περιβάλλοντα (όπως το Azure Government Cloud της Microsoft), θα αναλάβουν την επεξεργασία τεράστιου όγκου διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τα κύρια τεχνικά οφέλη για το Υπουργείο Άμυνας περιλαμβάνουν:

Αυτοματοποίηση Κυβερνοασφάλειας: Ταχύτερος εντοπισμός ευπαθειών στον κώδικα των ομοσπονδιακών συστημάτων.

Ταχύτερος εντοπισμός ευπαθειών στον κώδικα των ομοσπονδιακών συστημάτων. Ανάλυση Πληροφοριών: Σύνθεση αναφορών από ετερόκλητες πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Σύνθεση αναφορών από ετερόκλητες πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Διοικητική Μέριμνα: Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για στρατιωτικό εξοπλισμό και μετακινήσεις στρατευμάτων.

Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για στρατιωτικό εξοπλισμό και μετακινήσεις στρατευμάτων. Διαλειτουργικότητα: Απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του στρατού μέσω διεπαφών φυσικής γλώσσας (NLP).

Η OpenAI διευκρινίζει ότι τα μοντέλα της δεν θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ούτε θα λαμβάνουν αποφάσεις άφεσης πυρός. Ωστόσο, η γραμμή μεταξύ της επιχειρησιακής υποστήριξης και της ενεργούς στρατιωτικής εμπλοκής καθίσταται πλέον εξαιρετικά δυσδιάκριτη.

Γιατί η κυβέρνηση Trump αποκλείει την Anthropic από τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες

Την ίδια στιγμή που η OpenAI εξασφαλίζει τη θέση της στο Πεντάγωνο, η Anthropic, ο βασικότερος ανταγωνιστής της, αντιμετωπίζει έναν απόλυτο αποκλεισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε επίσημη οδηγία που υποχρεώνει όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν άμεσα τη χρήση των υπηρεσιών της Anthropic.

Η απόφαση αυτή πηγάζει από μια κλιμακούμενη διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας, η οποία επικεντρώνεται στην προσέγγιση της Anthropic γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει βασίσει ολόκληρη την αρχιτεκτονική του μοντέλου Claude στην έννοια του "Constitutional AI", ενός συστήματος κανόνων που αποτρέπει το μοντέλο από το να παράγει επιβλαβές, επικίνδυνο ή μη ηθικό περιεχόμενο.

Αυτές οι αυστηρές δικλείδες ασφαλείας θεωρήθηκαν από στελέχη του Πενταγώνου ως εμπόδιο. Σύμφωνα με αναφορές, οι περιορισμοί της Anthropic καθιστούσαν τα μοντέλα της δυσκίνητα για συγκεκριμένες στρατιωτικές ή υπηρεσιακές αναλύσεις, όπου απαιτείται η παραγωγή ή η μελέτη "ευαίσθητου" υλικού (π.χ. ανάλυση τακτικών τρομοκρατίας ή ανάπτυξη επιθετικού κώδικα κυβερνοπολέμου για σκοπούς προσομοίωσης). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας, επέλεξε την πλήρη ρήξη, θεωρώντας ότι οι τεχνολογικοί προμηθευτές του κράτους πρέπει να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και όχι να επιβάλλουν δικούς τους ηθικούς περιορισμούς στην κυβέρνηση.

This week, Anthropic delivered a master class in arrogance and betrayal as well as a textbook case of how not to do business with the United States Government or the Pentagon.



Our position has never wavered and will never waver: the Department of War must have full, unrestricted… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 27, 2026

Η σύγκρουση των Μοντέλων: Οικοσύστημα έναντι ηθικής

Η απόφαση του Λευκού Οίκου αναδιαμορφώνει πλήρως το επιχειρηματικό τοπίο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι πρότινος, οι κυβερνητικές υπηρεσίες αξιολογούσαν τα εργαλεία με βάση τις καθαρές επιδόσεις (benchmarks). Πλέον, το πολιτικό και λειτουργικό πλαίσιο διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο.

Η τεχνολογική υπεροχή της OpenAI σε αυτόν τον τομέα δεν βασίζεται αποκλειστικά στους αλγορίθμους της, αλλά στην υποδομή της Microsoft. Μέσω του Azure, η OpenAI μπορεί να εγγυηθεί στο Υπουργείο Άμυνας ότι τα δεδομένα του παραμένουν αυστηρά διαχωρισμένα (siloed) και δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μελλοντικών δημόσιων μοντέλων. Η Anthropic, παρότι διαθέτει εξαιρετικές συνεργασίες με την Amazon (AWS) και την Google, επέλεξε μια σταθερή και άκαμπτη στάση απέναντι στις αξίες της "ασφαλούς ανάπτυξης", γεγονός που τελικά της κόστισε την πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή κρατικών συμβολαίων στον κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα. Όταν η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση θέτει την Anthropic εκτός του εγκεκριμένου καταλόγου προμηθευτών, είναι εξαιρετικά πιθανό και μεγάλες επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού ή του βιομηχανικού κλάδου να ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική, προτιμώντας την "εγκεκριμένη" λύση της OpenAI για να αποφύγουν μελλοντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

Οι επιπτώσεις για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την ελληνική αγορά

Η κατεύθυνση που λαμβάνουν οι ΗΠΑ προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό, δημιουργώντας άμεσα ερωτήματα για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του AI Act, έχει υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική, ανθρωποκεντρική προσέγγιση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, επιβάλλοντας αυστηρούς κανόνες στα συστήματα "υψηλού κινδύνου".

Ωστόσο, η λειτουργία του ΝΑΤΟ απαιτεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών-μελών. Εφόσον οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενσωματώνουν τα μοντέλα της OpenAI στα κεντρικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου, οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα κληθούν να προσαρμόσουν τα δικά τους συστήματα επικοινωνίας και ανάλυσης δεδομένων για να μπορούν να συνεργάζονται ομαλά.

Στην ελληνική αγορά, όπου οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ενσωμάτωσης λύσεων Generative AI, η κυριαρχία της OpenAI στο αμερικανικό δημόσιο ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη προς το οικοσύστημα της Microsoft. Ταυτόχρονα, το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), που εκσυγχρονίζουν τις ψηφιακές τους υποδομές, παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις. Η αγορά αμυντικού υλικού δεν αφορά πλέον μόνο φρεγάτες και αεροσκάφη, αλλά την πρόσβαση στα πιο προηγμένα, στρατιωτικού επιπέδου γλωσσικά μοντέλα (Military-grade LLMs).

Με τη ματιά του Techgear

Η επιλογή της OpenAI από το Πεντάγωνο και ο ταυτόχρονος εξοστρακισμός της Anthropic από την αμερικανική κυβέρνηση αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η ουδετερότητα της τεχνολογίας αποτελεί παρελθόν. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί στο απόλυτο γεωπολιτικό εργαλείο. Η OpenAI, αποδεχόμενη αυτούς τους όρους, εξασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα μέσω ανυπολόγιστης αξίας συμβολαίων, θυσιάζοντας ωστόσο το αρχικό, ειρηνικό της όραμα.

Από την άλλη πλευρά, η Anthropic πληρώνει το τίμημα της ηθικής της ακαμψίας. Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι πλέον το ποιο μοντέλο παράγει τον καλύτερο κώδικα, αλλά το ποια εταιρεία είναι διατεθειμένη να παραδώσει τα κλειδιά της τεχνολογίας της στις στρατιωτικές δομές χωρίς αντιρρήσεις. Το Techgear εκτιμά πως αυτή η διχοτόμηση θα οδηγήσει σύντομα στη δημιουργία δύο διαφορετικών κατηγοριών AI: της πολιτικής/καταναλωτικής και της στρατιωτικής/κρατικής, με εντελώς διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας.